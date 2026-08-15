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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मएक दिन पहले ही हो गई थी भविष्यवाणी, PM मोदी ने लाल किले से कर दिए वही बड़े ऐलान

एक दिन पहले ही हो गई थी भविष्यवाणी, PM मोदी ने लाल किले से कर दिए वही बड़े ऐलान

Independence Day 2026: PM मोदी के भाषण से एक दिन पहले ABP Live ने युवा, AI, प्रतियोगी परीक्षाओं और सेमीकंडक्टर की भविष्यवाणी की थी. जानें कैसे सच हुई ये भविष्यवाणी.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 15 Aug 2026 10:31 AM (IST)
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PM Modi Speech Prediction 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को लाल किले से युवाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं, AI और सेमीकंडक्टर को लेकर कई बड़े ऐलान किए. खास बात यह है कि एक दिन पहले ही ABP Live ने भारत की वर्ष कुंडली के आधार पर इन मुद्दों का साफ संकेत दे दिया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले से किन मुद्दों पर बोलेंगे? क्या युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कोई बड़ी घोषणा होगी? क्या AI और सेमीकंडक्टर को लेकर सरकार नया लक्ष्य सामने रखेगी? इन सवालों पर ABP Live ने प्रधानमंत्री के भाषण से एक दिन पहले भारत की नई वर्ष कुंडली के आधार पर एक खास आर्टिकल प्रकाशित किया था.

इस आर्टिकल में कहा गया था कि इस बार प्रधानमंत्री के भाषण में युवा, प्रतियोगी परीक्षाएं, कौशल विकास, AI और सेमीकंडक्टर जैसे मुद्दे सबसे आगे रह सकते हैं. अगले दिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया, तो इनमें से कई संकेत सच साबित हुए.

यहां पढ़ें मूल भविष्यवाणी वाला आर्टिकल: PM मोदी 15 अगस्त को लाल किले से किन मुद्दों पर कर सकते हैं फोकस? भारत की कुंडली बता रही कैसा रहेगा नया साल

युवाओं को लेकर सच हुई पहली भविष्यवाणी

ABP Live के आर्टिकल में कहा गया था कि भारत की नई वर्ष कुंडली में पंचम भाव खास स्थिति में है. ज्योतिष में इस भाव को युवा, विद्यार्थी, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, कौशल और देश की नई पीढ़ी से जोड़कर देखा जाता है.

इसी आधार पर आर्टिकल में अनुमान लगाया गया था कि प्रधानमंत्री के भाषण में युवाओं का जिक्र केवल कुछ शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा. उनके लिए कौशल और नई तकनीक से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा हो सकती है.

प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में ऐसा ही देखने को मिला. उन्होंने अगले एक वर्ष में देश के एक करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की ट्रेनिंग देने की घोषणा की. इसके लिए पूरे देश में मिशन मोड में अभियान चलाया जाएगा.

यह ऐलान युवाओं को आने वाले समय की नौकरियों के लिए तैयार करने से जुड़ा है. AI का इस्तेमाल अब पढ़ाई और नौकरी से लेकर बैंकिंग, स्वास्थ्य, खेती और सरकारी कामकाज तक बढ़ रहा है. ऐसे में एक करोड़ युवाओं को AI सिखाने की घोषणा सीधे तौर पर उनके भविष्य से जुड़ी है.

AI को लेकर अनुमान हुआ पूरी तरह सही

इस आर्टिकल में AI का नाम लेकर कहा गया था कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में भारत के अपने AI सिस्टम, नई तकनीक में युवाओं के लिए अवसर और सरकारी सेवाओं में AI के इस्तेमाल की बात कर सकते हैं.

आर्टिकल में यह भी संभावना जताई गई थी कि डिजिटल इंडिया से आगे बढ़ते हुए कोई नया तकनीकी मिशन सामने आ सकता है. प्रधानमंत्री की एक करोड़ युवाओं को मिशन मोड में AI की ट्रेनिंग देने की घोषणा इस अनुमान से सीधे मेल खाती है.

यह केवल युवाओं पर किया गया कोई सामान्य अनुमान नहीं था. आर्टिकल में AI का साफ तौर पर नाम लिखा गया था. इसलिए इसे सच हुई भविष्यवाणी का सबसे मजबूत हिस्सा कहा जा सकता है.

प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भी मिला वही संकेत

ABP Live के आर्टिकल में प्रतियोगी परीक्षाओं और विद्यार्थियों को भी प्रधानमंत्री के भाषण का बड़ा मुद्दा बताया गया था. इसमें कहा गया था कि परीक्षा व्यवस्था, तकनीक के इस्तेमाल और छात्रों को बेहतर अवसर देने के लिए कोई कदम उठाया जा सकता है.

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की. इससे गांवों, छोटे शहरों और कम आमदनी वाले परिवारों के बच्चों को तैयारी में मदद मिल सकती है.

मूल आर्टिकल में विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं और तकनीक के जरिए उनकी मदद करने का जो संकेत दिया गया था, प्रधानमंत्री की घोषणा उसी से मेल खाती है.

सेमीकंडक्टर पर भी सटीक निकली भविष्यवाणी

मूल आर्टिकल में सेमीकंडक्टर का भी साफ जिक्र था. इसमें संभावना जताई गई थी कि प्रधानमंत्री स्वदेशी सेमीकंडक्टर बनाने और विदेशी तकनीक पर भारत की निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा लक्ष्य सामने रख सकते हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से बताया कि देश में सात से आठ नए सेमीकंडक्टर प्लांट आने वाले समय में चालू होंगे. इससे भारत में चिप बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ेगा.

मोबाइल, कंप्यूटर, कार, मेडिकल मशीन और रक्षा उपकरणों में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है. नए प्लांट लगने से देश में उत्पादन बढ़ेगा और युवाओं के लिए नई नौकरियों के रास्ते भी खुल सकते हैं.

इस तरह युवा, AI, प्रतियोगी परीक्षाओं और सेमीकंडक्टर को लेकर ABP Live के एक दिन पहले प्रकाशित आर्टिकल की भविष्यवाणी प्रधानमंत्री के भाषण में सच साबित हुई. अब इन घोषणाओं को जमीन पर उतारने की बारी है.

यह भी पढ़ें- 15 अगस्त 1947 को रात 12 बजे ही क्यों आजाद हुआ भारत? तारीख अंग्रेजों की थी, लेकिन समय के पीछे छिपी थी ज्योतिष की कहानी

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है. वर्तमान में CJP आंदोलन को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 15 Aug 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
AI PM Modi True Prediction Independence Day 2026 PM Modi Speech 2026
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