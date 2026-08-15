PM Modi Speech Prediction 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2026 को लाल किले से युवाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं, AI और सेमीकंडक्टर को लेकर कई बड़े ऐलान किए. खास बात यह है कि एक दिन पहले ही ABP Live ने भारत की वर्ष कुंडली के आधार पर इन मुद्दों का साफ संकेत दे दिया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को लाल किले से किन मुद्दों पर बोलेंगे? क्या युवाओं और विद्यार्थियों के लिए कोई बड़ी घोषणा होगी? क्या AI और सेमीकंडक्टर को लेकर सरकार नया लक्ष्य सामने रखेगी? इन सवालों पर ABP Live ने प्रधानमंत्री के भाषण से एक दिन पहले भारत की नई वर्ष कुंडली के आधार पर एक खास आर्टिकल प्रकाशित किया था.

इस आर्टिकल में कहा गया था कि इस बार प्रधानमंत्री के भाषण में युवा, प्रतियोगी परीक्षाएं, कौशल विकास, AI और सेमीकंडक्टर जैसे मुद्दे सबसे आगे रह सकते हैं. अगले दिन जब प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया, तो इनमें से कई संकेत सच साबित हुए.

युवाओं को लेकर सच हुई पहली भविष्यवाणी

ABP Live के आर्टिकल में कहा गया था कि भारत की नई वर्ष कुंडली में पंचम भाव खास स्थिति में है. ज्योतिष में इस भाव को युवा, विद्यार्थी, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, कौशल और देश की नई पीढ़ी से जोड़कर देखा जाता है.

इसी आधार पर आर्टिकल में अनुमान लगाया गया था कि प्रधानमंत्री के भाषण में युवाओं का जिक्र केवल कुछ शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा. उनके लिए कौशल और नई तकनीक से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा हो सकती है.

प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में ऐसा ही देखने को मिला. उन्होंने अगले एक वर्ष में देश के एक करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की ट्रेनिंग देने की घोषणा की. इसके लिए पूरे देश में मिशन मोड में अभियान चलाया जाएगा.

यह ऐलान युवाओं को आने वाले समय की नौकरियों के लिए तैयार करने से जुड़ा है. AI का इस्तेमाल अब पढ़ाई और नौकरी से लेकर बैंकिंग, स्वास्थ्य, खेती और सरकारी कामकाज तक बढ़ रहा है. ऐसे में एक करोड़ युवाओं को AI सिखाने की घोषणा सीधे तौर पर उनके भविष्य से जुड़ी है.

AI को लेकर अनुमान हुआ पूरी तरह सही

इस आर्टिकल में AI का नाम लेकर कहा गया था कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में भारत के अपने AI सिस्टम, नई तकनीक में युवाओं के लिए अवसर और सरकारी सेवाओं में AI के इस्तेमाल की बात कर सकते हैं.

आर्टिकल में यह भी संभावना जताई गई थी कि डिजिटल इंडिया से आगे बढ़ते हुए कोई नया तकनीकी मिशन सामने आ सकता है. प्रधानमंत्री की एक करोड़ युवाओं को मिशन मोड में AI की ट्रेनिंग देने की घोषणा इस अनुमान से सीधे मेल खाती है.

यह केवल युवाओं पर किया गया कोई सामान्य अनुमान नहीं था. आर्टिकल में AI का साफ तौर पर नाम लिखा गया था. इसलिए इसे सच हुई भविष्यवाणी का सबसे मजबूत हिस्सा कहा जा सकता है.

प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भी मिला वही संकेत

ABP Live के आर्टिकल में प्रतियोगी परीक्षाओं और विद्यार्थियों को भी प्रधानमंत्री के भाषण का बड़ा मुद्दा बताया गया था. इसमें कहा गया था कि परीक्षा व्यवस्था, तकनीक के इस्तेमाल और छात्रों को बेहतर अवसर देने के लिए कोई कदम उठाया जा सकता है.

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा की. इससे गांवों, छोटे शहरों और कम आमदनी वाले परिवारों के बच्चों को तैयारी में मदद मिल सकती है.

मूल आर्टिकल में विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं और तकनीक के जरिए उनकी मदद करने का जो संकेत दिया गया था, प्रधानमंत्री की घोषणा उसी से मेल खाती है.

सेमीकंडक्टर पर भी सटीक निकली भविष्यवाणी

मूल आर्टिकल में सेमीकंडक्टर का भी साफ जिक्र था. इसमें संभावना जताई गई थी कि प्रधानमंत्री स्वदेशी सेमीकंडक्टर बनाने और विदेशी तकनीक पर भारत की निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा लक्ष्य सामने रख सकते हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से बताया कि देश में सात से आठ नए सेमीकंडक्टर प्लांट आने वाले समय में चालू होंगे. इससे भारत में चिप बनाने का काम तेजी से आगे बढ़ेगा.

मोबाइल, कंप्यूटर, कार, मेडिकल मशीन और रक्षा उपकरणों में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है. नए प्लांट लगने से देश में उत्पादन बढ़ेगा और युवाओं के लिए नई नौकरियों के रास्ते भी खुल सकते हैं.

इस तरह युवा, AI, प्रतियोगी परीक्षाओं और सेमीकंडक्टर को लेकर ABP Live के एक दिन पहले प्रकाशित आर्टिकल की भविष्यवाणी प्रधानमंत्री के भाषण में सच साबित हुई. अब इन घोषणाओं को जमीन पर उतारने की बारी है.

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