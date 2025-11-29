Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 29 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 29 नवंबर 2025

कुंभ चंद्रमा आज आपकी आर्थिक सोच और आत्मविश्वास में हलचल ला सकता है. आप Practical रहना चाहेंगे, लेकिन मन बार-बार भावनाओं के प्रभाव में आएगा. काम में Calm रहना आपको गलतफहमी से बचाएगा. रिश्तों में आपकी संवेदनशीलता Partner को आपसे और करीब ला सकती है. छात्रों के लिए Logical Clarity बढ़ेगी. सेहत में सिर भारी, थकान और पानी की कमी का असर.

Career: शांत निर्णय फायदेमंद.

Love: भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा.

Education: Logical Strength बढ़ेगी.

Health: सिर भारी, dehydration.

Finance: खर्च अनियोजित.

उपाय: किसी गरीब को फल दान करें.

Lucky Color: Cream । Lucky Number: 4

मकर (Capricorn) राशिफल, 29 नवंबर 2025

कुंभ चंद्रमा आपकी Personality, व्यवहार और दिनभर के Mood को प्रभावित करेगा. आज लोग आपसे जल्दी प्रतिक्रिया की उम्मीद करेंगे, लेकिन आप Steady pace बनाए रखना चाहेंगे. ऑफिस में किसी बातचीत या मीटिंग से हल निकल सकता है. रिश्तों में आपकी भावनात्मक दूरी Partner को सोचने पर मजबूर कर सकती है. छात्रों के लिए Writing, Memory और Conceptual Clarity strong रहेगी.

Career: बातचीत से समाधान.

Love: भावनात्मक दूरी असर डालेगी.

Education: clarity और writing strong.

Health: Eyestrain, tension, गला संवेदनशील.

Finance: छोटे gains.

उपाय: गाय को हरा चारा दें.

Lucky Color: Cyan । Lucky Number: 8

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 29 नवंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में, यानी Mood swings, तेज़ विचार और अचानक फैसले. आपकी सोच तेजी से बदलेगी और व्यवहार में भी उतार–चढ़ाव रहेगा. ऑफिस में आपकी राय मायने रखेगी, लेकिन लोग आपकी depth को तुरंत नहीं समझेंगे. रिश्तों में आपकी स्वतंत्रता की चाह Partner को Confused कर सकती है. छात्रों के लिए imagination और creative thinking top पर.

Career: आपकी राय महत्वपूर्ण.

Love: mood रिश्ते पर असर डालेगा.

Education: imagination peak पर.

Health: stress + dehydration.

Finance: लाभ–हानि दोनों संभव.

उपाय: अनाथ बच्चों को फल दें.

Lucky Color: Blue । Lucky Number: 2

मीन (Pisces) राशिफल, 29 नवंबर 2025

कुंभ चंद्रमा आज आपके Subconscious mind को Activate करेगा. आप कम बोलेंगे, ज्यादा सोचेंगे. काम में आप शांत रहकर गलतियों से बचेंगे. रिश्तों में आप सुनने वाले मोड में रहेंगे, इससे अनावश्यक विवाद टलेगा. छात्रों के लिए Deep Study, Meditation और Revision बहुत अच्छा रहेगा. सेहत में Emotional Fatigue और हल्की थकान.

Career: शांत निर्णय लाभ देंगे.

Love: सुनना ज्यादा, बोलना कम बेहतर.

Education: गहरी पढ़ाई लाभकारी.

Health: Emotional fatigue.

Finance: खर्च नियंत्रित रखें.

उपाय: विष्णु जी को पीला पुष्प चढ़ाएं.

Lucky Color: Sea Green । Lucky Number: 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.