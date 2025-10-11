हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAhoi Ashtami 2025: कल अहोई अष्टमी पर बन रहा है शानदार योग, मिलेगा संतान सुख और धन लाभ

Ahoi Ashtami 2025: कल अहोई अष्टमी पर बन रहा है शानदार योग, मिलेगा संतान सुख और धन लाभ

Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी का व्रत माताएँ अपनी संतान की दीर्घायु और कल्याण के लिए रखती हैं. इस दिन वे निरजल उपवास करती हैं और शाम  को तारों के दर्शन कर व्रत का पारण करती हैं.

By : कहकशां परवीन | Updated at : 11 Oct 2025 09:28 PM (IST)
Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी का व्रत हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल यह पर्व 13 अक्टूबर को मनाया जाएगा. इस वर्ष अहोई अष्टमी का महत्व इसलिए और बढ़ गया है कि अष्टमी पर रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे अत्यंत शुभ संयोग बन रहे हैं. रवि पुष्य योग तब बनता है जब रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र आता है. मान्यता है कि यह संयोग सभी अशुभ प्रभावों को समाप्त कर देता है.  

कलश स्थापना और पूजा सामग्री

अहोई माता की पूजा के लिए विशेष पूजन विधि है. सबसे पहले चित्र के पास जल से भरा कलश रखें. कलश के मुख पर सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं. पूजा में उपयोग के लिए चावल, मूली, सिंघाड़े, आठ पूरियां और आठ पुए तैयार रखें. ये सभी वस्तुएं व्रत की पूर्णता का प्रतीक मानी जाती हैं.

कथा और पूजा प्रक्रिया

अहोई अष्टमी पर पूजा के कुछ नियम भी है. महिलाओं को पूजा शुरू करने से पहले दीपक जलाना चाहिए. अहोई माता की पूजा रोली, चावल और दूध-भात से करें. इसके बाद अहोई अष्टमी की कथा श्रद्धा और भक्ति भाव से सुनें. कथा के समय हाथ में गेहूं के दाने और फूल रखना शुभ माना जाता है.

आरती और व्रत पारण

कथा पूर्ण होने पर अहोई माता की आरती करें और अपने बच्चों के सुखमय व दीर्घायु जीवन की प्रार्थना करें. शाम को जब आसमान में तारे दिखाई दें, तब उन्हें अर्घ्य अर्पित करें और उसी के बाद व्रत का पारण (भोजन) करें.

अहोई अष्टमी 2025: तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त

अहोई अष्टमी व्रत तिथि

  • कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर 2025 (सोमवार) को दोपहर 12:24 बजे से शुरू होगी और अगले दिन 14 अक्टूबर 2025 को सुबह 11:09 बजे तक रहेगी.
  • धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, व्रत और पूजा 13 अक्टूबर (सोमवार) के दिन करना शुभ रहेगा.

पूजा का शुभ मुहूर्त

  • शाम 05:53 बजे से 07:08 बजे तक अहोई माता की पूजा का सर्वोत्तम समय रहेगा. इसी अवधि में माताएं दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाकर, दीप जलाती हैं. कथा सुनती हैं. संतान की लंबी आयु व सुख-समृद्धि की कामना करती हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

कहकशां परवीन

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में छोटा-सा गांव है तिलबिहता, जहां 22 साल की कहकशां परवीन रहती हैं. पढ़ाई की शौक कहकशां अपने सपने पूरे करने के लिए लगातार मेहनत कर रही हैं. 25 मार्च 2003 के दिन तिलबिहता गांव में अपनी जिंदगी का सफर शुरू करने वाली कहकशां के पिता मोहम्मद जिकरुल्लाह बिजनेसमैन हैं तो मां नजदा खातून हाउसवाइफ हैं. भाई आमिर आजम, बहन उजमा परवीन, जेबा परवीन, सदफ परवीन और दरख्शां परवीन को वह अपनी ताकत मानती हैं. वहीं, उनकी सबसे अच्छी दोस्त सान्या कुमारी हैं. 

तिलबिहता के ओरेकल पब्लिश स्कूल से स्कूलिंग करने के बाद कहकशां ने हरदी के आरकेएसपी अकैडमी हाई स्कूल से मैट्रिक किया तो जैतपुर स्थित एसआरपीएस कॉलेज से इंटर पास किया. मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) करने वाली कहकशां को अब अपने फाइनल रिजल्ट का इंतजार है. 

कहकशां की जिंदगी में पढ़ाई के साथ-साथ कई शौक हैं, जो उनकी दिनचर्या को रोचक बनाते हैं. अपने आसपास की खूबसूरत चीजों को कैमरे में कैद करने में माहिर कहकशां को खबरें पढ़ना और पेंटिंग बनाना बेहद पसंद है. इसके अलावा वह खाना बनाना, नमाज पढ़ना, रील्स देखना, गाना सुनना और कॉमेडी वीडियो देखना भी पसंद करती हैं. 

फिल्म संजू का 'कर हर मैदान फतेह' गाना हर मुश्किल वक्त में उन्हें हिम्मत देता है तो आमिर खान, शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय बच्चन उनके पसंदीदा सेलेब्स हैं. वहीं, फिल्म चक दे इंडिया से उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा मिलती है. एमएस धोनी, विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर उनके फेवरेट क्रिकेटर्स हैं. वहीं, सुबह का वक्त और सर्दी का मौसम उन्हें बेहद पसंद है. कहकशां फोटोग्राफी के जरिए लोगों की कहानियां बयां करना चाहती हैं, जिसके लिए वह लगातार मेहनत कर रही हैं.
11 Oct 2025 09:28 PM (IST)
