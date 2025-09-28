हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabha Rashi 2026: वृषभ राशिफल साल 2026, जनवरी से दिसंबर तक हर महीने का जानें प्रेम, करियर और धन का हाल

Vrishabha Rashi 2026: वृषभ राशिफल साल 2026, जनवरी से दिसंबर तक हर महीने का जानें प्रेम, करियर और धन का हाल

Vrishabha Rashi 2026: वृषभ राशि 2026 वार्षिक राशिफल, करियर, परिवार, धन, प्रेम और स्वास्थ्य पर कैसा रहेगा पूरा साल. जनवरी से दिसम्बर तक हर महीने की विस्तृत वार्षिक राशिफल पढ़ें.

By : एस्ट्रोलॉजर निखिल कुमार | Updated at : 28 Sep 2025 01:16 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Vrishabha Rashi 2026: वृषभ राशि 2026 आपके लिए संतुलन और स्थिरता का साल रहेगा. करियर में तरक्की, व्यापार में लाभ और पारिवारिक जीवन में सुखद क्षण मिलेंगे. हां, शुरुआती महीनों में खर्च और विवाद बढ़ सकते हैं लेकिन साल के दूसरे भाग में सफलता और सम्मान मिलेगा.

  • करियर और व्यापार: साल 2026 की शुरुआत व्यस्तताओं से होगी लेकिन मार्च–अप्रैल से पदोन्नति और नई जिम्मेदारियों का योग है. व्यापारी वर्ग को विदेश से लाभ मिलेगा.
  • धन और अर्थव्यवस्था: मई और नवंबर 2026 में आर्थिक लाभ के बड़े अवसर बनेंगे. हालांकि जनवरी–फरवरी और सितंबर में खर्च नियंत्रित रखना जरूरी होगा.
  • परिवार और रिश्ते: शुरुआती महीनों में मतभेद हो सकते हैं लेकिन जुलाई और अक्टूबर 2026 में परिवार और दांपत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा. संतान से खुशी के समाचार मिलेंगे.
  • स्वास्थ्य: पूरे साल स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. पेट और रक्तचाप संबंधी समस्या फरवरी–जून 2026 में परेशान कर सकती है. मानसिक शांति के लिए ध्यान आवश्यक होगा.
  • आध्यात्मिकता: जुलाई और दिसम्बर 2026 में धार्मिक झुकाव बढ़ेगा, यात्रा और पूजा-पाठ से मानसिक संतोष मिलेगा.

वृषभ राशि के जातकों को 2026 में शुक्र और शनि की स्थिति संतुलित रखने के लिए हर शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और सफेद वस्त्र दान करना चाहिए. नया साल आपके लिए स्थिरता और सफलता लाने वाला है, यदि आप संयम और धैर्य बनाए रखें.

  1. Lucky Color: हरा और सफेद
  2. Lucky Number: 6
  3. उपाय: शुक्रवार को सुगंधित इत्र और चावल का दान करें.

आइए अब जानते हैं हर महीने का वार्षिक राशिफल-

वृषभ राशि जनवरी वार्षिक राशिफल 2026

साल की शुरुआत व्यस्तताओं और नये अवसरों से होगी. कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा फल मिलेगा, लेकिन सहकर्मियों से अनबन हो सकती है. परिवार के मामले में संयम रखना जरूरी है, छोटी-सी बात भी बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है. इस समय ग्रहों की स्थिति भाग्य और मेहनत दोनों को साथ लेकर चलेगी. आर्थिक लाभ के अवसर आएंगे, लेकिन अनावश्यक खर्च भी बढ़ सकते हैं. स्वास्थ्य के लिहाज से यह समय सामान्य रहेगा, बस मानसिक थकान परेशान कर सकती है.

वृषभ राशि फरवरी वार्षिक राशिफल 2026

इस महीने व्यक्तिगत जीवन में हल्की अशांति बनी रह सकती है. जीवनसाथी या परिवार के सदस्यों से मतभेद की स्थिति खड़ी हो सकती है. कामकाज में स्थिरता तो रहेगी परंतु अपेक्षित लाभ मिलने में देरी होगी. कहीं अटकी हुई रकम वापस मिलने की संभावना रहेगी. शिक्षा और प्रतियोगिता में लगे लोगों को परिश्रम का अच्छा फल मिलेगा. इस समय राहु का प्रभाव मित्रों से अचानक लाभ दिला सकता है, लेकिन उन पर अधिक भरोसा करना नुकसानदायक होगा. स्वास्थ्य पर पेट और ब्लड प्रेशर संबंधी समस्या परेशान कर सकती है.

वृषभ राशि मार्च वार्षिक राशिफल 2026

इस समय कामकाज में तेजी आएगी और पद-प्रतिष्ठा बढ़ेगी. कार्यस्थल पर सहयोगियों से समर्थन मिलेगा. व्यापारियों के लिए भी समय लाभदायक रहेगा, खासकर साझेदारी में किए काम सफलता देंगे. पारिवारिक जीवन में स्थिरता आएगी, संतान से हर्ष का समाचार मिलेगा. जो लोग विवाह योग्य हैं, उनके लिए शुभ समाचार संभव है. इस समय केतु का प्रभाव रिश्तों में शंका या अविश्वास की स्थिति ला सकता है, इसलिए धैर्य और संयम जरूरी है. यात्राओं से लाभ के संकेत मिलेंगे.

वृषभ राशि अप्रैल वार्षिक राशिफल 2026

इस महीने काम का बोझ ज्यादा रहेगा और जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी. पदोन्नति या मान-सम्मान मिलने का योग बन रहा है. समाज में आपकी पहचान मजबूत होगी. पारिवारिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन माता-पिता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. आर्थिक पक्ष स्थिर रहेगा, अचानक लाभ भी संभव है. इस समय शनि का प्रभाव मेहनत को अधिक करवाएगा, लेकिन उसके परिणाम धीरे-धीरे सामने आएंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना अच्छा रहेगा, बस तनाव कम रखना होगा.

वृषभ राशि मई वार्षिक राशिफल 2026

धन और लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. व्यापारियों को खासकर विदेश या बाहर से लाभ मिलने की संभावना है. नौकरी करने वालों को वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा. परिवार में किसी शुभ कार्य का आयोजन हो सकता है. जीवनसाथी से संबंधों में निकटता बढ़ेगी. राहु का प्रभाव नए मित्रों और संपर्कों से अवसर दिलाएगा. पढ़ाई में लगे छात्रों के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा. स्वास्थ्य पर छोटी-मोटी परेशानियाँ रह सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं होगी.

वृषभ राशि जून वार्षिक राशिफल 2026

इस महीने कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धा अधिक होगी. आप अपने साहस और प्रयास से कठिन परिस्थितियों पर काबू पा लेंगे. आय के साधन बढ़ेंगे लेकिन खर्च भी उसी अनुपात में रहेगा. परिवार में किसी पुराने मुद्दे को लेकर विवाद हो सकता है, इसलिए शांत रहना होगा. संतान की प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा. इस समय ग्रहों का असर भाग्य का साथ देगा लेकिन जल्दबाज़ी निर्णय हानि पहुँचा सकते हैं. स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विशेषकर पेट और आंखों की समस्या हो सकती है.

वृषभ राशि जुलाई वार्षिक राशिफल 2026

कामकाज में तरक्की और मान-सम्मान बढ़ने का समय है. कार्यस्थल पर आपके सुझाव और नेतृत्व की सराहना होगी. व्यापारी वर्ग को बड़ी डील या अनुबंध से लाभ मिलेगा. परिवार में सामंजस्य रहेगा और दाम्पत्य जीवन में भी नजदीकियाँ बढ़ेंगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. इस समय आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी, आप धर्म या यात्रा की ओर झुक सकते हैं. शनि का प्रभाव काम में अनुशासन लाएगा लेकिन मानसिक दबाव भी बढ़ेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

वृषभ राशि अगस्त वार्षिक राशिफल 2026

यह महीना शिक्षा और संतान के दृष्टिकोण से शुभ है. छात्रों को सफलता मिलेगी और संतान से प्रसन्नता का समाचार मिलेगा. आर्थिक दृष्टि से यह समय अच्छा है, रुका हुआ धन वापस मिलेगा. व्यापार और नौकरी में लाभ होगा. परिवार के साथ किसी यात्रा या घूमने की योजना बनेगी. राहु का प्रभाव सामाजिक क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ाएगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऊर्जा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

वृषभ राशि सितम्बर वार्षिक राशिफल 2026

इस समय नए अवसर मिलेंगे, लेकिन उनका लाभ उठाने के लिए धैर्य और परिश्रम जरूरी होगा. कार्यक्षेत्र में विरोधियों से सावधान रहना होगा. परिवार में किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है. संतान को लेकर भी कुछ चिंताएँ रह सकती हैं. आर्थिक पक्ष स्थिर रहेगा, लेकिन अचानक खर्च बढ़ सकते हैं. इस महीने ग्रहों की स्थिति मानसिक तनाव बढ़ा सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें. आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा और धार्मिक कार्यों में रुचि रहेगी.

वृषभ राशि अक्टूबर वार्षिक राशिफल 2026

व्यापार और नौकरी दोनों ही क्षेत्रों में प्रगति के संकेत मिलेंगे. आप अपनी काबिलियत से आगे बढ़ेंगे और लोगों की प्रशंसा पाएंगे. पारिवारिक जीवन में खुशहाली रहेगी और घर-परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. मित्रों से सहयोग मिलेगा. इस समय ग्रहों का असर भाग्य का साथ दिलाएगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना अच्छा रहेगा, लेकिन यात्रा करते समय सावधानी बरतें.

वृषभ राशि नवम्बर वार्षिक राशिफल 2026

यह महीना उन्नति और उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों का पूरा फल मिलेगा. नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यापारी वर्ग को भी अच्छा लाभ होगा. परिवार में माहौल खुशनुमा रहेगा और दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. राहु का प्रभाव मित्रों से लाभ दिलाएगा. आर्थिक रूप से यह समय मजबूत रहेगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन अधिक परिश्रम थकान ला सकता है.

वृषभ राशि दिसम्बर वार्षिक राशिफल 2026

साल का अंत सकारात्मक परिणामों के साथ होगा. कार्यक्षेत्र में स्थिरता और सफलता मिलेगी. पदोन्नति, मान-सम्मान और नई जिम्मेदारियों का योग है. व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे. पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा और संतान से खुशी मिलेगी. इस समय ग्रहों का असर आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी रहेगा. आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ेगी और धार्मिक यात्रा संभव है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक शांति मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author एस्ट्रोलॉजर निखिल कुमार

ज्योतिषाचार्य निखिल कुमार, हिमाचल प्रदेश निवासी, पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, और मेदिनी ज्योतिष में निषुण हैं. इन्होंने अपने गहन अनुभव और अध्ययन के बल पर हजारों लोगों की कुंडलियों का सफलतापूर्वक विश्लेषण किया है और राजनीति, देश-विदेश, से जुड़े विषयों पर अनेक सटीक भविष्यवाणियां कर ख्याति प्राप्त की है. हाल ही में पाकिस्तान पर संभावित हमले को लेकर इनकी की गई भविष्यवाणी सच साबित हुई, जिससे इनकी प्रामाणिकता और दूरदर्शिता को व्यापक मान्यता मिली. ज्योतिषाचार्य निखिल कुमार का उद्देश्य केवल भविष्य बताना नहीं, बल्कि लोगों की जीवनशैली को ज्योतिषीय दृष्टिकोण से संतुलित, सकारात्मक और प्रभावशाली बनाना है. ये परंपरागत शास्त्रों की जड़ों से जुड़े रहकर आधुनिक संदर्भों में समाधान प्रस्तुत करते हैं. लेखन, अध्ययन और संगीत के प्रति इनका गहरा रुझान है, जो इन्हें एक संवेदनशील और व्यापक दृष्टिकोण वाला ज्योतिषाचार्य बनाता है. ये निरंतर अपने लेखों, परामर्शों और अध्यात्मिक ज्ञान के माध्यम से जनमानस को जागरूक और सशक्त बना रहे हैं.
Read
Published at : 28 Sep 2025 01:16 PM (IST)
Tags :
Varshik Rashifal 2026 Rashifal 2026 Vrishabha Rashi 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Vijay Rally Stampede: चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
बिहार
Bihar Election: BJP ने 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की घोषणा की, मैदान में उतरे ये दिग्गज
बिहार: BJP ने 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की घोषणा की, मैदान में उतरे ये दिग्गज
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
ऋतिक रोशन की एक्स सास की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेस भी कुछ नहीं हैं
ऋतिक रोशन की एक्स सास की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेस भी कुछ नहीं हैं
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Manas Polymers & Energies Ltd IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
रिश्तेदार की मौत के बाद Nominee Accounts बंद करना हुआ आसान! RBI ने बनाए नए सख्त नियम| Paisa Live
IPO Alert: Jinkushal Industries Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
BSNL का स्वदेशी 4G launch | मोदी जी ने दिखाई हरी झंडी | 5G और 6G भी जल्द!| Paisa Live
Hospital Brawl: महिला Doctor और ASHA Worker में मारपीट, Video Viral
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Vijay Rally Stampede: चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
बिहार
Bihar Election: BJP ने 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की घोषणा की, मैदान में उतरे ये दिग्गज
बिहार: BJP ने 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की घोषणा की, मैदान में उतरे ये दिग्गज
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
ऋतिक रोशन की एक्स सास की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेस भी कुछ नहीं हैं
ऋतिक रोशन की एक्स सास की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेस भी कुछ नहीं हैं
ऑटो
नई नवेली Maruti Victoris या पॉपुलर Hyundai Creta, किस गाड़ी को खरीदना है ज्यादा बेहतर?
नई नवेली Maruti Victoris या पॉपुलर Hyundai Creta, किस गाड़ी को खरीदना है ज्यादा बेहतर?
इंडिया
Tejas Vs JF-17: भारत का तेजस या PAK का JF-17, अगर जंग हुई तो कौन-सा फाइटर जेट बनेगा आसमान का बाहुबली? 
भारत का तेजस या PAK का JF-17, अगर जंग हुई तो कौन-सा फाइटर जेट बनेगा आसमान का बाहुबली? 
ट्रेंडिंग
BMW के 70 लीटर टैंक में डाल दिया 76 लीटर फ्यूल, पेट्रोल पंप का कारनामा देख कोमा में गए यूजर्स
BMW के 70 लीटर टैंक में डाल दिया 76 लीटर फ्यूल, पेट्रोल पंप का कारनामा देख कोमा में गए यूजर्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, मुंबई और पास के जिलों में बन सकती है बाढ़ जैसी स्थिति!
महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, मुंबई और पास के जिलों में बन सकती है बाढ़ जैसी स्थिति!
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget