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Mahabharat: धैर्य, सतर्कता और सही सलाह ने बदली किस्मत, जानिए पांडवों की प्रेरणादायक कथा
Mahabharat: लाक्षागृह की कथा सिखाती है कि संकट के समय धैर्य, सतर्कता और बुद्धिमानी सबसे बड़ी ताकत होती है. पांडवों ने घबराने के बजाय सही समय का इंतजार किया और विवेक से अपने प्राण बचाए.
महाभारत कथा
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Published at : 10 Jun 2026 06:00 AM (IST)
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