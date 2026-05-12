Bada Mangal 2026: बड़ा मंगल पर जरूर कराएं भंडारा, इस मुस्लिम नवाब को भी हुआ था लाभ

Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को बड़ मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है. 12 मई को ज्येष्ठ का दूसरा बड़ा मंगलवार पड़ रहा है. यह तिथि भगवान हनुमान की पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है.

ज्येष्ठ मंगलवार के दिन हनुमान भक्त बजरंगबली की पूजा-अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं और इस दिन हनुमान मंदिरों में भारी भीड़ रहती है. लेकिन इसी के साथ बड़ा मंगल पर भंडारा कराने का भी खास महत्व है. ज्येष्ठ मंगलवार पर जगह-जगह भंडारा और प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाता है.

धार्मिक मान्यता है कि, बड़ा मंगल पर श्रद्धापूर्वक से भंडारा कराने से सभी संकट दूर होते हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि, बड़ा मंगल पर भंडारा कराने की शुरुआत करीब 400 वर्ष पहले मुस्लिम नवाब मोहम्मद अली शाह और उनकी बेगम आलिया की हनुमान भक्ति के साथ शुरू हुई.

मुस्लिम नवाब और बेगम आलिया के रक्षक बने हनुमान

कहा जाता है कि, अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह और बेगम आलिया को कोई संतान नहीं थी. तमाम मन्नतों के बाद उन्हें संतान का सुख मिला. एक बार बेटे की तबियत काफी बिगड़ गई. इलाज कराने के बाद भी तबियत में कोई सुधार नहीं. आसपास के लोगों ने बेगम को अलिगंढ स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर जाकर बेटे की सलामती की दुआ करने की बात कही.

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बेगम बेटे को लेकर हनुमान मंदिर गई और भगवान से बेटे की सलामती की दुआ की. धीरे-धीरे बेटे की तबियत में सुधार होने लगा. इसके बाद से बेगम और नवाब मोहम्मद अली शाह ने बजरंगबली को अपना रक्षक मान लिया. नवाब अली और बेगम ने अलीगंढ़ स्थित हनुमान मंदिक का जीर्णोद्धार भी कराया और हनुमान जी के प्रति आभार व्यक्त किया.

संतान प्राप्ति की खुशी में बेगम ने पूरे लखनऊ में ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को भंडारा कराया. इस भंडारे का आयोजन लखनऊ के शाही नवाब द्वारा मंगलवार के दिन कराया गया था, इसलिए इस दिन को बड़ा मंगलवार के नाम से जाना जाने लगा.

बड़ा मंगल पर भंडारा कराने के लाभ

बड़ा मंगल पर बूंदी, ठंडी शरबत, पूड़ी-सब्जी, चना और हलवा प्रसाद का भंडारा कराने का महत्व है.

बड़ा मंगल पर भंडारा कराने से कुंडली में शनि और मंगल दोष शांत होते हैं.

भंडारा कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन से संकट व बाधाएं दूर होती है.

भंडारा कराने से धन और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है. साथ ही रोग और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है

बड़ा मंगलवार पर या किसी भी मंगलवार के दिन भंडारे का आयोजन कराने से, दान-पुण्य करने से या गरीबों की सेवा करने से हनुमान जी (Hanuman) की कृपा प्राप्त होती है.

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