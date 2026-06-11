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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAstrology: गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए गुरुवार को करें ये काम, मिल सकते हैं शुभ फल

Astrology: गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए गुरुवार को करें ये काम, मिल सकते हैं शुभ फल

Astrology: गुरुवार को देवगुरु बृहस्पति की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है. जानिए गुरु ग्रह को मजबूत बनाने, करियर, विवाह और सुख-समृद्धि के लिए 5 आसान और प्रभावी उपाय.

By : अणिमा शुक्ला | Updated at : 11 Jun 2026 07:30 AM (IST)
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Astrology: गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना जाता है. ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को ज्ञान, शिक्षा, धर्म, विवाह, संतान, सम्मान, भाग्य और समृद्धि का स्वामी ग्रह कहा गया है. जब किसी इंसान की कुंडली में गुरु मजबूत होता है तो उसे जीवन में सही मार्गदर्शन, अच्छे अवसर और सामाजिक मान-सम्मान मिलता है. वहीं कमजोर गुरु कई बार शिक्षा, विवाह, आर्थिक स्थिरता और निर्णय लेने की ताकत को बढ़ा सकता है.

गुरु ग्रह क्यों माना जाता है इतना महत्वपूर्ण?

देवगुरु बृहस्पति को देवताओं का गुरु कहा गया है. धार्मिक ग्रंथों में इन्हें ज्ञान, विवेक और धर्म का प्रतीक माना जाता है. गुरु ग्रह व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव थिकिंग, मानसिक शांति और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने का काम करता है. गुरु की शुभ स्थिति व्यक्ति को उच्च शिक्षा, सम्मान, नेतृत्व क्षमता और आर्थिक प्रगति दिलाने में मदद करती है.

जानिए गुरुवार के दिन कौन-से उपाय माने जाते हैं सबसे शुभ:

1. पीले वस्त्र पहनें- गुरु ग्रह का संबंध पीले रंग से माना जाता है. गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है. 

2. गुरु मंत्र का जप करें- सुबह नहाने के बाद श्रद्धा से गुरु मंत्र का जप कर सकते है.

सरल गुरु मंत्र:
"ॐ गुरवे नमः"

बीज मंत्र:
"ॐ बृं बृहस्पतये नमः"

ग्रंथ में इन मंत्रों का जिक्र गुरु कृपा प्राप्ति के लिए किया जाता है.

3. सुबह के समय जप करें- गुरु मंत्र जप के लिए सूर्योदय का समय विशेष रूप से शुभ माना गया है.

4. पीली वस्तुओं का दान करें- गुरुवार को हल्दी, चने की दाल, पीले कपड़े, शहद या पीले फल का दान करना शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इससे गुरु ग्रह की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में अच्छे बदलाव होते है.

5. केले के पेड़ की पूजा करें- गुरुवार को केले के पड़े की पूजा का भी बहुत महत्व होता है. यह उपाय विशेष रूप से विवाह और पारिवारिक सुख की कामना के लिए किया जाता है.

विद्यार्थियों के लिए क्यों खास है गुरुवार?

ग्रंथ में बताया गया है कि गुरु व्रत और मंत्र जप विद्यार्थियों के लिए बुद्धि और विद्या बढ़ाने वाला माना गया है. जो छात्र पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाना चाहते हैं, वे गुरुवार को गुरु मंत्र जप और पीले कपड़े धारण करके उपाय अपना सकते हैं.

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सफल करियर और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है गुरु ग्रह?

ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को विवाह, दांपत्य सुख, परिवार और जीवन की स्थिरता का प्रमुख ग्रह माना गया है. गुरु की शुभ स्थिति हर व्यक्ति के जीवन में अच्छे संबंध, पारिवारिक संतुलन और वैवाहिक सुख लेकर आती है. जिन लोगों के विवाह में बार-बार बाधाएं आ रही हों या उचित जीवनसाथी की तलाश पूरी न हो रही हो, वे गुरुवार के दिन व्रत, पूजा और गुरु मंत्रों का जप करते हैं.

गुरु ग्रह का संबंध केवल विवाह तक ही नहीं है, बल्कि यह ज्ञान, बुद्धिमत्ता, निर्णय क्षमता, सम्मान और पेशेवर उन्नति का भी प्रतीक माना जाता है. इसलिए करियर में तरक्की, नौकरी में स्थिरता, व्यवसाय में वृद्धि और जीवन में नए अवसरों की प्राप्ति के लिए भी देवगुरु बृहस्पति की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है. गुरु की कृपा से व्यक्ति को सही मार्गदर्शन मिलता है, जिससे वह अपने लक्ष्यों की ओर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ पाता है.

गुरुवार के लिए एक सरल पूजा विधि:-

  • सुबह जल्दी उठकर नहाकर.
  • पीले या साफ कपड़े धारण करें.
  • भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करें.
  • घी का दीपक जलाएं.
  • "ॐ बृं बृहस्पतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें.
  • पीली मिठाई या चने की दाल का भोग लगाएं.
  • जरूरतमंद व्यक्ति को पीली वस्तु का दान करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अणिमा शुक्ला

अणिमा शुक्ला | डिजिटल पत्रकार (इंटर्न), ABP Live धर्म-एस्ट्रो सेक्शन

अणिमा शुक्ला एक उभरती हुई डिजिटल पत्रकार और वीडियो स्टोरीटेलर हैं, जो वर्तमान में ABP Live के धर्म और एस्ट्रो सेक्शन में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने AAFT, नोएडा से BAJMC और AIMC, दिल्ली से TV & Radio Journalism (TVRJ) में पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है, जिसने उनके कंटेंट को व्यावहारिक, तकनीकी रूप से मजबूत और ऑडियंस-फोकस्ड बनाया है.

अणिमा की विशेष रुचि अंक शास्त्र (Numerology), वास्तु शास्त्र, वैदिक ज्योतिष और हस्तरेखा विज्ञान (Palmistry) जैसे विषयों में है. वे इन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सरल और स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत करती हैं, ताकि डिजिटल ऑडियंस, खासतौर पर Gen-Z, उन्हें आसानी से समझ सके और अपने जीवन में लागू कर सके.

एक वीडियो स्टोरीटेलर के रूप में, अणिमा जटिल विषयों को विजुअल फॉर्मेट (short videos, reels, explainers) के माध्यम से आकर्षक और समझने योग्य बनाती हैं. उनका फोकस सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि उसे जिम्मेदारी और स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि दर्शकों को भरोसेमंद और उपयोगी कंटेंट मिल सके.

ABP Live के साथ अपने कार्यकाल के दौरान, वे लगातार अपने कंटेंट को Google Discover-friendly, audience-centric और credibility-driven बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे पारंपरिक विषयों को आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके.
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Published at : 11 Jun 2026 07:30 AM (IST)
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Jupiter Planet Thursday Remedies Guru Grah Upay Brihaspati Mantra
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