Happy Bada Mangal 2026 Wishes: ज्येष्ठ महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाने वाला पर्व बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल (Budhwa Mangal) हनुमान जी की कृपा पाने का सबसे शुभ दिन होता है. हनुमान भक्त इस दिन पूजा-पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, कीर्तन करते हैं और भंडारे का आयोजन भी कराते हैं. इस तरह से बड़ा मंगल का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है.

2026 में अधिकमास लगा है. इस वर्ष ज्येष्ठ का महीना एक नहीं बल्कि दो महीने का होगा, जिससे ज्येष्ठ में पड़ने वाले त्योहार दो बार मनाए जाएंगे. ऐसे में इस साल बड़ा मंगल भी 4 नहीं बल्कि 8 होंगे. पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास के अनुसार, साल 2007 में ज्येष्ठ महीने में अधिकमास लगा था. 19 साल बाद 2026 में ऐसा शुभ संयोग बना है, जब ज्येष्ठ में अधिकमास लगा है और 8 बड़ा मंगल मनाए जाएंगे.

बड़ा मंगल के पावन अवसर पर भक्त हनुमान जी की पूजा-अर्चना करते हैं. आज के दिन हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ रहती है. मंदिरों में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ और विशेष पूजा-पाठ का आयोजन किया जाता है. जगह-जगह भंडारे और धार्मिक आयोजन भी होते हैं. आज के दिन लोग अपनों को बड़ी मंगल की शुभकामनाएं भी देते हैं. अगर आप भी इस पावन अवसर पर अपने परिजनों और प्रियजनों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो यहां देखिए हिंदी और संस्कृत में बड़ा मंगल की शुभकामनाएं संदेश, जिसे आप फेसबुक, वॉट्सअप या इंस्टा आदि पर भेज सकते हैं. साथ ही आप इस संदेशों को अपने स्टेटस पर भी लगा सकते हैं.

बड़ा मंगल संस्कृत शुभकामनाएं (Bada Mangal 2026 Wishes in Sanskrit)

हनुमत्स्मरणमात्रेण दुःखानि नश्यन्ति, सुखानि वर्धन्ते।

बृहन्मङ्गलस्य शुभाशयाः।

बड़ा मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं!

वीरहनुमान् भवतः जीवनं धैर्येण, तेजसा च आलोकयतु।

शुभोऽयं बृहन्मङ्गलः।

अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्।

सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि॥

Happy Bada Mangal 2026

ॐ रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि।

तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्॥

बृहन्मङ्गलेऽस्मिन् पवित्रे दिने

हनुमानः भवतः जीवनं सफलतया,

सौख्येन च पूरयतु।



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बड़ा मंगल शुभकामनाएं संदेश (Budhwa Mangal 2026 Shubhamnaye)

पवनपुत्र आए हैं आशीर्वाद देने,

हर दुख संकट से आपको बचाने.

बड़ा मंगल की आपको शुभकामनाएं

श्रीराम के दुलारे हनुमान,

तेरी भक्ति में शक्ति अपार,

सिया-राम के सेवक बनकर,

तूने किया सबका उद्धार.

भूत पिशाच निकट नहीं आवे

महावीर जब नाम सुनावे

नासे रोग हरे सब पीरा

जपत निरंतर हनुमत वीरा

बड़ा मंगल 2026 की शुभकामनाएं

शक्ति, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है बड़ा मंगल,

हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में

हर संकट दूर हो और खुशियों की वर्षा हो.

बड़ा मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं

दुनिया की रचना जो करें कहते उसे भगवान हैं

दीन दुखियों की जो पीड़ा हरे वही तो हनुमान है

बड़ा मंगल की शुभकामनाएं

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