हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAkshaya Navami 2025: अक्षय नवमी क्यों माना जाता है धन, सफलता और कल्याण का शुभ दिन, जानें इसके रहस्य को

Akshaya Navami 2025: अक्षय नवमी क्यों माना जाता है धन, सफलता और कल्याण का शुभ दिन, जानें इसके रहस्य को

Akshaya Navami 2025: हिंदू धर्म में कार्तिक मास में सबसे अधिक पर्व मनाए जाते हैं. छठ पूजा के बाद अक्षय नवमी भी पूरी आस्था के साथ मनाई जाती है. इस दिन आंवले के पेड़ को साक्षी मानकर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है.

By : कहकशां परवीन | Updated at : 12 Oct 2025 04:24 PM (IST)
Preferred Sources

Akshaya Navami 2025: हर साल कार्तिक महीने में अक्षय नवमी मनाई जाती है. यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को होता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत रखकर लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है. साथ ही उनकी कृपा से सभी संकट और परेशानियां दूर होती हैं. इस शुभ दिन महिलाएं शाम तक व्रत रखती हैं और आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाती हैं. भोजन तैयार होने के बाद सबसे पहले भगवान विष्णु और भगवान शिव को भोग लगाया जाता है.

अक्षय नवमी का शुभ योग

अक्षय नवमी के दिन विशेष योग बन रहे हैं, जो इसे और भी शुभ बनाते हैं.  इसकी शुरुआत सुबह 6:17 बजे से होगी.  साथ ही रवि योग भी पूरा दिन रहेगा. इस योग में मां लक्ष्मी की पूजा करने से सभी शुभ कार्यों में सफलता और लाभ मिलता है. साथ ही, शिववास योग सुबह 10:03 बजे तक रहेगा. इस समय पर मां लक्ष्मी की पूजा करने से हर प्रकार के शुभ कार्य में मनचाहा परिणाम प्राप्त होता है.

अक्षय नवमी की पूजा विधि

अक्षय नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें. इसके बाद व्रत रखने का संकल्प लें. पूजाघर की सफाई करें और भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की श्रद्धापूर्वक पूजा करें. शाम के समय दोबारा स्नान करें, क्योंकि मुख्य पूजा शाम में ही की जाती है. फिर आंवले के पेड़ के नीचे सफाई करें और पूजा की सामग्री वहीं रखें. हल्दी, चावल, कुमकुम, फूल और जल से आंवले के वृक्ष की विधि से पूजा करें. पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और सात बार परिक्रमा करें. इसके बाद पेड़ के नीचे ही भोजन पकाएं और सबसे पहले भगवान विष्णु व भगवान शिव को भोग लगाएं. अंत में वहीं बैठकर प्रसाद ग्रहण करें. ऐसा करने से जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि आती है.

अक्षय नवमी : शुभ मुहूर्त
इस साल अक्षय नवमी का पर्व 31 अक्टूबर 2025 (शुक्रवार) को मनाया जाएगा. नवमी तिथि की शुरुआत 30 अक्टूबर प्रातः 10:06 बजे से होगी और यह 31 अक्टूबर प्रातः 10:03 बजे तक रहेगी. 31 तारीख को उदयातिथि है. इसलिए शास्त्रों के अनुसार व्रत और पूजा करने का सबसे शुभ समय इसी दिन माना गया है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
Published at : 12 Oct 2025 04:24 PM (IST)
