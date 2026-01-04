हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जगन्नाथ मंदिर में भजन गाता बच्चा हुआ वायरल, लोगों ने कहा- जगन्नाथ स्वामी का रूप! देखें वीडियो

Jagannath Temple Viral Video: पुरी के जगन्नाथ मंदिर के सामने एक छोटा सा बच्चा भक्ति में डूब कर भजन कर रहा है, जिसकी आंखे जगन्नाथ स्वामी की तरह दिखाई दे रही है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 04 Jan 2026 12:39 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Viral child singing bhajans at Jagannath: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है. दरअसल उड़ीसा के पुरी जगन्नाथ मंदिर के सामने एक छोटा सा बच्चा भगवान जगन्नाथ के भजन में लीन हैं. वह भक्ति भाव में मगन होकर जमीन पर बैठे हुए गोल-गोल घूमकर हाथों से मंजीरा बजा रहा है.

इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों को उस बच्चे की आंखों में सक्षात भगवान जगन्नाथ दिखाई दे रहे हैं. जगन्नाथ भगवान की भक्ति में लीन ये बच्चा इंस्टाग्राम से लेकर सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है.

वायरल बच्चे की आंखें जगन्नाथ स्वामी की तरह

सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.इस मासूम बच्चे की भक्ति, उसकी आंखों का तेज और मंजीरे की लय ने लाखों लोगों का ध्यान उसकी ओर खींचाय वीडियो इतना प्रभावशाली है कि, लोग बार-बार इस वीडियो को देख रहे है. कई लोगों ने यह भी कहा कि, इस बच्चे की आंखों में साक्षात भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो रहे हैं. 

जहां के दौर में सोशल मीडिया पर अभद्र या व्यविचार वाली वीडियो तेजी से वायरल होती है, वहीं ये वीडियो करोड़ों यूजर्स को शांति, भक्ति और पॉजिटिव मैसेज दे रहा है.

प्रेमानंद महाराज से भी मिला था बच्चा

यह बच्चा केवल वायरल स्टार ही नहीं, अपितु भक्ति की उस पवित्र ऊर्जा का प्रतीक भी है, जिसे देखने के बाद मन को शांति मिलती है. काशी, पुरी, जगन्नाथ धाम और अन्य धार्मिक गतिविधियों से जुड़े पेजों पर यह वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है.

बच्चे की इस भक्ति को देखकर हर कोई आनंदित है. कमेंट में कई लोग बच्चे को सक्षात जगन्नाथ का रूप बता रहे हैं. हाल में ये वायरल बॉय वृंदावन भी पहुंचा था, जहां उन्होंने प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए. ये बच्चा काफी हद तक कलयुग के देवता जगन्नाथ स्वामी की तरह दिखाई दे रहा है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Read
Published at : 04 Jan 2026 12:39 PM (IST)
Tags :
Jagannath Temple Puri Odisha Jagannath Dham VIRAL VIDEO

Frequently Asked Questions

क्या यह बच्चा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से मिला है?

हाँ, यह वायरल बच्चा हाल ही में वृंदावन पहुंचा था जहाँ उन्होंने प्रेमानंद महाराज के दर्शन किए।

