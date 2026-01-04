हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मSudha Chandran का देवी भजन के दौरान रहस्यमय अनुभव देखकर यूजर्स हुए हैरान! वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल

Sudha Chandran का देवी भजन के दौरान रहस्यमय अनुभव देखकर यूजर्स हुए हैरान! वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल

Sudha Chandran video goes viral: अभिनेत्री सुधा चंद्रन का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें भजन के दौरान साफ-साफ आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करते हुए देखा जा सकता है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 04 Jan 2026 01:37 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Sudha Chandran spiritual video goes viral: एक आध्यात्मिक कार्यक्रम जो भक्तिमय संध्या में शुरू हुआ था. मधुर भजन, हाथ जोड़े हुए भक्त और जगमगाते हुए दीप, तभी अचानक इंटरनेट पर एक वीडियो सनसनीखेज का विषय बन गया.

दिग्गज अभिनेत्री सुधा चंदन का देवी भजन गाते हुए एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सोशल मीडिया पर जिज्ञासा और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है. 

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में एक्ट्रेस सुधा चंद्रन देवी माता के भजन में लीन दिख रही हैं. सफेद और लाल रंग की साड़ी पहने जो देवी की पूजा से जुड़ा हुआ रंग माना जाता है. वह पूरी तरह से माता रानी के भजन में लीन हैं. उन्होंने अपने माथे पर 'जय माता दी' लिखी हुई पट्टी पहनी हुई है. 

भजन कार्यक्रम के दौरान सुधा चंद्रन ने आध्यात्मिक शक्ति का किया एहसास

भजन का गायन जारी था, तबी उसी दौरान सुधा एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करते हुए दिखाई देती हैं, जिसे कई दर्शक देखकर हैरान हो गए. उनकी इस अवस्था को देखकर पास खड़े लोग उन्हें पकड़े नजर आ रहे हैं, ताकि वे गिर न जाए. 

वीडियो के सामने आते ही लोग जमकर इस वायरल वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई धार्मिक प्रशंसकों और भक्तों का मानना है कि, अभिनेत्री सुधा चंद्रन ने बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभव किया. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

वायरल वीडियो पर यूजर्स ने दी राय

दूसरी ओर कुछ लोग उन्हें सावधानी बरतनें की सलाह दे रहे हैं. उन्होंने इस वीडियो पर सवाल उठाया कि, ऐसे पलों को बिना संदर्भ के फिल्माया और शेयर किया जाना चाहिए. लोगों का मानना है कि, निजी धार्मिक अनुभवों को वायरल कंटेंट में बदलने के खिलाफ मान रहे हैं. 

वायरल हो रही वीडियो में सुधा चंद्रन केवल अभिनेत्री ही नहीं, अपितु भारतीय सिनेमा और टेलीविजन जगत की सबसे सम्मानित हस्तियों में से एक हैं. 

नाचे मयूरी से मिली राष्ट्रीय पहचान

सुधा को 'नाचे मयूरी' 1986 से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली. यह फिल्म शास्त्री नृत्यांगाना के रूप में उनके वास्तविक जीवन से प्रेरित थी. कई सालों तक सुधा चंद्रन ने फिल्मों में दमदार भूमिकाओं से दर्शकों को खुश किया और टेलीविजन से घर-घर तक अपनी पहचान बनाई. 

'कहीं किसी रोज' धारवाहिक से लेकर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', फिर 'नागिन 6' और भक्ति श्रृंखला 'माता की चौकी' जैसे लोकप्रिय शो से अपनी पहचान मजबूत की है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 04 Jan 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
Hinduism Spiritual Sudha Chandran VIRAL VIDEO

Frequently Asked Questions

सुधा चंद्रन को किस फिल्म से राष्ट्रीय पहचान मिली?

सुधा चंद्रन को 1986 की फिल्म 'नाचे मयूरी' से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, जो एक शास्त्रीय नृत्यांगना के रूप में उनके वास्तविक जीवन से प्रेरित थी।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Military: अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
पंजाब
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
बॉलीवुड
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Gurmeet Ram Rahim को 40 दिन की मिली पैरोल, जेल में Rape की सजा काट रहा है राम रहीम
Odisha के खदान ढहने से करीब 4 मजदूरों की हो गई मौत, कई के दबे होने की आशंका
US Strike On Venezuela:अमेरिका ने घुसकर वेनेजुएला में बोला हमला,उठा लाया राष्ट्रपति दुनिया देखती रही
US Strike On Venezuela: America ने Maduro को नारको टेररिस्ट घोषित किया |
Senior Citizens के लिए बड़ी खबर | 5 साल की FD पर 8% तक ब्याज | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Military: अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
अगर अमेरिका के साथ जंग हुई तो कितनी देर टिक पाएगी वेनेजुएला की सेना, देखें दोनों देशों का मिलिट्री कंपेरिजन
पंजाब
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
पंजाब में कांग्रेस 80 नेताओं का काटेगी टिकट, प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग ने CM फेस पर भी दिया बयान
बॉलीवुड
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
50 साल से साथ काम कर रहे मेकअप मैन की अमिताभ बच्चन ने की जमकर तारीफ, कहा- ‘भाई का निधन हुआ लेकिन वो काम पर आए’
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI: भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
भारत-न्यूजीलैंड ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज कौन? देखिए लिस्ट
विश्व
कौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज, जो बनीं वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति; लैटिन अमेरिकी देशों से की ये अपील
कौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज, जो बनीं वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति; लैटिन अमेरिकी देशों से की ये अपील
विश्व
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
अमेरिकी कार्रवाई पर भड़के न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर कह दी बड़ी बात
शिक्षा
NCERT को मिलेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस, जानें इससे क्या होगा बदलाव?
NCERT को मिलेगा डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस, जानें इससे क्या होगा बदलाव?
शिक्षा
CUET UG के लिए आवेदन शुरू, इस डायरेक्ट लिंक से भर सकेंगे फॉर्म
CUET UG के लिए आवेदन शुरू, इस डायरेक्ट लिंक से भर सकेंगे फॉर्म
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget