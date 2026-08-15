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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHariyali Teej Vrat 2026 Paran: हरियाली तीज के व्रत पारण में न करें ये गलती, सही मुहूर्त, नियम देखें

Hariyali Teej Vrat 2026 Paran: हरियाली तीज के व्रत पारण में न करें ये गलती, सही मुहूर्त, नियम देखें

Hariyali Teej 2026 Vrat Paran: हरियाली तीज का व्रत पारण 15 अगस्त के दिन कब किया जाएगा, क्या है नियम, सबसे पहले क्या खाना चाहिए, सभी बातें जान लें.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 15 Aug 2026 09:00 AM (IST)
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आज हरियाली तीज व्रत है. इस दिन महिलाएं सुखी दांपत्य, अखंड सौभाग्य और परिवार की खुशहाली की कामना से निर्जला व्रत करती हैं. पूजा और व्रत का पूर्ण फल मिले इसके लिए जरुरी है हरियाली तीज व्रत के समापन पर पारण सही नियम और विधि अनुसार किया जाए. पारण में पूजा, नैवेद्य और दान को विशेष महत्व दिया जाता है.

हरियाली तीज व्रत पारण समय

हरियाली तीज का व्रत पारण तृतीया तिथि के समापन के बाद ही करना उचित माना जाता है. 15 अगस्त को व्रत वाले दिन हरियाली तीज तिथि शाम 5.28 पर समाप्त हो रही है. इसके बाद विधि अनुसार पूजन, दान कर पारण कर सकते हैं. वैसे परंपरा अनुसार कुछ स्त्रियां हरियाली तीज का व्रत पारण अगले दिन सूर्योदय के समय करती है. ऐसे में 16 अगस्त को सुबह 7.29 से दोपहर 12.25 तक शुभ मुहूर्त है. 

हरियाली तीज व्रत पारण कैसे करें

  • हरियाली तीज व्रत स्त्रियां अपनी पारिवारिक परंपरा का पालन करते हुए पूर्ण करती है. विधि अनुसार हरियाली तीज की सुबह पूजा के बाद कुछ स्त्रियां शाम को पारण कर लेती है, धार्मिक मान्यता है कि तृतीया तिथि के समापन के बाद ही तीज व्रत समाप्त करना चाहिए. 
  • व्रत के अगले दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करके दीपक जलाएं. पूजा में पुष्प, अक्षत, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें. दोनों से व्रत पूर्ण होने और परिवार के सुख-समृद्ध रहने की प्रार्थना करें.
  • अगर तीज पूजा के दौरान मिट्टी या बालू से शिव-पार्वती की प्रतिमा बनाई गई है, तो पूजा पूरी होने के बाद उसका विधिपूर्वक विसर्जन करें.
  • तीज की पूजा में भगवान शिव और माता पार्वती के भोग से व्रत पारण करें.
  • व्रत के समापन पर दान-दक्षिणा का विशेष महत्व बताया गया है. अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, फल, वस्त्र, सुहाग सामग्री या दक्षिणा किसी जरूरतमंद अथवा सुपात्र व्यक्ति को दान कर सकते हैं. इसके बाद ही भोजन ग्रहण करें. 
  • सबसे पहले थोड़ा जल ग्रहण करें और फिर फल या हल्का सात्विक भोजन लें. पारण में सात्विक भोजन ही करें, लहसुन प्याज से बना भोजन नहीं खाना चाहिए.  लंबे समय तक निर्जल रहने के बाद अचानक बहुत अधिक या भारी भोजन करने से बचना बेहतर है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 15 Aug 2026 09:00 AM (IST)
Tags :
Hariyali Teej 2026 Sawan Teej 2026
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