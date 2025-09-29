Kal Ka Rashifal: 30 सितंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहेगा. आप स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करेंगे. कोई पुराना मित्र आज आपसे मुलाकात कर सकता है. परिवार में मांगलिक आयोजन होंगे. बड़े निवेश में भागीदार बनने का अवसर मिल सकता है, जिससे भविष्य में लाभ होगा. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे.

शुभ अंक: 9

9 शुभ रंग: लाल

लाल उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चना अर्पित करें.

वृषभ राशि

आज का दिन आपकी इच्छा के अनुरूप रहेगा. मन प्रसन्न रहेगा और निर्धारित कार्य पूरे होंगे. किसी सहकर्मी से आर्थिक मदद मिल सकती है. लंबे समय से चल रहे मतभेद दूर होंगे. काम पूरे होने में अधिक देर नहीं लगेगी. वाद-विवाद से बचें.

शुभ अंक: 6

6 शुभ रंग: सफेद

सफेद उपाय: मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें.

मिथुन राशि

आज का दिन कुछ परेशानियां लेकर आ सकता है. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और खान-पान की आदतों में सुधार करें. कुछ बातों को नजरअंदाज करना बेहतर होगा, अन्यथा विवाद हो सकता है. वाणी पर नियंत्रण रखना आज बहुत आवश्यक है.

शुभ अंक: 5

5 शुभ रंग: हरा

हरा उपाय: गणेश जी को दूर्वा चढ़ाएं.

कर्क राशि

आज किसी करीबी के साथ अप्रत्याशित घटना घट सकती है, जिससे मन अशांत रहेगा. नकारात्मक विचार आ सकते हैं, इसलिए व्यवहार में संयम रखें. व्यापार में आर्थिक सुधार होगा. किसी यात्रा पर जाने के योग भी बन रहे हैं.

शुभ अंक: 2

2 शुभ रंग: दूधिया सफेद

दूधिया सफेद उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

सिंह राशि

आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. व्यापार में निवेश करते समय सावधानी बरतें. नौकरीपेशा लोगों के लिए स्थिति सामान्य रहेगी. परिवार में शुभ आयोजनों के योग हैं. जीवनसाथी और बच्चों के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं. लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे.

शुभ अंक: 1

1 शुभ रंग: सुनहरा

सुनहरा उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें.

कन्या राशि

आज का दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. कोई पुराना अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, जिससे कार्य पूरे होंगे. वाहन खरीदने के योग हैं. परिवार के साथ किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं.

शुभ अंक: 7

7 शुभ रंग: हरा

हरा उपाय: तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें.

आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा. लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य समस्या में सुधार होगा. काम की अधिकता के कारण थोड़ी चिंता रह सकती है. किसी खास व्यक्ति की याद सताएगी. परिवार में संपत्ति संबंधी विवाद की संभावना है.

शुभ अंक: 6

6 शुभ रंग: गुलाबी

गुलाबी उपाय: मां लक्ष्मी को कमल का पुष्प अर्पित करें.

वृश्चिक राशि

आज कारोबार में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. पुराने कर्ज के कारण आर्थिक दबाव रहेगा. वाद-विवाद से बचें और वाणी पर संयम रखें. संपत्ति संबंधी कार्य सावधानी से करें. किसी पर अधिक भरोसा करना हानिकारक हो सकता है.

शुभ अंक: 9

9 शुभ रंग: गहरा लाल

गहरा लाल उपाय: मंगलवार को लाल वस्त्र दान करें.

धनु राशि

आज का दिन आर्थिक दृष्टि से लाभकारी रहेगा. रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा. व्यापार में लाभ होगा और नई साझेदारी के योग हैं. संपत्ति संबंधी कार्यों से फायदा होगा. परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन संभव है.

शुभ अंक: 3

3 शुभ रंग: पीला

पीला उपाय: विष्णु भगवान को पीले फूल चढ़ाएं.

मकर राशि

आज का दिन उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा. कारोबार में स्थिति सामान्य रहेगी. किसी से आर्थिक मदद लेनी पड़ सकती है. स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी रह सकती है. जीवनसाथी से मतभेद संभव हैं. परिवार में आपसी कलह की संभावना है.

शुभ अंक: 8

8 शुभ रंग: नीला

नीला उपाय: पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं.

कुंभ राशि

आज का दिन सुखद रहेगा. आवश्यक कार्य पूरे होंगे. प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता मिलेगी. आपके व्यवहार से विरोधी भी प्रशंसा करेंगे. पुराने कार्य पूर्ण होंगे. व्यापार में लाभ के योग हैं.

शुभ अंक: 4

4 शुभ रंग: आसमानी

आसमानी उपाय: शनिदेव को तिल का तेल अर्पित करें.

मीन राशि

आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा, लेकिन कोई खास अवसर प्राप्त होगा. कार्यक्षेत्र में आय के नए अवसर मिलेंगे. मन प्रसन्न रहेगा. स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव रह सकता है. किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी. वाहन खरीदने के योग भी हैं.

शुभ अंक: 7

7 शुभ रंग: हल्का पीला

हल्का पीला उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी पत्र अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.