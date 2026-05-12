हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मBada Mangal 2026: बड़ा मंगल पर जरूर कराएं भंडारा, इस मुस्लिम नवाब को भी हुआ था लाभ

Bada Mangal 2026: बड़ा मंगल पर जरूर कराएं भंडारा, इस मुस्लिम नवाब को भी हुआ था लाभ

Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ माह में पड़ने वाला बड़ा मंगल (Budhwa Mangal) हनुमान पूजा का खास दिन होता है. इस दिन भंडारा कराने का विशेष महत्व है, जिसकी शुरुआत नवाब मोहम्मद अली शाह और बेगम आलिया ने की थी.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 12 May 2026 04:45 AM (IST)
Preferred Sources

Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को बड़ मंगल या बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है. 12 मई को ज्येष्ठ का दूसरा बड़ा मंगलवार पड़ रहा है. यह तिथि भगवान हनुमान की पूजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है.

ज्येष्ठ मंगलवार के दिन हनुमान भक्त बजरंगबली की पूजा-अर्चना करते हैं, व्रत रखते हैं और इस दिन हनुमान मंदिरों में भारी भीड़ रहती है. लेकिन इसी के साथ बड़ा मंगल पर भंडारा कराने का भी खास महत्व है. ज्येष्ठ मंगलवार पर जगह-जगह भंडारा और प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाता है.

धार्मिक मान्यता है कि, बड़ा मंगल पर श्रद्धापूर्वक से भंडारा कराने से सभी संकट दूर होते हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि, बड़ा मंगल पर भंडारा कराने की शुरुआत करीब 400 वर्ष पहले मुस्लिम नवाब मोहम्मद अली शाह और उनकी बेगम आलिया की हनुमान भक्ति के साथ शुरू हुई.

मुस्लिम नवाब और बेगम आलिया के रक्षक बने हनुमान

कहा जाता है कि, अवध के नवाब मोहम्मद अली शाह और बेगम आलिया को कोई संतान नहीं थी. तमाम मन्नतों के बाद उन्हें संतान का सुख मिला. एक बार बेटे की तबियत काफी बिगड़ गई. इलाज कराने के बाद भी तबियत में कोई सुधार नहीं. आसपास के लोगों ने बेगम को अलिगंढ स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर जाकर बेटे की सलामती की दुआ करने की बात कही.

Happy Bada Mangal Wishes: बड़ा मंगल का दिन होगा और भी शुभ, अपनों को भेजें बुढ़वा मंगल की शुभकामनाएं

बेगम बेटे को लेकर हनुमान मंदिर गई और भगवान से बेटे की सलामती की दुआ की. धीरे-धीरे बेटे की तबियत में सुधार होने लगा. इसके बाद से बेगम और नवाब मोहम्मद अली शाह ने बजरंगबली को अपना रक्षक मान लिया. नवाब अली और बेगम ने अलीगंढ़ स्थित हनुमान मंदिक का जीर्णोद्धार भी कराया और हनुमान जी के प्रति आभार व्यक्त किया.

संतान प्राप्ति की खुशी में बेगम ने पूरे लखनऊ में ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को भंडारा कराया. इस भंडारे का आयोजन लखनऊ के शाही नवाब द्वारा मंगलवार के दिन कराया गया था, इसलिए इस दिन को बड़ा मंगलवार के नाम से जाना जाने लगा.

बड़ा मंगल पर भंडारा कराने के लाभ

  • बड़ा मंगल पर बूंदी, ठंडी शरबत, पूड़ी-सब्जी, चना और हलवा प्रसाद का भंडारा कराने का महत्व है.
  • बड़ा मंगल पर भंडारा कराने से कुंडली में शनि और मंगल दोष शांत होते हैं.
  • भंडारा कराने से पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन से संकट व बाधाएं दूर होती है.
  • भंडारा कराने से धन और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है. साथ ही रोग और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है
  • बड़ा मंगलवार पर या किसी भी मंगलवार के दिन भंडारे का आयोजन कराने से, दान-पुण्य करने से या गरीबों की सेवा करने से हनुमान जी (Hanuman) की कृपा प्राप्त होती है.

ये भी पढ़ें: Somnath Mandir: सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था, किस मुस्लिम देश से आए थे लुटेरे
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

पेशेवर सफर (Professional Journey)
अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
पल्लवी के लेख पाठकों के बीच अपनी प्रमाणिकता के लिए जाने जाते हैं. उनकी लेखन शैली की मुख्य विशेषताएं हैं:

  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
  • सरल और स्पष्ट: कठिन विषयों को भी आम पाठक के लिए आसानी से समझने योग्य बनाना.
  • SEO ऑप्टिमाइज्ड: डिजिटल पाठकों की पसंद और सर्च इंजन की आवश्यकताओं के अनुसार लेखन.
  • पाठक-केंद्रित: जानकारी को केवल सूचनात्मक नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में उपयोगी बनाना.

मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
Read More
Published at : 12 May 2026 04:45 AM (IST)
Tags :
Hanuman Puja Bhandara Budhwa Mangal Bada Mangal 2026 Jyeshtha Mangal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
Bada Mangal 2026: बड़ा मंगल पर जरूर कराएं भंडारा, इस मुस्लिम नवाब को भी हुआ था लाभ
Bada Mangal 2026: बड़ा मंगल पर जरूर कराएं भंडारा, इस मुस्लिम नवाब को भी हुआ था लाभ
धर्म
Bada Mangal 2026: दूसरे बड़े मंगल पर पंचक का साया, कैसे होगी हनुमान जी की पूजा, जान लें नियम
दूसरे बड़े मंगल पर पंचक का साया, कैसे होगी हनुमान जी की पूजा, जान लें नियम
धर्म
Spiritual Motivation: GenZ को क्यों सता रही है करियर की चिंता? रामचरितमानस में छुपा है मन को शांत करने का सूत्र
GenZ को क्यों सता रही है करियर की चिंता? रामचरितमानस में छुपा है मन को शांत करने का सूत्र
धर्म
Apara Ekadashi 2026: अपरा एकादशी 12 या 13 मई कब, भूलकर भी न करें ये गलती, लक्ष्मी जी होंगी नाराज
अपरा एकादशी 12 या 13 मई कब, भूलकर भी न करें ये गलती, लक्ष्मी जी होंगी नाराज
Advertisement

वीडियोज

Sansani: दिल्ली में 'दहशत' का नया चेहरा ! | Crime News | Delhi News | Crime News Hindi
UP News: Noida में दिल दहला देने वाला हादसा! खेलते-खेलते मासूम पर गिरा भारी लोहे का गेट, मौत!
PM Modi on Gold | Bharat Ki Baat: PM के 'सेविंग प्लान' पर कैसा 'संग्राम'? | Gold Price | PM Modi
Janhit | Tamil Nadu New CM: ये है साउथ का नया 'पावर कपल'? | Vijay | Trisha | TVK
PM modi on Gold | Sandeep Chaudhary: PM की बचत अपील का सबसे सटीक विश्लेषण | LPG-Oil Crisis
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Assam CM Oath Ceremony: हिमंता बिस्व सरमा आज लेंगे सीएम पद की शपथ, ये चार विधायक बनेंगे मंत्री, कहां और कैसे देखें Live
हिमंता बिस्व सरमा आज लेंगे सीएम पद की शपथ, ये चार विधायक बनेंगे मंत्री, कहां और कैसे देखें Live
महाराष्ट्र
पीएम मोदी की अपील पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'लोगों को लग रहा है कि क्या फिर...'
पीएम मोदी की अपील पर AIMIM नेता वारिस पठान बोले, 'लोगों को लग रहा है कि क्या फिर...'
आईपीएल 2026
Priyansh Arya ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा
प्रियांश आर्य ने मैच की पहली गेंद पर छक्का जड़ रचा इतिहास, जानें IPL में कितनी बार हुआ ऐसा
बॉलीवुड
'रणवीर सिंह को 5 और वैनिटी वैन दे दो', गौरव गेरा ने किया 'धुरंधर' एक्टर को डिफेंड, फराह खान का ऐसा था रिएक्शन
'रणवीर सिंह को 5 और वैनिटी वैन दे दो', गौरव गेरा ने किया 'धुरंधर' एक्टर को डिफेंड, फराह खान का ऐसा था रिएक्शन
विश्व
मिडिल ईस्ट में शांति की आखिरी उम्मीद खत्म! यूएस ने ठुकराया ईरान का ऑफर, होर्मुद बंद से तेल की कीमतों में आग
मिडिल ईस्ट में शांति की आखिरी उम्मीद खत्म! यूएस ने ठुकराया ईरान का ऑफर, होर्मुद बंद से तेल की कीमतों में आग
विश्व
होर्मुज से धड़ाधर पाकिस्तान लेकर आ रहा तेल टैंकर, क्यों इस्लामाबाद पर इतना मेहरबान हुआ ईरान?
होर्मुज से धड़ाधर पाकिस्तान लेकर आ रहा तेल टैंकर, क्यों इस्लामाबाद पर इतना मेहरबान हुआ ईरान?
टेक्नोलॉजी
कितने साल होती है सोलर पैनल की लाइफ, कैसे तय होती है इसकी एक्सपायरी डेट?
कितने साल होती है सोलर पैनल की लाइफ, कैसे तय होती है इसकी एक्सपायरी डेट?
हेल्थ
Summer Care Tips: खून सूखना-जलन या सूजन... ज्यादा गर्मी से हमारे शरीर पर क्या पड़ता है असर, यह कितनी खतरनाक?
खून सूखना-जलन या सूजन... ज्यादा गर्मी से हमारे शरीर पर क्या पड़ता है असर, यह कितनी खतरनाक?
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget