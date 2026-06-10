महल में कुछ समय रहने के बाद युधिष्ठिर और भीम को संदेह होने लगा. उन्होंने भवन की दीवारों, लकड़ी और अन्य सामग्री की जांच की. तब उन्हें पता चला कि यह महल लाख, घी और ज्वलनशील पदार्थों से बना है. विदुर की चेतावनी अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी कि यह उनके विनाश का षड्यंत्र है.