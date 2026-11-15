Aaj Ka Dhanu Rashifal 15 November 2026: अटका हुआ पैसा मिलेगा वापस, कारोबार में बढ़ेगा मुनाफा

Aaj Ka Dhanu Rashifal 15 November 2026: आज रविवार, 15 नवंबर 2026 को चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव यानी धन, कुटुंब, वाणी और संचित संपत्ति के स्थान में मकर राशि में संचरण करेंगे.

द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से आज आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. संडे के दिन आपकी मधुर वाणी और सुलझे हुए व्यवहार से परिवार और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा, साथ ही लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग हैं.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 15 November 2026)

दिनांक: 15 नवंबर 2026, रविवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि रात्रि 10:15 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि

नक्षत्र: रात्रि 09:10 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात श्रवण नक्षत्र

शुभ योग: गण्ड योग, बुधादित्य योग, वाशि योग और सुनफा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर मकर राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में रहेंगे

शुभ मुहूर्त: अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:45 से 12:30 बजे तक; लाभ-अमृत चौघड़िया सुबह 09:15 से 11:45 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): शाम 04:15 से 05:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Financial Gain & Family Business)

पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहद लाभदायक साबित होगा. बाजार में फंसा हुआ पेमेंट आज प्राप्त होने से कैश फ्लो सुधरेगा. यदि आप किसी नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग या बचत योजना में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन शुभ है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से आपकी सेविंग्स में इजाफा होगा.

करियर और नौकरी (Client Handling & Bonus Prospects)

फाइनेंस, बैंकिंग और कंसल्टेंसी सेक्टर में काम करने वालों को आज बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं. आपकी बातों का प्रभाव क्लाइंट्स और वरिष्ठ अधिकारियों पर स्पष्ट दिखेगा. पदोन्नति या इंसेंटिव से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर वीकेंड पर आपका उत्साह दोगुना कर सकती है.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Gathering & Eye Care)

घर में किसी मांगलिक कार्य या मेहमानों के आगमन से रौनक बनी रहेगी. जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग आपको मानसिक सुकून देगा. विद्यार्थियों को अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए सुबह के समय पढ़ाई करनी चाहिए. खान-पान में संतुलन रखें और आंखों में जलन या थकान महसूस हो तो स्क्रीन टाइम कम करें.

लकी कलर: पीला (गोल्डन येलो)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 8

रविवार विशेष अचूक उपाय

आज रविवार और द्वितीय भाव के चंद्रमा की कृपा पाने के लिए प्रातः काल सूर्यदेव को जल में हल्दी और गुड़ मिलाकर अर्घ्य दें. इसके पश्चात 'ॐ भास्कराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. घर से निकलने से पहले माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और किसी बुजुर्ग या ब्राह्मण को पीले फल व गुड़ का दान करें. इससे आर्थिक बाधाएं दूर होंगी और परिवार में समृद्धि आएगी.

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