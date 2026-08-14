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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मHappy Hariyali Teej 2026 Wishes: हरियाली तीज की शुभकामनाएं, इन संदेशों से अपनों को सावन तीज की बधाई

Happy Hariyali Teej 2026 Wishes: हरियाली तीज की शुभकामनाएं, इन संदेशों से अपनों को सावन तीज की बधाई

Hariyali Teej 2026 Wishes: हरियाली तीज 15 अगस्त को है. ये पर्व आपके दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ाए और आपके सुहाग पर सदैव शिव पार्वती की कृपा बनी रहे. इन खास शुभकामना संदेश से अपनों को दें सावन तीज की बधाई.

Written By : जागृति सोनी बरसले |  Updated at : 14 Aug 2026 04:52 PM (IST)
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Hariyali Teej 2026 Wishes: हरियाली तीज 15 अगस्त 2026 को है. सावन की हरियाली, झूले की उमंग और हाथों में रची मेहंदी के बीच हरियाली तीज सुहागिन महिलाओं के लिए आस्था और सौभाग्य का खास पर्व है. श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाने वाली ये तीज भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित मानी जाती है. इसके अलावा हरियाली तीज की पहचान हरी चूड़ियों, हरे वस्त्रों और मेहंदी से खास है. 

इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं और माता पार्वती की पूजा करती हैं. इस पावन अवसर पर शिव-पार्वती से प्रेम, सुख और समृद्धि की कामना करें और अपनों को हरियाली तीज की शुभकामनाएं देकर उनके जीवन में खुशियों की हरियाली भरने की कामना करें.

हरी चुनरी, हरी चूड़ियां, हाथों में मेहंदी रचे,
शिव-पार्वती की कृपा से जीवन खुशियों से सजे.
हरियाली तीज की शुभकामनाएं
Happy Hariyali Teej 2026 Wishes: हरियाली तीज की शुभकामनाएं, इन संदेशों से अपनों को सावन तीज की बधाई

हरियाली की चुनर ओढ़े सावन का ये त्योहार,
शिव-पार्वती की कृपा से खुशियों से भर जाए संसार.
मेहंदी की खुशबू महके, चूड़ियों की खनक सुनाई दे,
हर सुहागिन के जीवन में प्रेम और सौभाग्य दिखाई दे.
हरियाली तीज की अनेक शुभकामनाएं 
Happy Hariyali Teej 2026 Wishes: हरियाली तीज की शुभकामनाएं, इन संदेशों से अपनों को सावन तीज की बधाई

सावन की रिमझिम फुहार, मेहंदी का रंग निराला,
माता गौरी रखें सुहाग सुरक्षित, जीवन हो खुशियों वाला.
हरियाली तीज शुभ हो
Happy Hariyali Teej 2026 Wishes: हरियाली तीज की शुभकामनाएं, इन संदेशों से अपनों को सावन तीज की बधाई

हरी चूड़ियां खनकें, मेहंदी खूब रचाए रंग,
अखंड रहे सुहाग और जीवन में बरसे प्रेम के रंग.
शिव-पार्वती का साथ मिले, हर सपना हो साकार,
अखंड सौभाग्य और प्रेम मिले, हरियाली तीज पर बार-बार.
Happy Hariyali Teej 2026 Wishes: हरियाली तीज की शुभकामनाएं, इन संदेशों से अपनों को सावन तीज की बधाई

मेहंदी का रंग गहरा हो, सजती रहे हरियाली,
माता गौरी की कृपा से बनी रहे सुहाग की लाली.
हरियाली तीज की शुभकामनाएं
Happy Hariyali Teej 2026 Wishes: हरियाली तीज की शुभकामनाएं, इन संदेशों से अपनों को सावन तीज की बधाई

सावन की फुहार आए, खुशियों की बहार लाए,
माता पार्वती का आशीष मिले, अखंड सौभाग्य सदा मुस्काए.
हरियाली तीज की शुभकामनाएं
Happy Hariyali Teej 2026 Wishes: हरियाली तीज की शुभकामनाएं, इन संदेशों से अपनों को सावन तीज की बधाई

हाथों में रचे मेहंदी, माथे पर सजे सिंदूर,
सुहाग रहे सदा सलामत, खुशियों से भर जाए जीवन भरपूर.
शुभ हरियाली तीज
Happy Hariyali Teej 2026 Wishes: हरियाली तीज की शुभकामनाएं, इन संदेशों से अपनों को सावन तीज की बधाई

हरी चूड़ियों की खनक रहे, मेहंदी की महक साथ,
शिव-पार्वती का आशीर्वाद रहे, खुशियों से सजे हर बात.
शुभ हरियाली तीज
Happy Hariyali Teej 2026 Wishes: हरियाली तीज की शुभकामनाएं, इन संदेशों से अपनों को सावन तीज की बधाई

हरियाली तीज पर हाथों की मेहंदी से जुड़ी ये मान्यताएं शायद नहीं जानते होंगे आप

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Barsaley)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, रमजान, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि
  • शकुन शास्त्र
  • वास्तु

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 14 Aug 2026 04:52 PM (IST)
Tags :
Hariyali Teej 2026 Sawan Teej 2026 Hariyali Teej Wishes
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