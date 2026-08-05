कालसर्प दोष पूजा के लिए त्र्यंबकेश्वर क्यों पहुंचते हैं हजारों श्रद्धालु?

सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है. इस दौरान देशभर के शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है, लेकिन महाराष्ट्र के नासिक स्थित त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व कुछ अलग ही माना जाता है.

खासकर जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प दोष, राहु-केतु का अशुभ प्रभाव या सर्प दोष बताया जाता है, वे सावन में यहां विशेष पूजा-अनुष्ठान कराने पहुंचते हैं.

धार्मिक मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है. ऐसे में त्र्यंबकेश्वर में विधि-विधान से की गई कालसर्प दोष शांति पूजा, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप जीवन की कई बाधाओं को कम करने में सहायक माने जाते हैं.

लेकिन, किसी भी ज्योतिषीय उपाय को अपनाने से पहले योग्य और प्रमाणित ज्योतिषाचार्य से अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लेना चाहिए.

त्र्यंबकेश्वर मंदिर का कालसर्प दोष से क्या है संबंध?

महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है. यह मंदिर केवल अपनी धार्मिक महत्ता के लिए ही नहीं, बल्कि कालसर्प दोष शांति पूजा, नारायण नागबली और पितृ दोष निवारण जैसे विशेष वैदिक अनुष्ठानों के लिए भी प्रसिद्ध है.

यहां भगवान शिव के साथ नाग देवता की कृपा भी प्राप्त होती है. इसी कारण राहु-केतु से जुड़े दोषों की शांति के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं.

गोदावरी उद्गम स्थल होने से बढ़ जाता है महत्व:

त्र्यंबकेश्वर मंदिर पवित्र गोदावरी नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित है. यहां मौजूद कुशावर्त कुंड को बहुत पवित्र माना जाता है. परंपरा के अनुसार कालसर्प दोष पूजा शुरू करने से पहले इसी कुंड में स्नान किया जाता है, जिसे आत्मिक और शारीरिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है.

कई श्रद्धालु मानते हैं कि इस स्थान पर किए गए पूजा-पाठ और दान-पुण्य का विशेष फल प्राप्त होता है.

सावन में ही क्यों कराई जाती है कालसर्प दोष शांति पूजा?

सावन का पूरा महीना भगवान शिव को समर्पित होता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान शिव आराधना, रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना जाता है.

विशेष रूप से इन दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रहती है—

सावन के सोमवार

नाग पंचमी

अमावस्या

शिव पूजा के विशेष मुहूर्त

ऐसा माना जाता है कि इन तिथियों पर शिव और नाग देवता की संयुक्त आराधना से मानसिक शांति, आत्मविश्वास और जीवन की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना की जाती है.

त्र्यंबकेश्वर में कालसर्प दोष पूजा कैसे होती है?

पूरी पूजा लगभग 2 से 3 घंटे में संपन्न होती है. इसकी सामान्य प्रक्रिया इस प्रकार मानी जाती है—

1. कुशावर्त कुंड में स्नान

पूजा शुरू होने से पहले श्रद्धालु पवित्र कुंड में स्नान करते हैं.

2. पारंपरिक वस्त्र धारण

पुरुष धोती-कुर्ता और महिलाएं साड़ी पहनकर पूजा में शामिल होती हैं.

3. संकल्प

पुरोहित के मार्गदर्शन में नाम, गोत्र और पूजा का संकल्प लिया जाता है. इसके बाद गणेश पूजन किया जाता है.

4. नाग-नागिन पूजन

वैदिक मंत्रों के साथ नाग-नागिन के प्रतीक स्वरूप विशेष पूजन और राहु-केतु शांति की प्रार्थना की जाती है.

5. रुद्राभिषेक और शिव दर्शन

त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर भगवान शिव का अभिषेक कराया जाता है. कई श्रद्धालु महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी करवाते हैं.

6. दान और पूजा समापन

पूजा के अंत में दान-दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया जाता है और महाप्रसाद ग्रहण किया जाता है.

पूजा से पहले किन नियमों का पालन करना जरूरी है?

त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराने के लिए कुछ पारंपरिक नियमों का पालन किया जाता है—

पुरुषों के लिए धोती-कुर्ता और महिलाओं के लिए साड़ी पहनना आवश्यक माना जाता है.

पूजा पूरी होने तक उपवास रखने की परंपरा है.

परिवार में जन्म या मृत्यु के कारण सूतक होने पर पूजा नहीं की जाती.

मासिक धर्म के दौरान महिलाएं इस अनुष्ठान में भाग नहीं लेतीं.

पूजा में उपयोग किए गए कुछ वस्त्र और सामग्री परंपरा के अनुसार दान कर दिए जाते हैं.

इन नियमों का उद्देश्य धार्मिक परंपराओं का पालन करना है.

पूजा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

अगर आप सावन 2026 में त्र्यंबकेश्वर जाकर कालसर्प दोष पूजा कराना चाहते हैं, तो यात्रा से लगभग 15 से 20 दिन पहले मंदिर से मान्यता प्राप्त स्थानीय पुरोहित से संपर्क करना बेहतर माना जाता है.

रजिस्ट्रेशन के समय आमतौर पर इन बातों की जानकारी ली जाती है—

पूजा की तिथि

यजमान का नाम और गोत्र

व्यक्तिगत या सामूहिक पूजा का चयन

पूजा सामग्री और दक्षिणा की जानकारी

सावन में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होने के कारण पहले से बुकिंग कराने से सुविधा रहती है.

क्या कालसर्प दोष पूजा सभी लोगों के लिए जरूरी है?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कालसर्प दोष हर व्यक्ति की कुंडली में नहीं होता. इसलिए केवल किसी की सलाह या सोशल मीडिया पर देखी गई जानकारी के आधार पर पूजा कराने की बजाय पहले किसी योग्य और प्रमाणित ज्योतिषाचार्य से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना अधिक सही माना जाता है.

अगर वास्तव में कालसर्प दोष या राहु-केतु से संबंधित कोई विशेष योग हो, तभी आवश्यक धार्मिक उपाय अपनाने की सलाह दी जाती है.

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