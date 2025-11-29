Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 29 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo) राशिफल, 29 नवंबर 2025

कुंभ चंद्रमा आज आपकी दिनचर्या और कार्यस्थल में हलचल बढ़ा सकता है. आप एक साथ कई काम पकड़ना चाहेंगे, पर ध्यान बार-बार भटक सकता है. ऑफिस में किसी सहकर्मी की गलती या अचानक बदलाव आपका मूड बदल सकता है. रिश्तों में आपकी चुप्पी Partner को अनकंफर्टेबल कर सकती है. छात्रों के लिए रिवीजन और Practical Study अच्छा रहेगा. सेहत में सिरदर्द, पाचन थकान और हल्का चिड़चिड़ापन.

Career: अचानक बदलाव के संकेत.

Love: चुप्पी तनाव बढ़ाएगी.

Education: रिवीजन अच्छा चलेगा.

Health: सिरदर्द–थकान.

Finance: छोटे खर्च बढ़ेंगे.

उपाय: गुड़ का दान करें.

Lucky Color: Gold । Lucky Number: 1

कन्या (Virgo) राशिफल, 29 नवंबर 2025

कुंभ चंद्रमा आज आपकी Creativity और Work-Style दोनों को बदल सकता है. किसी नए टास्क या Responsibility का मौका मिल सकता है. रिश्तों में आपकी चुप्पी Partner को गलत संदेश दे सकती है, अपनी बात धीमी आवाज़ में भी स्पष्ट कहें. छात्रों के लिए कला, लेखन, design और Conceptual subjects बहुत अच्छे रहेंगे. सेहत में आंखों पर दबाव, गर्दन-कंधे में stiffness.

Career: नई जिम्मेदारी मिल सकती है.

Love: आपकी चुप्पी से confusion.

Education: Creative Subjects बेहतरीन.

Health: आंख–कंधे खिंचाव.

Finance: अनियोजित खर्च.

उपाय: तुलसी पत्र विष्णु को अर्पित करें.

Lucky Color: Light Green । Lucky Number: 7

तुला (Libra) राशिफल, 29 नवंबर 2025

कुंभ चंद्रमा आपके निजी जीवन, परिवार और Mood पर असर डालेगा. आज आप Practical दिखेंगे लेकिन भीतर हल्की भावनात्मक बेचैनी बनी रहेगी. ऑफिस में आपका Balance बनाए रखना सभी को अच्छा लगेगा, पर मन घर की किसी बात में उलझा रह सकता है. रिश्तों में आपकी Care Partner को Comfort देगी. छात्रों के लिए Home Study और revision productive रहेगा. सेहत में पाचन, नींद और हाइड्रेशन पर ध्यान.

Career: steady work, mood थोड़ा उतार-चढ़ाव.

Love: Care से रिश्ते मजबूत.

Education: Home Study अच्छा.

Health: पाचन–नींद प्रभावित.

Finance: घरेलू खर्च बढ़ेगा.

उपाय: मिश्री दान करें.

Lucky Color: Pink । Lucky Number: 6

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 29 नवंबर 2025

कुंभ चंद्रमा आज आपकी बातचीत, Responses और Mindset में तेज़ उतार-चढ़ाव ला सकता है. ऑफिस में किसी Senior की एक बात आपका पूरा दिन बदल सकती है, सकारात्मक या चैलेंज दोनों तरह. रिश्तों में Sensitivity बढ़ेगी, आप थोड़ा ज़्यादा भावुक हो सकते हैं. छात्रों के लिए Writing, Communication और Analytical Thinking मजबूत रहेगी. सेहत में गला, BP और भावनात्मक थकान.

Career: एक बातचीत दिशा बदल सकती है.

Love: भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.

Education: Writing strong.

Health: गला–BP–थकान.

Finance: छोटे gains.

उपाय: काले उड़द शनिवार को दान करें.

Lucky Color: Maroon । Lucky Number: 9

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.