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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मMay 2026 Ekadashi: मई में अपरा और पद्मिनी एकादशी कब ? नोट करें डेट, मुहूर्त

May 2026 Ekadashi: मई में अपरा और पद्मिनी एकादशी कब ? नोट करें डेट, मुहूर्त

May 2026 Ekadashi: मई में ज्येष्ठ महीने की अपरा एकादशी और ज्येष्ठ अधिकमास की पद्मिनी एकादशी का संयोग बन रहा है. इनकी तारीख, पूजा मुहूर्त और समस्त जानकारी देखें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 28 Apr 2026 08:08 AM (IST)
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May Ekadashi 2026: मई में ज्येष्ठ माह और अधिकमास का संयोग बन रहा है. ज्येष्ठ माह में जल का विशेष महत्व है खासकर एकादशी वाले दिन जल का दान 7 जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना जाता है. इस बार मई में अपरा एकादशी और पद्मिनी

अपरा एकादशी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। शास्त्रों में इसे अत्यंत पुण्यदायी और पापों का नाश करने वाली एकादशी बताया गया है। इसका वर्णन विशेष रूप से ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। इस व्रत को करने से मनुष्य को बड़े-बड़े पापों से मुक्ति और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।

अपरा एकादशी - 13 मई 2026 बुधवार

  • तिथि - ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 12 मई को दोपहर 2.52 पर शुरू होगी और अगले दिन 13 मई को दोपहर 1.29 पर समाप्त होगी.
  • मुहूर्त - सुबह 5.32 - सुबह 8.55
  • व्रत पारण समय - सुबह 5.31 से सुबह 8.14 (14 मई 2026). पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 11:20
  • महत्व - भगवान श्रीकृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को अपरा एकादशी का महत्व बताते हुए कहा कि यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला है. इसे करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ, तीर्थ स्नान और दान के समान फल प्राप्त होता है.

ब्रह्म पुराण में अपरा एकादशी का महत्व इस प्रकार बताया गया है- अपरा नाम्नि या एकादशी कृष्णपक्षे भवेत् नृप। सर्वपापहरा प्रोक्ता पुण्यदा मोक्षदायिनी॥

भावार्थ - हे राजन! ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह अपरा एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली, पुण्य देने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है।

  • अपरा = अपार पुण्य (इस व्रत का फल सीमित नहीं होता)
  • एकादशी = इंद्रियों का संयम, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण का दिन

अपरा एकादशी का फल

  • ब्रह्महत्या जैसे महापापों से मुक्ति मिलती है
  • तीर्थ स्नान और यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है
  • पितरों की तृप्ति होती है
  • जीवन में सुख-समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है

पद्मिनी एकादशी - 27 मई 2026, बुधवार (अधिकमास की एकादशी)

  • तिथि - ज्येष्ठ अधिकमास शुल्क पक्ष की एकादशी तिथि 26 मई 2026 को सुबह 5.10 पर शुरू होगी और अगले दिन 27 मई को सुबह 6.21 पर समाप्त होगी.
  • पूजा मुहूर्त - सुबह 5.25 - सुबह 8.52
  • व्रत पारण समय - सुबह 5.25 - सुबह 7.56 (28 मई 2026)
  • महत्व - स्कंद पुराण के अनुसार - अधिके मासि शुक्लायां पद्मिनी नाम सा स्मृता। सर्वपापहरा पुण्या सर्वकामफलप्रदा॥”

भावार्थ - अधिकमास के शुक्ल पक्ष में आने वाली यह पद्मिनी एकादशी सभी पापों का नाश करने वाली, अत्यंत पुण्यदायक और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है।

अधिकमास एकादशी करने का फल

  • मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है
  • बड़े-बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं
  • जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है
  • मोक्ष (मुक्ति) की प्राप्ति होती है

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 28 Apr 2026 08:08 AM (IST)
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