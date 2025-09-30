Aaj Ka Rashifal: 30 सितंबर 2025, मंगलवार को चंद्रमा धनु राशि में विराजमान है. गुरु के प्रभाव में यह गोचर शिक्षा, धर्म, यात्रा और नए अवसरों को बल देगा. नवरात्रि साधना के बीच आज का दिन हर राशि के लिए अलग संकेत लेकर आया है कि कहीं अचानक धनलाभ होगा तो कहीं खर्च और विवाद बढ़ सकते हैं.

मेष राशि वालों के लिए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत का योग है, जबकि वृषभ जातकों को रिश्तों में सावधानी बरतनी होगी. मिथुन को भाग्य का साथ मिलेगा और कर्क राशि वालों को स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा. सिंह से मीन तक बाकी राशियाँ भी आज बड़े उतार-चढ़ाव देखेंगी.

करियर व धन: आज का दिन साहसिक कार्यों के लिए शुभ है. कार्यक्षेत्र में नई परियोजना शुरू होगी. विदेश या उच्च शिक्षा से जुड़ी योजनाएं तेजी पकड़ेंगी. खर्च अचानक बढ़ सकते हैं, निवेश सोच-समझकर करें.

प्रेम व संबंध: प्रेम जीवन में मधुरता रहेगी. दूर रहने वाले पार्टनर से संपर्क होगा. विवाहित जातकों को संवाद में सावधानी रखनी चाहिए.

स्वास्थ्य: पेट संबंधी परेशानी और थकान हो सकती है. संतुलित भोजन करें.

आज की विशेष बात: धनुषि स्थो यदि चन्द्रः यात्रां विद्याम् प्रयच्छति. धर्मकार्ये सदा लाभं सुदृढं सौख्यमेव च. यानी चंद्रमा धनु में होने से यात्रा, विद्या और धर्म कार्यों में लाभ मिलता है..

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 9

उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें और तुलसी पत्र का सेवन करें.

वृषभ राशि (Taurus)

करियर व धन: आज अचानक धन की प्राप्ति या किसी ऋण से मुक्ति का योग है. व्यापार में निवेश लाभ देगा. लेकिन किसी भी आर्थिक लेन-देन में कागज़ी औपचारिकता पूरी करें.

प्रेम व संबंध: जीवनसाथी से तालमेल की कमी हो सकती है. किसी गुप्त संबंध का खुलासा परेशानी ला सकता है.

स्वास्थ्य: कमर और जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ सकती है. आराम और योग करें.

आज की विशेष बात: धनुषि स्थिते चन्द्रमसि गूढं कर्म प्रस्फुटं भवेत्. ऋणव्यूहं विनिर्मथ्यं धने लाभं प्रयच्छति. यानी धनु चंद्रमा गुप्त कर्म और ऋणों से मुक्ति दिला सकता है..

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 6

उपाय: दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और गरीबों को हरे वस्त्र दान करें.

मिथुन राशि (Gemini)

करियर व धन: साझेदारी और कॉन्ट्रैक्ट से लाभ होगा. नौकरीपेशा लोगों को सहयोगियों से मदद मिलेगी. किसी बड़े अधिकारी का समर्थन मिलेगा.

प्रेम व संबंध: जीवनसाथी के साथ समय अच्छा गुज़रेगा. लव पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर बात हो सकती है.

स्वास्थ्य: तनाव के कारण सिरदर्द हो सकता है. ध्यान और संगीत से राहत मिलेगी.

आज की विशेष बात: सप्तमे चन्द्रमास्याते दारसौख्यं प्रयच्छति. सहकार्ये महाशक्तिं ददाति धनलाभकम्.

यानी सप्तम भाव का चंद्रमा वैवाहिक और साझेदारी जीवन में लाभ देता है..

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 5

उपाय: विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और नीले फूल अर्पित करें.

कर्क राशि (Cancer)

करियर व धन: ऑफिस में कार्यभार बढ़ेगा. शत्रु या प्रतियोगिता में जीत संभव है. व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभकारी है, लेकिन सावधानी जरूरी है.

प्रेम व संबंध: परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. प्रेम जीवन में मनमुटाव संभव है.

स्वास्थ्य: पेट, लीवर और पाचन संबंधी दिक्कतें रह सकती हैं. खान-पान संयमित रखें.

आज की विशेष बात: षष्ठे चन्द्रे स्थिते नित्यं रोगशत्रुविनाशनः. विपत्तेः परिहारश्च विजयां ददाति सदा. यानी छठे भाव में चंद्रमा रोग और शत्रु पर विजय दिलाता है..

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

उपाय: दूध में तुलसी डालकर अर्पित करें और ॐ सोमाय नमः का जप करें.

सिंह राशि (Leo)

करियर व धन: आज कार्यस्थल पर प्रतिष्ठा बढ़ेगी. सरकारी कामकाज या उच्च पदस्थ लोगों से सहयोग मिलेगा. व्यापारियों को बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने के योग हैं.

प्रेम व संबंध: घर में किसी शुभ कार्य की चर्चा होगी. प्रेम संबंधों में विश्वास और सामंजस्य रहेगा.

स्वास्थ्य: ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन हृदय और रक्तचाप का ध्यान रखें.

आज की विशेष बात: पञ्चमे चन्द्रमाश्याते विद्यासुखं सदा भवेत्. सन्तानं च प्रसन्नं च ददाति सौख्यमुत्तमम्. यानी पंचम भाव का चंद्रमा विद्या, संतान और सुख देता है..

Lucky Color: सुनहरा

Lucky Number: 1

उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें और गुड़ का दान करें.

कन्या राशि (Virgo)

करियर व धन: प्रॉपर्टी, जमीन-जायदाद या घर के मामले में लाभ होगा. पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद सुलझेंगे.

प्रेम व संबंध: माता का आशीर्वाद मिलेगा. परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा. प्रेम जीवन सामान्य रहेगा.

स्वास्थ्य: छाती में जकड़न और मानसिक तनाव संभव. योग और ध्यान करें.

आज की विशेष बात: चतुर्थस्थे चन्द्रमसि मातृसौख्यं प्रजायते. गृहलाभं च वित्तं च प्राप्नोति नरसत्तमः. यानी चतुर्थ भाव का चंद्रमा घर-परिवार और मातृ सुख देता है..

Lucky Color: हरा

Lucky Number: 5

उपाय: दुर्गा जी को हरे वस्त्र अर्पित करें.

करियर व धन: छोटे-छोटे कार्यों से बड़ा लाभ होगा. मीडिया, लेखन, और मार्केटिंग से जुड़े जातकों को तरक्की मिलेगी.

प्रेम व संबंध: भाई-बहनों से सहयोग मिलेगा. रिश्तों में निकटता आएगी. अविवाहित जातक यात्रा में जीवनसाथी से मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य: गले और कंधे से जुड़ी समस्या हो सकती है.

आज की विशेष बात: तृतीयस्थे चन्द्रमसि भ्रातृमित्रलाभदः सदा. यात्रासुखं च विज्ञेयं कार्यसिद्धिं प्रयच्छति. यानी तृतीय भाव का चंद्रमा भाई-बहनों और कार्यों में सहयोग देता है.

Lucky Color: नीला

Lucky Number: 3

उपाय: मां दुर्गा को नीले फूल अर्पित करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर व धन: धन का आगमन होगा. रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा. व्यापारियों को बड़ी डील से लाभ होगा.

प्रेम व संबंध: परिवार में प्रसन्नता रहेगी. जीवनसाथी से उपहार मिलेगा. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी.

स्वास्थ्य: पेट और आंख से संबंधित समस्या हो सकती है.

आज की विशेष बात: द्वितीये चन्द्रमाऽयाते धनलाभं प्रयच्छति. कुटुम्बसौख्यमायाति सर्वदा शुभमङ्गलम्. यानी दूसरे भाव का चंद्रमा धन और परिवार सुख देता है.

Lucky Color: लाल

Lucky Number: 8

उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को लाल वस्त्र अर्पित करें.

धनु राशि (Sagittarius)

करियर व धन: आत्मविश्वास बढ़ेगा. नेतृत्व की भूमिका मिलेगी. बड़े अधिकारियों से संबंध मजबूत होंगे.

प्रेम व संबंध: जीवनसाथी के साथ समय अच्छा गुजरेगा. विवाह योग्य जातकों को शुभ समाचार मिल सकता है.

स्वास्थ्य: मानसिक स्फूर्ति और शारीरिक बल बढ़ेगा.

आज की विशेष बात: लगे चन्द्रे यदा स्वीयं रूपं तेजः प्रजायते. धन्यं सौख्यं बलं चापि प्राप्नोति नात्र संशयः. यानी लग्न में चंद्रमा होने से तेज, बल और सुख की प्राप्ति होती है.

Lucky Color: पीला

Lucky Number: 9

उपाय: पीली वस्तुओं का दान करें.

मकर राशि (Capricorn)

करियर व धन: आज खर्चे बढ़ेंगे. किसी गुप्त काम में सफलता मिलेगी. विदेश से जुड़ा लाभ संभव है.

प्रेम व संबंध: रिश्तों में दूरी महसूस होगी. जीवनसाथी से गलतफहमी हो सकती है.

स्वास्थ्य: नींद की कमी और मानसिक तनाव रह सकता है.

आज की विशेष बात: व्ययस्थे चन्द्रमाऽयाते खर्चो वृद्धिं प्रजायते. गुप्तलाभं च सिद्धिं च ददाति शुभकारकम्. यानी बारहवें भाव का चंद्रमा व्यय तो बढ़ाता है लेकिन गुप्त लाभ भी देता है.

Lucky Color: काला

Lucky Number: 7

उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें.

कुम्भ राशि (Aquarius)

करियर व धन: मित्रों और सहयोगियों से मदद मिलेगी. नया प्रोजेक्ट लाभ देगा. अचानक धनलाभ संभव है.

प्रेम व संबंध: प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी. अविवाहितों के विवाह प्रस्ताव पर बात बनेगी.

स्वास्थ्य: आराम मिलेगा, पुरानी बीमारी से राहत.

आज की विशेष बात: लाभस्थे चन्द्रमाश्याते वित्तलाभं प्रयच्छति. मित्रसौख्यं सदा दद्यात् कार्यसिद्धिं च निश्चयम्. यानी ग्यारहवें भाव का चंद्रमा धन और मित्र सुख देता है.

Lucky Color: बैंगनी

Lucky Number: 4

उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

मीन राशि (Pisces)

करियर व धन: पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी. सरकारी कार्य सफल होंगे. उच्च पदस्थ लोगों से सम्मान मिलेगा.

प्रेम व संबंध: जीवनसाथी को लेकर गर्व महसूस करेंगे. रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा.

स्वास्थ्य: सर्दी-जुकाम और गले की समस्या हो सकती है.

आज की विशेष बात: दशमे चन्द्रमाश्याते पदं कीर्तिं च विन्दति. राजसम्मानं च लभते कर्मसिद्धिं प्रयच्छति. यानी दशम भाव का चंद्रमा पद, कीर्ति और सम्मान देता है.

Lucky Color: सफेद

Lucky Number: 2

उपाय: विष्णु भगवान को तुलसी दल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.