Aaj Ka Vrishchik Rashifal 26 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 6वें भाव यानी षष्ठ भाव (शत्रु, रोग, ऋण, प्रतियोगिता, दैनिक संघर्ष व सेवा स्थान) में संचरण कर रहे हैं. षष्ठ भाव में चंद्रमा की स्थिति के प्रभाव से आपके स्वभाव में अनावश्यक कठोरता आ सकती है और कार्यों के प्रति आलस या सुस्ती हावी हो सकती है; अतः वाणी में मधुरता बनाए रखें और आलस को त्यागकर सक्रिय रहें.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 October 2026)

दिनांक: 26 अक्टूबर 2026, सोमवार

26 अक्टूबर 2026, सोमवार तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र

अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और वज्र योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कार्यों की शुरुआत करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नए कार्यों की शुरुआत करने से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

पैकेजिंग में टूट-फूट का अलर्ट: कारोबारियों को माल की डिलीवरी या पैकेजिंग करते समय विशेष सतर्कता बरतनी होगी. थोड़ी सी लापरवाही से सामान में टूट-फूट होने की आशंका है, जिससे आर्थिक नुकसान या ग्राहक की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

आय के नए स्रोत, खत्म होगी पैसों की चिंता: व्यापारिक दृष्टि से दिन काफी फायदेमंद रहेगा. ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में होने से आपको आगे बढ़ने की नई प्रेरणा मिलेगी. आमदनी के नए स्रोत विकसित होंगे, जिससे लंबे समय से चली आ रही आर्थिक तंगी और पैसों से जुड़ी चिंताएं दूर होंगी; बस अपनी वर्तमान कार्यशैली की निरंतरता बनाए रखें.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

हारी बाजी जीतने में होंगे कामयाब: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) को कार्यक्षेत्र में बेहद सुखद और उत्साहजनक परिणाम मिलेंगे. आप अपने अथक प्रयासों और सूझबूझ के दम पर किसी बिगड़े हुए काम या हारी हुई बाजी को भी जीत में बदलने में सफल रहेंगे.

कंपनी को रिप्रेजेंट करने का बड़ा मौका: ऑफिस में आपको किसी नए संस्थान या क्लाइंट के सामने अपनी कंपनी का प्रतिनिधित्व (Represent) करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है; इसके लिए पहले से ही पूरी तैयारी और प्रेजेंटेशन दुरुस्त करके रखें. युवाओं को अपने करियर से जुड़ी किसी जटिल समस्या का सटीक हल मिलने से मानसिक सुकून मिलेगा.

3. फैमिली, छात्र, आत्मविश्वास व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

मां से शेयर करें दिल की बात: अपनी किसी भी निजी या पेशेवर उलझन को मन में दबाकर न रखें. बिना किसी संकोच के अपनी माता जी से दिल की बात साझा करें; उनके व्यावहारिक सुझाव और आशीर्वाद से आपकी बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकल आएगा.

छात्रों के आत्मविश्वास में इजाफा: विद्यार्थी वर्ग अपनी वास्तविक क्षमताओं और बौद्धिक कौशल को निखारने में सफल रहेंगे, जिससे उनके भीतर नया उत्साह और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: छठे भाव के चंद्रमा के कारण आलस और जोड़ों में हल्की जकड़न महसूस हो सकती है. सुबह हल्की वॉक करें और दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं.

लकी कलर: ऑरेंज (नारंगी)

लकी नंबर: 7

अनलकी नंबर: 5

विशेष अचूक उपाय: सोमवार के दिन छठे भाव के चंद्रमा के दोष शमन और शत्रुओं पर विजय हेतु शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा गाय का दूध, लाल चंदन और शहद मिलाकर अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' अथवा 'महामृत्युंजय मंत्र' का 108 बार जप करें. सायंकाल किसी जरूरतमंद को गुड़ या गेहूं का दान करें. इससे आलस दूर होगा, कार्यक्षेत्र में नेतृत्व के अवसर मिलेंगे और माता के आशीर्वाद से जीवन की सभी उलझनें सुलझेंगी.

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