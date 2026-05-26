Rashifal 27 May 2026: पद्मिनी एकादशी पर 4 राशियों की होगी अच्छी कमाई, मेष से मीन तक राशिफल देखें
Rashifal 27 May 2026: ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी और बुधवार है. मेष से मीन तक के राशिफल में जानें इस दिन आपका करियर, पैसा, प्रेम, स्वास्थ्य, लकी कलर, लकी नंबर और उपाय क्या है.
Rashifal: आज 27 मई 2026 दिन बुधवार है.पंचांग के अनुसार अधिक ज्येष्ठ शुक्लपक्ष तिथि एकादशी सुबह 07 बजकर 50 मिनट तक रहेगा,उपरांत तिथि द्वादशी तिथि आरम्भ हो जाएगी.सूर्योदय कालीन ग्रहों की बात करें तो शनि मीन राशि है,राहु कुम्भ राशि विराजमान रहेगे,मंगल मेष राशि में रहेगे,देव गुरु बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में हैं सूर्य ,बुध वृषभ राशि में है.चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेगे.
रात्रि 08:26 मिनट तक उपरांत तुला राशि में संचरण करेगे ,आज का दिन कैसा रहेगा अगर आप जानना चाहते है,तो चिंता नहीं करे आपकी राशि पर पड़ने वाले ग्रह तथा नक्षत्रों के प्रभाव कैसा रहेगा, आइए जानते है, ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा से मेष से लेकर मीन राशि के लिए आज का दिन कैसा रहेगा.
मेष राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार के साथ व्यवहार करते समय धैर्य और समझदारी बनाए रखना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा. किसी भी विषय पर अपनी राय थोपने के बजाय घर के सदस्यों की बातों को ध्यान से सुनें. छोटी-छोटी बातों पर मतभेद होने की संभावना है, लेकिन यदि आप शांत रहकर समाधान खोजने का प्रयास करेंगे तो वातावरण सकारात्मक बना रहेगा.
- करियर और व्यापार: कार्यस्थल पर सहयोगात्मक रवैया अपनाना लाभदायक साबित होगा. सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छा तालमेल आपके काम को आसान बना सकता है. व्यापार करने वाले लोगों को ग्राहकों और पार्टनर्स के साथ संवाद बनाए रखना चाहिए. समय पर जवाब न देने से महत्वपूर्ण अवसर हाथ से निकल सकते हैं. आर्थिक मामलों में विशेष सतर्कता रखें. अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों में आज संवेदनशीलता और समझदारी की आवश्यकता रहेगी. आपकी कही हुई कोई बात साथी को गलत लग सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. रिश्ते में विश्वास और खुला संवाद बनाए रखना जरूरी होगा. विवाहित लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ समय बिताने का प्रयास करना चाहिए.
- स्वास्थ्य: भागदौड़ और व्यस्त दिनचर्या के कारण समय पर भोजन न मिलने से थकान और तनाव महसूस हो सकता है. बाहर के भोजन से बचें और हल्का तथा पौष्टिक आहार लें. पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा. मानसिक शांति बनाए रखें.
- सावधानी: आज वाणी पर विशेष संयम रखें. किसी के साथ बहस या मनमुटाव की स्थिति बन सकती है. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचें और खर्चों पर नियंत्रण रखें.
- उपाय: आज भगवान गणेश की पूजा करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को हरी सब्जियां दान करना शुभ रहेगा.
- शुभ रंग: हरा
- शुभ अंक: 5
वृषभ राशिफल
- पारिवारिक जीवन: 27 मई 2026, बुधवार का दिन परिवार के साथ सुखद और आनंदमय रहेगा. घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. सगे-संबंधियों या मित्रों से कोई उपहार अथवा शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. परिवार के साथ कहीं घूमने जाने या छोटी यात्रा की योजना भी बन सकती है, जिससे रिश्तों में और अधिक मधुरता आएगी.
- करियर और व्यापार: कार्यस्थल पर आपकी कार्यक्षमता और समय प्रबंधन की सराहना होगी. आप अपने निर्धारित कार्यों को समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे, जिससे अधिकारियों और सहकर्मियों के बीच आपकी छवि मजबूत होगी. व्यापार से जुड़े लोगों को आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल रहेगा.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. आपके साथी का व्यवहार सकारात्मक और सहयोगपूर्ण रहेगा, जिससे रिश्ते में विश्वास और प्रेम बढ़ेगा. जो लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, उनके लिए दिन शुभ संकेत दे सकता है. जीवनसाथी या प्रिय व्यक्ति के साथ बिताया गया समय मन को सुकून देगा.
- स्वास्थ्य: आज स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. शारीरिक ऊर्जा और मानसिक उत्साह बना रहेगा. स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा और दिनभर ताजगी महसूस होगी. हालांकि अत्यधिक तली-भुनी चीजों का सेवन सीमित रखें ताकि पेट संबंधी परेशानी न हो. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त आराम आपको और अधिक स्वस्थ बनाए रखेगा.
- सावधानी: आज किसी भी कार्य में अत्यधिक जल्दबाजी से बचें. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. दूसरों की बातों में आकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचना बेहतर रहेगा.
- उपाय: भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे कार्यों में सफलता और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी.
- शुभ रंग: नीला
- शुभ अंक: 3
मिथुन राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों के साथ विचारों का टकराव हो सकता है. छोटी-छोटी बातों को लेकर गलतफहमी बढ़ने की संभावना है, इसलिए बातचीत में संयम बनाए रखें. घर के माहौल को शांत रखने के लिए क्रोध और कटु शब्दों से बचना आवश्यक होगा. किसी पुराने मुद्दे को दोबारा उठाने से तनाव बढ़ सकता है.
- करियर और व्यापार: कार्यस्थल पर मन एकाग्र न रहने से काम में बाधाएं आ सकती हैं. सहकर्मियों या अधिकारियों के साथ संवाद करते समय सावधानी रखें, क्योंकि आपकी बात का गलत अर्थ निकाला जा सकता है. व्यापार में खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए अनावश्यक निवेश से बचें. आज नए निर्णय लेने की बजाय पुराने कार्यों को व्यवस्थित करना अधिक लाभकारी रहेगा.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों में संवेदनशीलता बनी रहेगी. साथी के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, इसलिए अपनी भावनाओं को शांत तरीके से व्यक्त करें. शक या गलतफहमी रिश्तों में दूरी बढ़ा सकती है. यदि आप विवाहित हैं तो जीवनसाथी के स्वास्थ्य और भावनाओं का ध्यान रखें.
- स्वास्थ्य: तन और मन दोनों में बेचैनी महसूस हो सकती है. आंखों में जलन, दर्द या थकान की समस्या होने की संभावना है. अधिक तनाव लेने से सिरदर्द और मानसिक थकावट बढ़ सकती है. पर्याप्त आराम करें और स्क्रीन टाइम कम रखें. योग, ध्यान और प्राणायाम से मानसिक शांति मिलेगी.
- सावधानी: आज वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें. किसी भी प्रकार के विवाद, बहस या संघर्ष से दूर रहें. व्यर्थ के कार्यों में समय और ऊर्जा नष्ट हो सकती है, इसलिए अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें. खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी होगा.
- उपाय: भगवान शिव या अपने इष्ट देव की पूजा करें. “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जाप करने से मानसिक शांति मिलेगी. जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र या दूध का दान करना शुभ रहेगा.
- शुभ रंग: पर्पल
- शुभ अंक: 4
कर्क राशिफल
- पारिवारिक जीवन: आज परिवार में सुख-शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा. जीवनसाथी और संतान की ओर से आपको खुशी मिलेगी. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. मित्रों से मुलाकात होने के योग हैं और उनसे कोई विशेष लाभ भी प्राप्त हो सकता है. यदि परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा चल रही है, तो उसमें सकारात्मक प्रगति देखने को मिलेगी.
- करियर और व्यापार: नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. नियमित आय में वृद्धि होने के संकेत हैं और अतिरिक्त स्रोतों से भी आर्थिक लाभ मिल सकता है. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी. व्यापारियों को नए संपर्कों से फायदा मिल सकता है और पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है. किसी नई योजना पर काम शुरू करने के लिए समय अच्छा रहेगा.
- लव लाइफ: प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. विवाहित लोगों का दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा और आपसी समझ मजबूत होगी. जो लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल है.
- स्वास्थ्य: आज आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे. मानसिक चिंता कम होने से सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी. घूमने-फिरने या किसी रमणीय पर्यटन स्थल की यात्रा से मन प्रसन्न रहेगा. दिनभर उत्साह और ताजगी बनी रहेगी. खानपान संतुलित रखें और पर्याप्त आराम करें.
- सावधानी: आज किसी भी आर्थिक निर्णय में जल्दबाजी न करें. दूसरों की बातों में आकर निवेश करने से बचें. यात्रा के दौरान अपने सामान और जरूरी दस्तावेजों का ध्यान रखें. भावनाओं में बहकर कोई बड़ा वादा करने से बचना बेहतर रहेगा.
- उपाय: भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और आर्थिक उन्नति प्राप्त होगी.
- शुभ रंग: लाल
- शुभ अंक: 9
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
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