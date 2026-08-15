Hariyali Teej Vrat 2026 Paran: हरियाली तीज के व्रत पारण में न करें ये गलती, सही मुहूर्त, नियम देखें
Hariyali Teej 2026 Vrat Paran: हरियाली तीज का व्रत पारण 15 अगस्त के दिन कब किया जाएगा, क्या है नियम, सबसे पहले क्या खाना चाहिए, सभी बातें जान लें.
आज हरियाली तीज व्रत है. इस दिन महिलाएं सुखी दांपत्य, अखंड सौभाग्य और परिवार की खुशहाली की कामना से निर्जला व्रत करती हैं. पूजा और व्रत का पूर्ण फल मिले इसके लिए जरुरी है हरियाली तीज व्रत के समापन पर पारण सही नियम और विधि अनुसार किया जाए. पारण में पूजा, नैवेद्य और दान को विशेष महत्व दिया जाता है.
हरियाली तीज व्रत पारण समय
हरियाली तीज का व्रत पारण तृतीया तिथि के समापन के बाद ही करना उचित माना जाता है. 15 अगस्त को व्रत वाले दिन हरियाली तीज तिथि शाम 5.28 पर समाप्त हो रही है. इसके बाद विधि अनुसार पूजन, दान कर पारण कर सकते हैं. वैसे परंपरा अनुसार कुछ स्त्रियां हरियाली तीज का व्रत पारण अगले दिन सूर्योदय के समय करती है. ऐसे में 16 अगस्त को सुबह 7.29 से दोपहर 12.25 तक शुभ मुहूर्त है.
हरियाली तीज व्रत पारण कैसे करें
- हरियाली तीज व्रत स्त्रियां अपनी पारिवारिक परंपरा का पालन करते हुए पूर्ण करती है. विधि अनुसार हरियाली तीज की सुबह पूजा के बाद कुछ स्त्रियां शाम को पारण कर लेती है, धार्मिक मान्यता है कि तृतीया तिथि के समापन के बाद ही तीज व्रत समाप्त करना चाहिए.
- व्रत के अगले दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करके दीपक जलाएं. पूजा में पुष्प, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें. दोनों से व्रत पूर्ण होने और परिवार के सुख-समृद्ध रहने की प्रार्थना करें.
- अगर तीज पूजा के दौरान मिट्टी या बालू से शिव-पार्वती की प्रतिमा बनाई गई है, तो पूजा पूरी होने के बाद उसका विधिपूर्वक विसर्जन करें.
- तीज की पूजा में भगवान शिव और माता पार्वती के भोग से व्रत पारण करें.
- व्रत के समापन पर दान-दक्षिणा का विशेष महत्व बताया गया है. अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, फल, वस्त्र, सुहाग सामग्री या दक्षिणा किसी जरूरतमंद अथवा सुपात्र व्यक्ति को दान कर सकते हैं. इसके बाद ही भोजन ग्रहण करें.
- सबसे पहले थोड़ा जल ग्रहण करें और फिर फल या हल्का सात्विक भोजन लें. पारण में सात्विक भोजन ही करें, लहसुन प्याज से बना भोजन नहीं खाना चाहिए. लंबे समय तक निर्जल रहने के बाद अचानक बहुत अधिक या भारी भोजन करने से बचना बेहतर है.
Happy Hariyali Teej 2026 Wishes: हरियाली तीज की शुभकामनाएं, इन संदेशों से अपनों को सावन तीज की बधाई
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.