पारंपरिक रूप से इस दिन प्रसाद के रूप में गुरु की खीर बनाई जाती है. इसे आमतौर पर नए चूल्हे पर बनाई जाती है. प्रसाद ग्रहण करने से पहले, इसे छठी मैया और सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है. जिससे स्वास्थ्य, समृद्धि और परिवार के कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त होता है.