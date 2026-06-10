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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मMahabharat: धैर्य, सतर्कता और सही सलाह ने बदली किस्मत, जानिए पांडवों की प्रेरणादायक कथा

Mahabharat: धैर्य, सतर्कता और सही सलाह ने बदली किस्मत, जानिए पांडवों की प्रेरणादायक कथा

Mahabharat: लाक्षागृह की कथा सिखाती है कि संकट के समय धैर्य, सतर्कता और बुद्धिमानी सबसे बड़ी ताकत होती है. पांडवों ने घबराने के बजाय सही समय का इंतजार किया और विवेक से अपने प्राण बचाए.

By : अणिमा शुक्ला  | Updated at : 10 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Mahabharat: लाक्षागृह की कथा सिखाती है कि संकट के समय धैर्य, सतर्कता और बुद्धिमानी सबसे बड़ी ताकत होती है. पांडवों ने घबराने के बजाय सही समय का इंतजार किया और विवेक से अपने प्राण बचाए.

महाभारत कथा

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दुर्योधन के विश्वासपात्र पुरोचन ने पांडवों के लिए एक सुंदर और आकर्षक भवन तैयार कराया था. यह महल देखने में अत्यंत मनमोहक था. उसकी सजावट और निर्माण कला सभी को प्रभावित कर रही थी. लेकिन इस भव्यता के पीछे एक खतरनाक रहस्य छिपा था, जिससे अभी अधिकांश लोग अनजान थे.
दुर्योधन के विश्वासपात्र पुरोचन ने पांडवों के लिए एक सुंदर और आकर्षक भवन तैयार कराया था. यह महल देखने में अत्यंत मनमोहक था. उसकी सजावट और निर्माण कला सभी को प्रभावित कर रही थी. लेकिन इस भव्यता के पीछे एक खतरनाक रहस्य छिपा था, जिससे अभी अधिकांश लोग अनजान थे.
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महल में कुछ समय रहने के बाद युधिष्ठिर और भीम को संदेह होने लगा. उन्होंने भवन की दीवारों, लकड़ी और अन्य सामग्री की जांच की. तब उन्हें पता चला कि यह महल लाख, घी और ज्वलनशील पदार्थों से बना है. विदुर की चेतावनी अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी कि यह उनके विनाश का षड्यंत्र है.
महल में कुछ समय रहने के बाद युधिष्ठिर और भीम को संदेह होने लगा. उन्होंने भवन की दीवारों, लकड़ी और अन्य सामग्री की जांच की. तब उन्हें पता चला कि यह महल लाख, घी और ज्वलनशील पदार्थों से बना है. विदुर की चेतावनी अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी कि यह उनके विनाश का षड्यंत्र है.
Published at : 10 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
Vidur Niti Yudhishthir Mahabharat Katha Mahabharat

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