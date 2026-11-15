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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Dhanu Rashifal 15 November 2026: अटका हुआ पैसा मिलेगा वापस, कारोबार में बढ़ेगा मुनाफा

Aaj Ka Dhanu Rashifal 15 November 2026: अटका हुआ पैसा मिलेगा वापस, कारोबार में बढ़ेगा मुनाफा

Aaj Ka Dhanu Rashifal 15 November 2026: धनु राशि का दैनिक राशिफल! 2nd चंद्रमा, अटका धन वापसी, बिजनेस मुनाफा, पारिवारिक उत्सव व रविवार के खास उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 15 Nov 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj Ka Dhanu Rashifal 15 November 2026: आज रविवार, 15 नवंबर 2026 को चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव यानी धन, कुटुंब, वाणी और संचित संपत्ति के स्थान में मकर राशि में संचरण करेंगे. 

द्वितीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति से आज आपकी आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी. संडे के दिन आपकी मधुर वाणी और सुलझे हुए व्यवहार से परिवार और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा, साथ ही लंबे समय से अटका हुआ धन वापस मिलने के प्रबल योग हैं.

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आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 15 November 2026)

दिनांक: 15 नवंबर 2026, रविवार

तिथि: कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि रात्रि 10:15 बजे तक, तत्पश्चात सप्तमी तिथि

नक्षत्र: रात्रि 09:10 बजे तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, तत्पश्चात श्रवण नक्षत्र

शुभ योग: गण्ड योग, बुधादित्य योग, वाशि योग और सुनफा योग

चंद्र गोचर: चंद्रमा दिनभर मकर राशि (आपकी राशि से दूसरे भाव) में रहेंगे

शुभ मुहूर्त: अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:45 से 12:30 बजे तक; लाभ-अमृत चौघड़िया सुबह 09:15 से 11:45 बजे तक

अशुभ समय (राहुकाल): शाम 04:15 से 05:30 बजे तक

शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस और नई शुरुआत (Financial Gain & Family Business)
पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहद लाभदायक साबित होगा. बाजार में फंसा हुआ पेमेंट आज प्राप्त होने से कैश फ्लो सुधरेगा. यदि आप किसी नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग या बचत योजना में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन शुभ है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से आपकी सेविंग्स में इजाफा होगा.

करियर और नौकरी (Client Handling & Bonus Prospects)
फाइनेंस, बैंकिंग और कंसल्टेंसी सेक्टर में काम करने वालों को आज बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं. आपकी बातों का प्रभाव क्लाइंट्स और वरिष्ठ अधिकारियों पर स्पष्ट दिखेगा. पदोन्नति या इंसेंटिव से जुड़ी कोई सकारात्मक खबर वीकेंड पर आपका उत्साह दोगुना कर सकती है.

लव, फैमिली, छात्र व स्वास्थ्य (Family Gathering & Eye Care)
घर में किसी मांगलिक कार्य या मेहमानों के आगमन से रौनक बनी रहेगी. जीवनसाथी का भावनात्मक सहयोग आपको मानसिक सुकून देगा. विद्यार्थियों को अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए सुबह के समय पढ़ाई करनी चाहिए. खान-पान में संतुलन रखें और आंखों में जलन या थकान महसूस हो तो स्क्रीन टाइम कम करें.

लकी कलर: पीला (गोल्डन येलो)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 8

रविवार विशेष अचूक उपाय
आज रविवार और द्वितीय भाव के चंद्रमा की कृपा पाने के लिए प्रातः काल सूर्यदेव को जल में हल्दी और गुड़ मिलाकर अर्घ्य दें. इसके पश्चात 'ॐ भास्कराय नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. घर से निकलने से पहले माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और किसी बुजुर्ग या ब्राह्मण को पीले फल व गुड़ का दान करें. इससे आर्थिक बाधाएं दूर होंगी और परिवार में समृद्धि आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 15 Nov 2026 03:40 AM (IST)
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