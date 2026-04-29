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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBuddha Purnima 2026: कैसे हुई बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ? जानें ये कथा

Buddha Purnima 2026: कैसे हुई बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ? जानें ये कथा

Buddha Purnima 2026: बुद्ध पूर्णिमा 1 मई 2026 को है. ये दिन बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों घटनाओं का प्रतीक है. बुद्ध पूर्णिमा की कथा यहां जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 29 Apr 2026 07:17 PM (IST)
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Buddha Purnima 2026: बुद्ध पूर्णिमा 1 मई 2026 को है. बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है. इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति (बोध) और महापरिनिर्वाण तीनों घटनाएं हुई थीं, इसलिए इसे अत्यंत विशेष माना जाता है. क्या आप जानते हैं वो कौन सी वजह थी जिसके कारण राजसुख छोड़कर गौतम बुद्ध ने तपस्या का मार्ग चुना. कैसे हुई उन्हें ज्ञान की प्राप्ति, आइए जानते हैं

इस तरह हुई गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति

राजकुमार सिद्धार्थ एक सुख सुविधाओं से भरे जीवन में रहते थे लेकिन जब उन्होंने जीवन के दुख, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखा, तो उनके मन में संसार के सत्य को जानने की तीव्र इच्छा जागी. 21 साल की आयु में सिद्धार्थ ने राजपाठ का त्याग करते हुए साधु का जीवन अपना लिया. सिद्धार्थ ने वर्षों तक कठिन तपस्या की, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि इतना कष्ट देने से ज्ञान नहीं मिलता, तब उन्होंने दूसरा मार्ग अपनाया जिसमें न अधिक भोग, न अधिक त्याग था.

वे बोधगया में एक पीपल के पेड़ (बोधि वृक्ष) के नीचे बैठ गए और संकल्प लिया कि जब तक सत्य का ज्ञान नहीं होगा, वे उठेंगे नहीं. गहरी साधना के दौरान उन्हें कई मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने ध्यान भंग नहीं होने दिया और धैर्य रखा. फिर आखिरकार उन्हें सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ. ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने जाने लगे. बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है.

गौतम बुद्ध का अहम किस्सा

एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा पर थे. चलते-चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे. वहीं उन्होंने देखा कि चार विद्वान व्यक्ति कह रहे थे कि इस नाव ने उनकी नदी पार करने में मदद की, इसलिए इसे यूं ही छोड़ देना उचित नहीं होगा.

उनमें से एक ने सुझाव दिया कि जब यह नाव हमारे इतने काम आई है, तो हमें इसके प्रति आभार जताना चाहिए. क्यों न हम इस नाव को अपने सिर पर उठाकर साथ ले चलें. बाकी तीनों ने भी इस बात से सहमति जताई और चारों ने मिलकर नाव को सिर पर उठा लिया और आगे बढ़ने लगे.

रास्ते में लोगों ने उन्हें इस अजीब घटना के बारे में पूछा. उन्होंने जवाब दिया कि यह उनका धन्यवाद देने का तरीका है. यह पूरा दृश्य बुद्ध और उनके शिष्य देख रहे थे. शिष्यों ने उत्सुकता से बुद्ध से पूछा कि इस घटना से क्या समझा जाए.

बुद्ध की सीख- बुद्ध ने शांत स्वर में कहा कि यह उनकी अपनी सोच है, लेकिन इसमें एक गहरी सीख छिपी है. उन्होंने समझाया कि जीवन में हम जिन चीजों का उपयोग करते हैं, अक्सर उनको मोह में फंस जाते हैं. यह लगाव हमें आगे बढ़ने से रोक देता है.

जैसे नाव का उद्देश्य केवल नदी पार कराना था, उसी तरह जीवन की सुविधाएं भी केवल साधन हैं, लक्ष्य नहीं. जब उनका काम पूरा हो जाए, तो उन्हें छोड़ देना ही बुद्धिमानी है. अगर हम साधनों को ही पकड़कर बैठे रहेंगे, तो अपने असली लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? इसलिए जरूरी है कि हम चीजों का उपयोग करें, लेकिन उनसे बंधे न रहें तभी जीवन में सच्ची प्रगति संभव है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 29 Apr 2026 07:17 PM (IST)
Tags :
Buddha Purnima 2026 Buddha Jayanti 2026
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