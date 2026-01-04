Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Sudha Chandran spiritual video goes viral: एक आध्यात्मिक कार्यक्रम जो भक्तिमय संध्या में शुरू हुआ था. मधुर भजन, हाथ जोड़े हुए भक्त और जगमगाते हुए दीप, तभी अचानक इंटरनेट पर एक वीडियो सनसनीखेज का विषय बन गया.

दिग्गज अभिनेत्री सुधा चंदन का देवी भजन गाते हुए एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने सोशल मीडिया पर जिज्ञासा और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है.

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में एक्ट्रेस सुधा चंद्रन देवी माता के भजन में लीन दिख रही हैं. सफेद और लाल रंग की साड़ी पहने जो देवी की पूजा से जुड़ा हुआ रंग माना जाता है. वह पूरी तरह से माता रानी के भजन में लीन हैं. उन्होंने अपने माथे पर 'जय माता दी' लिखी हुई पट्टी पहनी हुई है.

भजन कार्यक्रम के दौरान सुधा चंद्रन ने आध्यात्मिक शक्ति का किया एहसास

भजन का गायन जारी था, तबी उसी दौरान सुधा एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करते हुए दिखाई देती हैं, जिसे कई दर्शक देखकर हैरान हो गए. उनकी इस अवस्था को देखकर पास खड़े लोग उन्हें पकड़े नजर आ रहे हैं, ताकि वे गिर न जाए.

वीडियो के सामने आते ही लोग जमकर इस वायरल वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई धार्मिक प्रशंसकों और भक्तों का मानना है कि, अभिनेत्री सुधा चंद्रन ने बेहद शक्तिशाली आध्यात्मिक अनुभव किया.

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

वायरल वीडियो पर यूजर्स ने दी राय

दूसरी ओर कुछ लोग उन्हें सावधानी बरतनें की सलाह दे रहे हैं. उन्होंने इस वीडियो पर सवाल उठाया कि, ऐसे पलों को बिना संदर्भ के फिल्माया और शेयर किया जाना चाहिए. लोगों का मानना है कि, निजी धार्मिक अनुभवों को वायरल कंटेंट में बदलने के खिलाफ मान रहे हैं.

वायरल हो रही वीडियो में सुधा चंद्रन केवल अभिनेत्री ही नहीं, अपितु भारतीय सिनेमा और टेलीविजन जगत की सबसे सम्मानित हस्तियों में से एक हैं.

नाचे मयूरी से मिली राष्ट्रीय पहचान

सुधा को 'नाचे मयूरी' 1986 से राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली. यह फिल्म शास्त्री नृत्यांगाना के रूप में उनके वास्तविक जीवन से प्रेरित थी. कई सालों तक सुधा चंद्रन ने फिल्मों में दमदार भूमिकाओं से दर्शकों को खुश किया और टेलीविजन से घर-घर तक अपनी पहचान बनाई.

'कहीं किसी रोज' धारवाहिक से लेकर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी', फिर 'नागिन 6' और भक्ति श्रृंखला 'माता की चौकी' जैसे लोकप्रिय शो से अपनी पहचान मजबूत की है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.