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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मRashifal 27 May 2026: पद्मिनी एकादशी पर 4 राशियों की होगी अच्छी कमाई, मेष से मीन तक राशिफल देखें

Rashifal 27 May 2026: पद्मिनी एकादशी पर 4 राशियों की होगी अच्छी कमाई, मेष से मीन तक राशिफल देखें

Rashifal 27 May 2026: ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी और बुधवार है. मेष से मीन तक के राशिफल में जानें इस दिन आपका करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है.

By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा | Updated at : 26 May 2026 05:46 PM (IST)
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Rashifal: आज 27 मई 2026 दिन बुधवार है.पंचांग के अनुसार अधिक ज्येष्ठ शुक्लपक्ष तिथि एकादशी सुबह 07 बजकर 50 मिनट तक रहेगा,उपरांत तिथि द्वादशी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मेष राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में हैं सूर्य ,बुध वृषभ राशि में है.चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेगे.

रात्रि 08:26 मिनट तक उपरांत तुला राशि में संचरण करेगे ,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा, आइए जानते है, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.

मेष राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज परिवार के साथ व्यवहार करते समय धैर्य और समझदारी बनाए रखना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा. किसी भी विषय पर अपनी राय थोपने के बजाय घर के सदस्यों की बातों को ध्यान से सुनें. छोटी-छोटी बातों पर मतभेद होने की संभावना है, लेकिन यदि आप शांत रहकर समाधान खोजने का प्रयास करेंगे तो वातावरण सकारात्मक बना रहेगा.
  • करियर और व्यापार: कार्यस्थल पर सहयोगात्मक रवैया अपनाना लाभदायक साबित होगा. सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल आपके काम को आसान बना सकता है. व्यापार करने वाले लोगों को ग्राहकों और पार्टनर्स के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए. समय पर जवाब न देने से महत्वपूर्ण अवसर हाथ से निकल सकते हैं. आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता रखें. अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज संवेदनशीलता और समझदारी की आवश्यकता रहेगी. आपकी कही हुई कोई बात साथी को गलत लग सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. रिश्ते में विश्वास और खुला संवाद बनाए रखना जरूरी होगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ समय बिताने का प्रयास करना चाहिए.
  • स्वास्थ्य: भागदौड़ और व्यस्त दिनचर्या के कारण समय पर भोजन न मिलने से थकान और तनाव महसूस हो सकता है. बाहर के भोजन से बचें और हल्का तथा पौष्टिक आहार लें. पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा. मानसिक शांति बनाए रखें.
  • सावधानी: आज वाणी पर विशेष संयम रखें. किसी के साथ बहस या मनमुटाव की स्थिति बन सकती है. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें और खर्चों पर नियंत्रण रखें.
  • उपाय: आज भगवान गणेश की पूजा करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को हरी सब्जियां दान करना शुभ रहेगा.
  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ अंक: 5

वृषभ राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: 27 मई 2026, बुधवार का दिन परिवार के साथ सुखद और आनंदमय रहेगा. घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. सगे-संबंधियों या मित्रों से कोई उपहार अथवा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. परिवार के साथ कहीं घूमने जाने या छोटी यात्रा की योजना भी बन सकती है, जिससे रिश्तों में और अधिक मधुरता आएगी.
  • करियर और व्यापार: कार्यस्थल पर आपकी कार्यक्षमता और समय प्रबंधन की सराहना होगी. आप अपने निर्धारित कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे अधिकारियों और सहकर्मियों के बीच आपकी छवि मजबूत होगी. व्यापार से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. आपके साथी का व्यवहार सकारात्मक और सहयोगपूर्ण रहेगा, जिससे रिश्ते में विश्वास और प्रेम बढ़ेगा. जो लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, उनके लिए दिन शुभ संकेत दे सकता है. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ बिताया गया समय मन को सुकून देगा.
  • स्वास्थ्य: आज स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. शारीरिक ऊर्जा और मानसिक उत्साह बना रहेगा. स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा और दिनभर ताजगी महसूस होगी. हालांकि अत्यधिक तली-भुनी चीजों का सेवन सीमित रखें ताकि पेट संबंधी परेशानी न हो. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम आपको और अधिक स्वस्थ बनाए रखेगा.
  • सावधानी: आज किसी भी कार्य में अत्यधिक जल्दबाजी से बचें. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. दूसरों की बातों में आकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा.
  • उपाय: भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे कार्यों में सफलता और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.
  • शुभ रंग: नीला
  • शुभ अंक: 3

मिथुन राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ विचारों का टकराव हो सकता है. छोटी-छोटी बातों को लेकर गलतफहमी बढ़ने की संभावना है, इसलिए बातचीत में संयम बनाए रखें. घर के माहौल को शांत रखने के लिए क्रोध और कटु शब्दों से बचना आवश्यक होगा. किसी पुराने मुद्दे को दोबारा उठाने से तनाव बढ़ सकता है.
  • करियर और व्यापार: कार्यस्थल पर मन एकाग्र न रहने से काम में बाधाएं आ सकती हैं. सहकर्मियों या अधिकारियों के साथ संवाद करते समय सावधानी रखें, क्योंकि आपकी बात का गलत अर्थ निकाला जा सकता है. व्यापार में खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए अनावश्यक निवेश से बचें. आज नए निर्णय लेने की बजाय पुराने कार्यों को व्यवस्थित करना अधिक लाभकारी रहेगा.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता बनी रहेगी. साथी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, इसलिए अपनी भावनाओं को शांत तरीके से व्यक्त करें. शक या गलतफहमी रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती है. यदि आप विवाहित हैं तो जीवनसाथी के स्वास्थ्य और भावनाओं का ध्यान रखें.
  • स्वास्थ्य: तन और मन दोनों में बेचैनी महसूस हो सकती है. आंखों में जलन, दर्द या थकान की समस्या होने की संभावना है. अधिक तनाव लेने से सिरदर्द और मानसिक थकावट बढ़ सकती है. पर्याप्त आराम करें और स्क्रीन टाइम कम रखें. योग, ध्यान और प्राणायाम से मानसिक शांति मिलेगी.
  • सावधानी: आज वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें. किसी भी प्रकार के विवाद, बहस या संघर्ष से दूर रहें. व्यर्थ के कार्यों में समय और ऊर्जा नष्ट हो सकती है, इसलिए अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें. खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा.
  • उपाय: भगवान शिव या अपने इष्ट देव की पूजा करें. “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करने से मानसिक शांति मिलेगी. जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र या दूध का दान करना शुभ रहेगा.
  • शुभ रंग: पर्पल
  • शुभ अंक: 4

कर्क राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज परिवार में सुख-शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा. जीवनसाथी और संतान की ओर से आपको खुशी मिलेगी. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. मित्रों से मुलाकात होने के योग हैं और उनसे कोई विशेष लाभ भी प्राप्त हो सकता है. यदि परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा चल रही है, तो उसमें सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी.
  • करियर और व्यापार: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. नियमित आय में वृद्धि होने के संकेत हैं और अतिरिक्त स्रोतों से भी आर्थिक लाभ मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी. व्यापारियों को नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. किसी नई योजना पर काम शुरू करने के लिए समय अच्छा रहेगा.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा और आपसी समझ मजबूत होगी. जो लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है.
  • स्वास्थ्य: आज आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे. मानसिक चिंता कम होने से सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी. घूमने-फिरने या किसी रमणीय पर्यटन स्थल की यात्रा से मन प्रसन्न रहेगा. दिनभर उत्साह और ताजगी बनी रहेगी. खानपान संतुलित रखें और पर्याप्त आराम करें.
  • सावधानी: आज किसी भी आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी न करें. दूसरों की बातों में आकर निवेश करने से बचें. यात्रा के दौरान अपने सामान और जरूरी दस्तावेजों का ध्यान रखें. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा वादा करने से बचना बेहतर रहेगा.
  • उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और आर्थिक उन्नति प्राप्त होगी.
  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ अंक: 9

सिंह राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज परिवार में सुख-शांति और सामंजस्य बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. किसी पुराने पारिवारिक कार्य के पूर्ण होने से घर का माहौल प्रसन्न रहेगा. परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए धन खर्च करेंगे और इससे मन को संतोष मिलेगा. घर के लिए किसी बड़ी वस्तु या सुविधा से जुड़ी खरीदारी का विचार भी बन सकता है.
  • करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में आज आपके प्रभाव और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी. लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं. नौकरीपेशा लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, वहीं व्यापारियों को लाभ और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. पिता या किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आज आपके लिए फायदेमंद साबित होगी.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज सकारात्मकता बनी रहेगी. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. वैवाहिक जीवन में आपसी समझ और प्रेम बढ़ेगा. जो लोग अपने रिश्ते को लेकर चिंतित थे, उनकी परेशानियां कम हो सकती हैं. साथी का सहयोग और भावनात्मक समर्थन मन को प्रसन्न रखेगा.
  • स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मन प्रसन्न रहने से ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. हालांकि काम की अधिकता के कारण थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम लेना जरूरी होगा. नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगा.
  • सावधानी: आज किसी भी कार्य में अत्यधिक आत्मविश्वास या जल्दबाजी से बचें. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. दूसरों की बातों में आकर कोई बड़ा फैसला न करें. वाहन चलाते समय सतर्क रहें.
  • उपाय: आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे कार्यों में सफलता और मानसिक शांति प्राप्त होगी.
  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 3

कन्या राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज का दिन परिवार और करीबी रिश्तों के लिए सुखद रहेगा. मित्रों और स्नेहीजनों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. भाई-बहनों से सहयोग और लाभ मिलने के संकेत हैं. घर में धार्मिक या मांगलिक चर्चा हो सकती है. परिवार के किसी सदस्य के साथ छोटी यात्रा का योग भी बन सकता है. विदेश में रहने वाले किसी रिश्तेदार या मित्र से शुभ समाचार मिलने से घर का वातावरण खुशहाल रहेगा.
  • करियर और व्यापार: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. कार्यस्थल पर आपके काम की सराहना हो सकती है और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा. व्यापारियों के लिए नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे. सामाजिक कार्यों में भाग लेने से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी. धन की स्थिति मजबूत रहेगी और आवश्यक कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध रहेंगे. किसी नए व्यापारिक अवसर पर विचार कर सकते हैं.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. साथी के साथ घूमने-फिरने या भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हो सकती है. विवाहित लोगों के दांपत्य जीवन में आपसी समझ बेहतर होगी. मित्रता प्रेम में बदलने के संकेत भी मिल सकते हैं. अपने प्रियजनों के साथ बिताया गया समय यादगार रहेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. मानसिक शांति और सकारात्मकता बनी रहेगी. यात्रा के दौरान खानपान का ध्यान रखें. अधिक भागदौड़ के कारण हल्की थकान महसूस हो सकती है, इसलिए पर्याप्त आराम लेना जरूरी होगा. योग और ध्यान करने से ऊर्जा बनी रहेगी.
  • सावधानी: आज भावनाओं में आकर जरूरत से ज्यादा धन खर्च करने से बचें. यात्रा के दौरान अपने जरूरी सामान का विशेष ध्यान रखें. किसी से बहस करने से बचें.
  • उपाय: भगवान विष्णु या श्रीकृष्ण की पूजा करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद लोगों को पीले वस्त्र या भोजन दान करना शुभ रहेगा.
  • शुभ रंग: हल्का हरा
  • शुभ अंक: 6

तुला राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज परिवार के साथ व्यवहार करते समय धैर्य और समझदारी बनाए रखें. छोटी-छोटी बातों पर विवाद बढ़ सकता है, इसलिए वाणी में मधुरता रखना आवश्यक होगा. घर के किसी सदस्य की सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है. रिश्तों में प्रेम बनाए रखने के लिए राग-द्वेष से दूर रहें. धार्मिक या आध्यात्मिक चर्चा घर का वातावरण सकारात्मक बनाएगी.
  • करियर और व्यापार: 27 मई 2026, बुधवार को किसी नए कार्य की शुरुआत करने से बचें. कार्यस्थल पर सहकर्मियों और अधिकारियों से बातचीत करते समय सतर्क रहें. गुप्त विरोधी आपके काम में बाधा डालने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए योजनाओं को अधिक साझा न करें. व्यापार में पुराने निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं. आकस्मिक धन लाभ के योग बन रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार संभव है.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा. किसी गलतफहमी के कारण दूरी बढ़ सकती है, इसलिए जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. विवाहित जातकों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. शांत और सकारात्मक संवाद रिश्तों को मजबूत बनाएगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही बिल्कुल न करें. मानसिक तनाव और अधिक सोच-विचार के कारण थकान महसूस हो सकती है. खानपान संतुलित रखें और पर्याप्त नींद लें. ध्यान, योग और प्राणायाम करने से मानसिक शांति प्राप्त होगी. आध्यात्मिक साधना भी मन को स्थिर बनाएगी.
  • सावधानी: आज किसी पर अत्यधिक भरोसा करने से बचें. गुप्त शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं. क्रोध और कटु वाणी से नुकसान हो सकता है. किसी भी नए समझौते या निवेश में जल्दबाजी न करें.
  • उपाय: भगवान शिव का जलाभिषेक करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को हरे मूंग का दान करना शुभ रहेगा.
  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ अंक: 5

वृश्चिक राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिलेगा. घर का माहौल खुशहाल और सकारात्मक बना रहेगा. किसी प्रिय सदस्य के साथ दिल की बातें साझा करने से मन हल्का महसूस होगा. परिवार में आपकी बातों को महत्व मिलेगा और रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ मधुर पल बिताने का मौका मिलेगा, जिससे दांपत्य जीवन में निकटता और प्रेम बढ़ेगा. मित्रों या रिश्तेदारों के साथ बाहर घूमने या भोजन का कार्यक्रम भी बन सकता है.
  • करियर और व्यापार: कार्यस्थल पर आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा. सहकर्मी और अधिकारी आपके कार्य की सराहना कर सकते हैं. व्यापार करने वालों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. नए लोगों से संपर्क बनेंगे, जो भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकते हैं. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होने से आपके मान-सम्मान में भी बढ़ोतरी होगी. वाहन या सुख-सुविधाओं से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज मधुरता बनी रहेगी. प्रिय व्यक्ति के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे. अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने की संभावना है. जीवनसाथी के साथ रोमांटिक पल बिताने से मन प्रसन्न रहेगा.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा. मानसिक रूप से प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा. बाहर के भोजन का आनंद लेते समय खानपान में संतुलन बनाए रखें. पर्याप्त आराम और पानी का सेवन आपके लिए लाभकारी रहेगा.
  • सावधानी: आज अत्यधिक खर्च करने से बचें. मनोरंजन और खरीदारी में बजट का ध्यान रखें. वाहन चलाते समय नियमों का पालन करें.
  • उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मन शांत रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.
  • शुभ रंग: सफेद
  • शुभ अंक: 2

धनु राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज घर-परिवार का माहौल सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे और आपसी सहयोग देखने को मिलेगा. किसी पुराने पारिवारिक विवाद का समाधान निकल सकता है. मित्रों और रिश्तेदारों से भी सहयोग तथा लाभ मिलने की संभावना है. घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.
  • करियर और व्यापार: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन लाभदायक रहेगा. आय में वृद्धि के संकेत हैं और अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट रहेंगे. सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे कार्य आसानी से पूरे होंगे. व्यापार करने वालों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. विरोधियों की कोई भी योजना आपके कार्यों को प्रभावित नहीं कर पाएगी. मेहनत का उचित परिणाम मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. साथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और आपसी समझ बेहतर होगी. विवाहित लोगों के दांपत्य जीवन में सुख और सामंजस्य बना रहेगा. यदि किसी बात को लेकर मन में दूरी थी, तो आज बातचीत से स्थिति सुधर सकती है.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा, जिससे आप अपने कार्य पूरे मन से करेंगे. हालांकि दोपहर के बाद मानसिक बेचैनी या मन का विचलित होना संभव है. ऐसे में तनाव लेने से बचें और सकारात्मक सोच बनाए रखें. पर्याप्त आराम और संतुलित आहार आपके लिए लाभकारी रहेगा.
  • सावधानी: दोपहर के बाद किसी छोटी बात को लेकर मन परेशान हो सकता है. नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें. किसी भी निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें और वाणी पर संयम रखें.
  • उपाय: आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.
  • शुभ रंग: ऑरेंज
  • शुभ अंक: 7

मकर राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज परिवार में भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. घर के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. संतान के व्यवहार या उनकी सेहत को लेकर भी मन परेशान रहेगा. छोटी-छोटी बातों पर मतभेद होने की संभावना है, इसलिए बातचीत में संयम रखें. परिवार के सदस्यों के साथ धैर्य और समझदारी से पेश आएं, तभी माहौल संतुलित बना रहेगा.
  • करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में आज परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं. ऑफिस में उच्च अधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए काम में लापरवाही बिल्कुल न करें. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा, क्योंकि मन दुविधा में रहेगा और सही फैसला लेना कठिन हो सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों को धन निवेश में सावधानी बरतनी चाहिए.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. साथी के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी बनने की आशंका है. अपने विचारों को शांत तरीके से व्यक्त करें और अनावश्यक बहस से बचें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की आवश्यकता होगी. धैर्य और विश्वास से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
  • स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और चिंता का असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है. सिरदर्द, थकान या बेचैनी महसूस हो सकती है. परिवार के किसी सदस्य, विशेषकर बुजुर्गों और संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम लेना आपके लिए आवश्यक रहेगा. बाहर के खानपान से परहेज करें.
  • सावधानी: आज किसी भी प्रकार का बड़ा आर्थिक या भावनात्मक निर्णय जल्दबाजी में न लें. क्रोध और भ्रम की स्थिति से बचें. धन खर्च करते समय विशेष सतर्कता रखें.
  • उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और निर्णय क्षमता में सुधार होगा.
  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 5

मकर राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: आज परिवार में भावनात्मक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. घर के किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी, जिससे मानसिक तनाव बढ़ सकता है. संतान के व्यवहार या उनकी सेहत को लेकर भी मन परेशान रहेगा. छोटी-छोटी बातों पर मतभेद होने की संभावना है, इसलिए बातचीत में संयम रखें. परिवार के सदस्यों के साथ धैर्य और समझदारी से पेश आएं, तभी माहौल संतुलित बना रहेगा.
  • करियर और व्यापार: कार्यक्षेत्र में आज परिस्थितियां थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती हैं. ऑफिस में उच्च अधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए काम में लापरवाही बिल्कुल न करें. किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को फिलहाल टालना बेहतर रहेगा, क्योंकि मन दुविधा में रहेगा और सही फैसला लेना कठिन हो सकता है. व्यापार से जुड़े लोगों को धन निवेश में सावधानी बरतनी चाहिए.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है. साथी के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी बनने की आशंका है. अपने विचारों को शांत तरीके से व्यक्त करें और अनावश्यक बहस से बचें. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं को समझने की आवश्यकता होगी. धैर्य और विश्वास से रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी.
  • स्वास्थ्य: मानसिक तनाव और चिंता का असर आपकी सेहत पर पड़ सकता है. सिरदर्द, थकान या बेचैनी महसूस हो सकती है. परिवार के किसी सदस्य, विशेषकर बुजुर्गों और संतान के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रहेगी. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम लेना आपके लिए आवश्यक रहेगा. बाहर के खानपान से परहेज करें.
  • सावधानी: आज किसी भी प्रकार का बड़ा आर्थिक या भावनात्मक निर्णय जल्दबाजी में न लें. क्रोध और भ्रम की स्थिति से बचें. धन खर्च करते समय विशेष सतर्कता रखें.
  • उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और निर्णय क्षमता में सुधार होगा.
  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 5

कुंभ राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: 27 मई 2026, बुधवार का दिन पारिवारिक मामलों में थोड़ा संवेदनशील रह सकता है. घर के वातावरण में छोटी-छोटी बातों पर तनाव बढ़ने की संभावना है. निकट संबंधियों या परिवार के किसी सदस्य से मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बातचीत में संयम बनाए रखें. मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है, ऐसे में उनका विशेष ध्यान रखें और समय निकालकर उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें.
  • करियर और व्यापार: कार्यस्थल पर मन में भय और आलस्य के कारण कार्यों की गति धीमी रह सकती है. किसी महत्वपूर्ण कार्य को समय पर पूरा करने में कठिनाई आ सकती है, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. व्यापार करने वाले लोगों को लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है. नई योजनाओं में जल्दबाजी करने से बचें और आर्थिक मामलों में सावधानी रखें.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों में गलतफहमियां बढ़ सकती हैं. साथी आपकी बातों को गलत तरीके से समझ सकता है, जिससे मन दुखी रहेगा. रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए संवाद में मधुरता रखें और पुराने विवादों को दोहराने से बचें.
  • स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. समय पर भोजन नहीं मिलने से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है. मानसिक तनाव और चिंता के कारण नींद प्रभावित हो सकती है. सिरदर्द, थकान और शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है. नियमित भोजन और पर्याप्त पानी का सेवन करें.
  • सावधानी: सार्वजनिक स्थानों पर अपने व्यवहार और शब्दों पर विशेष ध्यान दें. किसी भी विवाद में पड़ने से बचें, क्योंकि सम्मान को ठेस पहुंच सकती है. निर्णय लेते समय जल्दबाजी न करें.
  • उपाय: भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करें. मां का आशीर्वाद लेकर घर से निकलें और जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्तु का दान करें.
  • शुभ रंग: नीला
  • शुभ अंक: 7

मीन राशिफल

  • पारिवारिक जीवन: 27 मई 2026, बुधवार का दिन परिवार के लिए सुखद और संतोष देने वाला रहेगा. भाइयों और करीबी रिश्तेदारों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर का माहौल सकारात्मक रहेगा और परिवार के सदस्यों से सहयोग प्राप्त होगा. किसी सामाजिक कार्यक्रम या पारिवारिक मिलन में सम्मान मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.
  • करियर और व्यापार: कामकाज के क्षेत्र में आज नई शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं. नौकरीपेशा लोगों को अपने लक्ष्य समय पर पूरा करने में सफलता मिलेगी. अधिकारी आपके कार्य से संतुष्ट रहेंगे. व्यापारियों के लिए दिन लाभदायक साबित हो सकता है, खासकर यदि नया निवेश या नई योजना शुरू करने की सोच रहे हैं. विरोधियों या प्रतिस्पर्धियों पर आपकी पकड़ मजबूत रहेगी और निर्णय क्षमता आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी. विद्यार्थियों के लिए भी दिन अनुकूल है और पढ़ाई में मन लगेगा.
  • लव लाइफ: प्रेम संबंधों के मामले में दिन रोमांटिक रहेगा. किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है और नए रिश्ते की शुरुआत होने की संभावना है. जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, उनके बीच आपसी समझ और मधुरता बढ़ेगी. साथी के साथ बिताया गया समय यादगार रहेगा.
  • स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के कारण ऊर्जा महसूस होगी. हालांकि काम की अधिकता के बीच आराम का ध्यान रखना भी जरूरी है. योग और ध्यान करने से मन शांत रहेगा.
  • सावधानी: आज किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें. दूसरों की बातों में आकर गलत कदम उठाने से बचें. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर फैसले लें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें.
  • उपाय: भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे कार्यों में सफलता और मानसिक शांति प्राप्त होगी.
  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 6
Nautapa 2026: नौतपा भीषड़ गर्मी पड़ना क्यों जरुरी है, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होता है जान लें

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा

ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा विगत 15 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, पारिवारिक समस्याओं और वैवाहिक जीवन की जटिलताओं पर गहन कार्य कर रहे हैं. इस लंबे अनुभवकाल में आपने हजारों लोगों को जीवन के निर्णायक मोड़ों पर ज्योतिषीय और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन प्रदान किया है. आपकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में है जो केवल ग्रहों की गणना नहीं करते, बल्कि व्यक्ति की मानसिकता, सामाजिक परिस्थिति और पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी कुंडली के साथ जोड़कर समाधान प्रस्तुत करते हैं. आपने M.A. (आचार्य) की उपाधि ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त की, और वर्तमान में आप "A Study on Philandery and Problems in Marriage" विषय पर पीएच.डी. कर रहे हैं. यह शोध विषय आधुनिक समाज की उस गहरी समस्या को केंद्र में रखता है, जो विवाहों के विघटन, चरित्र दोष (Philandery), और मानसिक-सामाजिक तनाव से जुड़ी है. संजीत कुमार मिश्रा विवाह, संतान, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह, तथा करियर से जुड़े जटिल मामलों का समाधान वैदिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों से करते हैं. लेखन, शोध और व्याख्यान के माध्यम से आप ज्योतिष को जन-जागरूकता और आत्मनिर्माण का माध्यम बना रहे हैं.    
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Published at : 26 May 2026 05:46 PM (IST)
Tags :
Todays Rashifal Aaj Ka Rashifal 27 May 2026 Rashifal
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