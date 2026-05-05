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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Bada Mangal Wishes: बड़ा मंगल का दिन होगा और भी शुभ, अपनों को भेजें बुढ़वा मंगल की शुभकामनाएं

Happy Bada Mangal Wishes: बड़ा मंगल का दिन होगा और भी शुभ, अपनों को भेजें बुढ़वा मंगल की शुभकामनाएं

Happy Bada Mangal 2026 Wishes: 5 मई को पहला ज्येष्ठ मंगल है. इस बार 19 साल बाद ऐसा शुभ संयोग आया है, जब 8 बड़ा मंगल होंगे. आज पहले बड़ा मंगल पर अपनों को हिंदी और संस्कृत में भेजें शुभकामनाएं संदेश.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 05 May 2026 08:59 AM (IST)
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Happy Bada Mangal 2026 Wishes: ज्येष्ठ महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाने वाला पर्व बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल (Budhwa Mangal) हनुमान जी की कृपा पाने का सबसे शुभ दिन होता है. हनुमान भक्त इस दिन पूजा-पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, कीर्तन करते हैं और भंडारे का आयोजन भी कराते हैं. इस तरह से बड़ा मंगल का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है.

2026 में अधिकमास लगा है. इस वर्ष ज्येष्ठ का महीना एक नहीं बल्कि दो महीने का होगा, जिससे ज्येष्ठ में पड़ने वाले त्योहार दो बार मनाए जाएंगे. ऐसे में इस साल बड़ा मंगल भी 4 नहीं बल्कि 8 होंगे. पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक और देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीष व्यास के अनुसार, साल 2007 में ज्येष्ठ महीने में अधिकमास लगा था. 19 साल बाद 2026 में ऐसा शुभ संयोग बना है, जब ज्येष्ठ में अधिकमास लगा है और 8 बड़ा मंगल मनाए जाएंगे.

बड़ा मंगल के पावन अवसर पर भक्त हनुमान जी की पूजा-अर्चना करते हैं. आज के दिन हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ रहती है. मंदिरों में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ और विशेष पूजा-पाठ का आयोजन किया जाता है. जगह-जगह भंडारे और धार्मिक आयोजन भी होते हैं. आज के दिन लोग अपनों को बड़ी मंगल की शुभकामनाएं भी देते हैं. अगर आप भी इस पावन अवसर पर अपने परिजनों और प्रियजनों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो यहां देखिए हिंदी और संस्कृत में बड़ा मंगल की शुभकामनाएं संदेश, जिसे आप फेसबुक, वॉट्सअप या इंस्टा आदि पर भेज सकते हैं. साथ ही आप इस संदेशों को अपने स्टेटस पर भी लगा सकते हैं.  

बड़ा मंगल संस्कृत शुभकामनाएं (Bada Mangal 2026 Wishes in Sanskrit)

हनुमत्स्मरणमात्रेण दुःखानि नश्यन्ति, सुखानि वर्धन्ते।
बृहन्मङ्गलस्य शुभाशयाः।
बड़ा मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं!

वीरहनुमान् भवतः जीवनं धैर्येण, तेजसा च आलोकयतु।
शुभोऽयं बृहन्मङ्गलः।

अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्।
सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि॥
Happy Bada Mangal 2026

ॐ रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि।
तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्॥

बृहन्मङ्गलेऽस्मिन् पवित्रे दिने
हनुमानः भवतः जीवनं सफलतया,
सौख्येन च पूरयतु।

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बड़ा मंगल शुभकामनाएं संदेश (Budhwa Mangal 2026 Shubhamnaye)

पवनपुत्र आए हैं आशीर्वाद देने,
हर दुख संकट से आपको बचाने.
बड़ा मंगल की आपको शुभकामनाएं

श्रीराम के दुलारे हनुमान,
तेरी भक्ति में शक्ति अपार,
सिया-राम के सेवक बनकर,
तूने किया सबका उद्धार.

भूत पिशाच निकट नहीं आवे
महावीर जब नाम सुनावे
नासे रोग हरे सब पीरा
जपत निरंतर हनुमत वीरा
बड़ा मंगल 2026 की शुभकामनाएं

शक्ति, भक्ति और विश्वास का प्रतीक है बड़ा मंगल,
हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में
हर संकट दूर हो और खुशियों की वर्षा हो.
बड़ा मंगल की हार्दिक शुभकामनाएं

दुनिया की रचना जो करें कहते उसे भगवान हैं
दीन दुखियों की जो पीड़ा हरे वही तो हनुमान है
बड़ा मंगल की शुभकामनाएं

ये भी पढ़ें: Bada Mangal 2026: ज्येष्ठ माह का पहला बड़ा मंगल आज, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए करें ये काम

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
पल्लवी की लेखन शैली पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक डिजिटल आवश्यकताओं का एक बेहतरीन मिश्रण है. उनकी मुख्य विशेषज्ञता के क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

  • ज्योतिष एवं खगोल विज्ञान: वैदिक ज्योतिष, ग्रह-गोचर और जीवन पर इनके प्रभाव का गहन विश्लेषण.
  • वास्तु एवं अंकशास्त्र: घर-परिवार में सकारात्मक ऊर्जा के लिए व्यवहारिक वास्तु उपाय और अंकगणितीय प्रभाव.
  • धर्म एवं संस्कृति: भारतीय व्रत-त्योहारों का महत्व, धार्मिक परंपराएं और पौराणिक संदर्भों की व्याख्या.
  • अध्यात्म एवं लाइफस्टाइल: जीवन प्रबंधन, मानसिक शांति और समकालीन जीवनशैली के साथ आध्यात्मिकता का तालमेल.
  • डिजिटल कंटेंट: SEO-फ्रेंडली राइटिंग, एक्सप्लेनर कंटेंट और फीचर स्टोरी टेलिंग.

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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

  • ABP News: (वर्तमान) कंटेंट राइटर - धर्म, ज्योतिष और समसामयिक विषयों पर विस्तृत कवरेज.
  • Hindustan, India News & Live India: न्यूज़ राइटिंग, फीचर स्टोरीज़ और डिजिटल मीडिया के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण अनुभव.

इनके लेखन की विशेषता
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  • शोध-आधारित दृष्टिकोण: शास्त्रीय ग्रंथों और विश्वसनीय स्रोतों का गहराई से अध्ययन.
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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 05 May 2026 08:59 AM (IST)
Tags :
Hanuman Puja Bada Mangal 2026 Budhwa Mangal 2026 Happy Bada Mangal Wishes Bada Mangal Wishes
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