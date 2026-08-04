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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मसंजय दत्त के पूर्वजों ने कर्बला में दी थी कुर्बानी? जानिए ‘हुसैनी ब्राह्मण’ परिवार की कहानी

संजय दत्त के पूर्वजों ने कर्बला में दी थी कुर्बानी? जानिए ‘हुसैनी ब्राह्मण’ परिवार की कहानी

क्या आप जानते हैं कि सुनील दत्त और संजय दत्त के परिवार को हुसैनी ब्राह्मण परंपरा से जोड़ा जाता है? चेहल्लुम पर पढ़िए कर्बला, राहिब दत्त और सात बेटों की सदियों पुरानी प्रचलित कहानी.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 04 Aug 2026 04:08 PM (IST)
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आज 4 अगस्त 2026 को दुनिया भर में चेहल्लुम मनाया जा रहा है. इस मौके पर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त और संजय दत्त के परिवार की एक अनोखी कहानी चर्चा में है.

बहुत कम लोग जानते हैं कि दत्त परिवार 'हुसैनी ब्राह्मण' परंपरा से जुड़ा है, जिनके पूर्वजों ने कर्बला के मैदान में इमाम हुसैन के लिए अपनी जान कुर्बान की थी.

 
 
 
 
 
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आज 4 अगस्त 2026 को दुनिया भर में चेहल्लुम पूरी अकीदत और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. मुहर्रम की 10 तारीख (अशूरा) के ठीक 40 दिन बाद आने वाला यह दिन इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों की याद में मनाया जाता है.

चेहल्लुम के इस पावन और भावुक अवसर पर जहाँ करोड़ों आँखें नम हैं, वहीं भारत की एक ऐसी अनूठी दास्तान भी ज़ेहन में तैर उठती है जो हर किसी को हैरान कर देती है.

यह भी पढ़ें- 40 दिनों का सफर और करोड़ों लोगों की आस्था...जानिए 'चेहल्लुम' का इतिहास और संदेश

हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त और उनके बेटे संजय दत्त के पारिवारिक इतिहास की. क्या आप जानते हैं कि दत्त परिवार की जड़ें केवल भारतीय सिनेमा से नहीं, बल्कि चेहल्लुम और कर्बला की 1400 साल पुरानी उस ऐतिहासिक दास्तान से सीधे जुड़ी हुई हैं?

यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन संजय दत्त का परिवार 'हुसैनी ब्राह्मण' समुदाय से ताल्लुक रखता है, एक ऐसा अनूठा हिंदू समुदाय जो जन्‍म से ब्राह्मण है, लेकिन चेहल्लुम और मुहर्रम पर इमाम हुसैन की याद में पूरी अकीदत से शोक मनाता है.

चेहल्लुम का दिन और दत्त परिवार की ऐतिहासिक पहचान

आज चेहल्लुम के दिन दुनिया भर में 'अज़ादारी' और 'शोक सभाएं' आयोजित हो रही हैं. दिवंगत अभिनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुनील दत्त अपने जीवन में अपनी इस हुसैनी पहचान को लेकर हमेशा गर्व महसूस करते थे.

सुनील दत्त मुहर्रम और चेहल्लुम के दिनों में न केवल अज़ादारी में शामिल होते थे, बल्कि इमाम हुसैन के सब्र और इंसानियत के संदेश को अपने जीवन में भी उतारते थे. उन्होंने अपने दौर में समाज में शांति, एकता और भाईचारे के लिए जो ऐतिहासिक पदयात्राएं निकालीं, उसकी प्रेरणा उन्हें अपने पूर्वजों के इसी हुसैनी इतिहास से मिलती थी.

संजय दत्त की रगों में दौड़ता है 'राहब दत्त' का खून

जिस कर्बला की जंग की याद में आज चेहल्लुम मनाया जाता है, उसी मैदान से संजय दत्त के पूर्वजों का गहरा रिश्ता रहा है. इतिहास के अनुसार, सन् 680 ईस्वी (61 हिजरी) में इराक के कर्बला में यज़ीद की जालिम फ़ौज ने पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को घेर लिया था.

उस दौर में पंजाब के रहने वाले एक योद्धा ब्राह्मण 'राहब सिध दत्त' व्यापार के सिलसिले में अरब में रहते थे. वे इमाम हुसैन के इंसाफ़, सच्चाई और असूलों से इतने प्रभावित हुए कि जब जंग छिड़ी, तो उन्होंने अपने सातों बेटों, सहस राय, हरस राय, शेर ख़ान, राय पुन, धरम पात, घाटा और शिवानी के साथ इमाम हुसैन की तरफ से मैदान में उतरने का फैसला किया.

कर्बला की उस खूनी जंग में राहब दत्त के सातों बेटे सच और न्याय की रक्षा करते हुए शहीद हो गए. राहब दत्त के ही वंशज आगे चलकर 'मोहीयाल दत्त' कहलाए, और संजय दत्त इसी गौरवशाली वंश की परंपरा को आगे बढ़ाते हैं.

चेहल्लुम पर याद आती है यह 1400 साल पुरानी कहावत

कहा जाता है कि जब राहब दत्त ने अपना सब कुछ इमाम के लिए न्योछावर कर दिया, तो इमाम हुसैन ने बेहद भावुक होकर उनसे कहा था कि भारत की मिट्टी बहुत पवित्र है और आप जैसे सच्चे लोग ही इंसानियत की असली मिसाल हैं.

आज चेहल्लुम के मौके पर मोहीयाल समुदाय में वही सदियों पुरानी मशहूर कहावत फिर दोहराई जा रही है:-

वाह दत्त सुल्तान, हिंदू का धर्म, मुसलमान का ईमान,
आधा हिंदू, आधा मुसलमान.

आज चेहल्लुम पर कैसे निभाई जाती है यह परंपरा?

हुसैनी ब्राह्मण (मोहीयाल दत्त) मुख्य रूप से भारत के पंजाब, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के इलाकों में बसे हैं. आज चेहल्लुम के इस पावन और भावुक अवसर पर यह समुदाय अपनी सदियों पुरानी परंपरा को पूरी अकीदत के साथ निभा रहा है.

आज के दौर में क्यों जरूरी है यह संदेश?

आज जब पूरी दुनिया में नफरत और दूरियों की बातें अक्सर सुनने को मिलती हैं, तब सुनील दत्त और संजय दत्त के परिवार की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि ज़ुल्म के खिलाफ आवाज उठाना और इंसानियत का साथ देना किसी एक धर्म के दायरे में नहीं बांधी जा सकती.

इमाम हुसैन का बलिदान केवल किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले हर इंसान के लिए प्रेरणा है. आज चेहल्लुम पर दत्त परिवार की यह दास्तान भारत की उस 'गंगा-जमुनी तहज़ीब' का सबसे खूबसूरत चेहरा बनकर सामने आती है.

आज 4 अगस्त 2026 को चेहल्लुम के इस मौक़े पर अगर आप भी सुनील दत्त और संजय दत्त के इस हैरान कर देने वाले पारिवारिक इतिहास से पहले अनजान थे, तो इस आर्टिकल को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि भारत की इस अनूठी और साझी विरासत के बारे में हर कोई जान सके!

FAQ

क्या संजय दत्त हुसैनी ब्राह्मण परिवार से आते हैं?
दत्त परिवार को मोहीयाल ब्राह्मण समुदाय से जोड़ा जाता है. इस समुदाय के एक वर्ग में इमाम हुसैन के प्रति श्रद्धा रखने की परंपरा प्रचलित है.

कौन थे राहिब सिद्ध दत्त?
मोहीयाल समुदाय की मौखिक परंपरा में राहिब सिद्ध दत्त को ऐसा योद्धा बताया जाता है, जिसने इमाम हुसैन का साथ दिया और अपने सात बेटों का बलिदान दिया.

क्या सुनील दत्त मुहर्रम मनाते थे?
फिल्म निर्माता शम्सुद्दीन आगा ने सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त के हवाले से कहा था कि उनके पिता मुहर्रम के शुरुआती दस दिनों में उत्सवों से दूर रहते थे. 

हुसैनी ब्राह्मण कौन हैं?
हुसैनी ब्राह्मण मोहीयाल ब्राह्मण समुदाय से जुड़ा एक छोटा समूह है, जो हिंदू पहचान के साथ इमाम हुसैन और कर्बला के बलिदान के प्रति श्रद्धा रखता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 04 Aug 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
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