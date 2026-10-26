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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Vrishchik Rashifal 26 October 2026: छठे चंद्रमा से आलस से बचें, बिजनेस में आय के नए स्रोत और ऑफिस में हारी बाजी जीतने का दिन

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 26 October 2026: छठे चंद्रमा से आलस से बचें, बिजनेस में आय के नए स्रोत और ऑफिस में हारी बाजी जीतने का दिन

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 26 October 2026: वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल! 6वें चंद्रमा का प्रभाव, बिजनेस में लाभ व पैकेजिंग अलर्ट, ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारी, मां का मार्गदर्शन और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 26 Oct 2026 01:40 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishchik Rashifal 26 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (शत्रु, रोग, ऋण, प्रतियोगिता, दैनिक संघर्ष व सेवा स्थान) में संचरण कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा की स्थिति के प्रभाव से आपके स्वभाव में अनावश्यक कठोरता आ सकती है और कार्यों के प्रति आलस या सुस्ती हावी हो सकती है; अतः वाणी में मधुरता बनाए रखें और आलस को त्यागकर सक्रिय रहें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 October 2026)

  • दिनांक: 26 अक्टूबर 2026, सोमवार
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि
  • नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और वज्र योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कार्यों की शुरुआत करने से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

पैकेजिंग में टूट-फूट का अलर्ट: कारोबारियों को माल की डिलीवरी या पैकेजिंग करते समय विशेष सतर्कता बरतनी होगी. थोड़ी सी लापरवाही से सामान में टूट-फूट होने की आशंका है, जिससे आर्थिक नुकसान या ग्राहक की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

आय के नए स्रोत, खत्म होगी पैसों की चिंता: व्यापारिक दृष्टि से दिन काफी फायदेमंद रहेगा. ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में होने से आपको आगे बढ़ने की नई प्रेरणा मिलेगी. आमदनी के नए स्रोत विकसित होंगे, जिससे लंबे समय से चली आ रही आर्थिक तंगी और पैसों से जुड़ी चिंताएं दूर होंगी; बस अपनी वर्तमान कार्यशैली की निरंतरता बनाए रखें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

हारी बाजी जीतने में होंगे कामयाब: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को कार्यक्षेत्र में बेहद सुखद और उत्साहजनक परिणाम मिलेंगे. आप अपने अथक प्रयासों और सूझबूझ के दम पर किसी बिगड़े हुए काम या हारी हुई बाजी को भी जीत में बदलने में सफल रहेंगे.

कंपनी को रिप्रेजेंट करने का बड़ा मौका: ऑफिस में आपको किसी नए संस्थान या क्लाइंट के सामने अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व (Represent) करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है; इसके लिए पहले से ही पूरी तैयारी और प्रेजेंटेशन दुरुस्त करके रखें. युवाओं को अपने करियर से जुड़ी किसी जटिल समस्या का सटीक हल मिलने से मानसिक सुकून मिलेगा.

3. फैमिली, छात्र, आत्मविश्वास व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

मां से शेयर करें दिल की बात: अपनी किसी भी निजी या पेशेवर उलझन को मन में दबाकर न रखें. बिना किसी संकोच के अपनी माता जी से दिल की बात साझा करें; उनके व्यावहारिक सुझाव और आशीर्वाद से आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकल आएगा.

छात्रों के आत्मविश्वास में इजाफा: विद्यार्थी वर्ग अपनी वास्तविक क्षमताओं और बौद्धिक कौशल को निखारने में सफल रहेंगे, जिससे उनके भीतर नया उत्साह और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: छठे भाव के चंद्रमा के कारण आलस और जोड़ों में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. सुबह हल्की वॉक करें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 5

विशेष अचूक उपाय: सोमवार के दिन छठे भाव के चंद्रमा के दोष शमन और शत्रुओं पर विजय हेतु शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध, लाल चंदन और शहद मिलाकर अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें. सायंकाल किसी जरूरतमंद को गुड़ या गेहूं का दान करें. इससे आलस दूर होगा, कार्यक्षेत्र में नेतृत्व के अवसर मिलेंगे और माता के आशीर्वाद से जीवन की सभी उलझनें सुलझेंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Oct 2026 01:40 AM (IST)
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