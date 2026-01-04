हाँ, यह वायरल बच्चा हाल ही में वृंदावन पहुंचा था जहाँ उन्होंने प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए।
जगन्नाथ मंदिर में भजन गाता बच्चा हुआ वायरल, लोगों ने कहा- जगन्नाथ स्वामी का रूप! देखें वीडियो
Jagannath Temple Viral Video: पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सामने एक छोटा सा बच्चा भक्ति में डूब कर भजन कर रहा है, जिसकी आंखे जगन्नाथ स्वामी की तरह दिखाई दे रही है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.
Viral child singing bhajans at Jagannath: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है. दरअसल उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के सामने एक छोटा सा बच्चा भगवान जगन्नाथ के भजन में लीन हैं. वह भक्ति भाव में मगन होकर जमीन पर बैठे हुए गोल-गोल घूमकर हाथों से मंजीरा बजा रहा है.
इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों को उस बच्चे की आंखों में सक्षात भगवान जगन्नाथ दिखाई दे रहे हैं. जगन्नाथ भगवान की भक्ति में लीन ये बच्चा इंस्टाग्राम से लेकर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.
वायरल बच्चे की आंखें जगन्नाथ स्वामी की तरह
सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.इस मासूम बच्चे की भक्ति, उसकी आंखों का तेज और मंजीरे की लय ने लाखों लोगों का ध्यान उसकी ओर खींचाय वीडियो इतना प्रभावशाली है कि, लोग बार-बार इस वीडियो को देख रहे है. कई लोगों ने यह भी कहा कि, इस बच्चे की आंखों में साक्षात भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो रहे हैं.
जहां के दौर में सोशल मीडिया पर अभद्र या व्यविचार वाली वीडियो तेजी से वायरल होती है, वहीं ये वीडियो करोड़ों यूजर्स को शांति, भक्ति और पॉजिटिव मैसेज दे रहा है.
प्रेमानंद महाराज से भी मिला था बच्चा
यह बच्चा केवल वायरल स्टार ही नहीं, अपितु भक्ति की उस पवित्र ऊर्जा का प्रतीक भी है, जिसे देखने के बाद मन को शांति मिलती है. काशी, पुरी, जगन्नाथ धाम और अन्य धार्मिक गतिविधियों से जुड़े पेजों पर यह वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है.
बच्चे की इस भक्ति को देखकर हर कोई आनंदित है. कमेंट में कई लोग बच्चे को सक्षात जगन्नाथ का रूप बता रहे हैं. हाल में ये वायरल बॉय वृंदावन भी पहुंचा था, जहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए. ये बच्चा काफी हद तक कलयुग के देवता जगन्नाथ स्वामी की तरह दिखाई दे रहा है.
