Ayodhya: राम दरबार की प्रथम वर्षगांठ पर फूल बंगला, छप्पन भोग और वैदिक मंत्रोच्चार से गूंजा धाम

Ayodhya Dham: धर्म नगरी अयोध्या आज भक्ति और उत्साह से सराबोर नजर आ रही है. रामलला के प्रथम तल पर स्थित राम दरबार और परकोटा सहित शेषावतार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम वर्षगांठ धूमधाम से मनाई जा रही है. राम मंदिर परिसर में सुबह से ही धार्मिक अनुष्ठानों का क्रम जारी है और श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.

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राम मंदिर की यज्ञशाला में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रीराम महामंत्र की आहुतियां डाली जा रही हैं. वहीं प्रथम तल पर विराजमान राम दरबार में वाल्मीकि रामायण का पारायण किया जा रहा है. मंदिर परिसर को भव्य तरीके से सजाया गया है और फूल बंगले की आकर्षक झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है.

भगवान रामलला को आज विशेष रूप से नवीन वस्त्र धारण कराए गए हैं और छप्पन व्यंजनों का भोग अर्पित किया जाएगा. राम परिवार के साथ परकोटा के छह मंदिरों और शेषावतार मंदिर की प्रथम वर्षगांठ को लेकर पूरे परिसर में उत्सव जैसा माहौल दिखाई दे रहा है.

दूर-दराज से रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि राम दरबार की स्थापना की प्रथम वर्षगांठ पर दर्शन कर मन बेहद प्रसन्न हो गया. श्रद्धालुओं ने कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है मानो भगवान श्रीराम का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो.

देश के अलग-अलग हिस्सों से अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु खुद को सौभाग्यशाली बता रहे हैं. श्रद्धालुओं का कहना है कि राम मंदिर ट्रस्ट की व्यवस्थाएं बेहद सराहनीय हैं और पूरे आयोजन को दिव्य और भव्य स्वरूप दिया गया है.

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