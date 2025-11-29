हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन का Mood Swings, खर्च, रिश्तों और सेहत पर असर, जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन का Mood Swings, खर्च, रिश्तों और सेहत पर असर, जानें आज का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 29 नवंबर 2025 का राशिफल धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 29 Nov 2025 06:59 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Rashifal: धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लिए आज यानी 29 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन चार राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

धनु (Sagittarius) राशिफल, 29 नवंबर 2025

कुंभ चंद्रमा आज आपकी आर्थिक सोच और आत्मविश्वास में हलचल ला सकता है. आप Practical रहना चाहेंगे, लेकिन मन बार-बार भावनाओं के प्रभाव में आएगा. काम में Calm रहना आपको गलतफहमी से बचाएगा. रिश्तों में आपकी संवेदनशीलता Partner को आपसे और करीब ला सकती है. छात्रों के लिए Logical Clarity बढ़ेगी. सेहत में सिर भारी, थकान और पानी की कमी का असर.

Career: शांत निर्णय फायदेमंद.
Love: भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा.
Education: Logical Strength बढ़ेगी.
Health: सिर भारी, dehydration.
Finance: खर्च अनियोजित.
उपाय: किसी गरीब को फल दान करें.
Lucky Color: Cream । Lucky Number: 4

मकर (Capricorn) राशिफल, 29 नवंबर 2025

कुंभ चंद्रमा आपकी Personality, व्यवहार और दिनभर के Mood को प्रभावित करेगा. आज लोग आपसे जल्दी प्रतिक्रिया की उम्मीद करेंगे, लेकिन आप Steady pace बनाए रखना चाहेंगे. ऑफिस में किसी बातचीत या मीटिंग से हल निकल सकता है. रिश्तों में आपकी भावनात्मक दूरी Partner को सोचने पर मजबूर कर सकती है. छात्रों के लिए Writing, Memory और Conceptual Clarity strong रहेगी.

Career: बातचीत से समाधान.
Love: भावनात्मक दूरी असर डालेगी.
Education: clarity और writing strong.
Health: Eyestrain, tension, गला संवेदनशील.
Finance: छोटे gains.
उपाय: गाय को हरा चारा दें.
Lucky Color: Cyan । Lucky Number: 8

कुंभ (Aquarius) राशिफल, 29 नवंबर 2025

आज चंद्रमा आपकी ही राशि में, यानी Mood swings, तेज़ विचार और अचानक फैसले. आपकी सोच तेजी से बदलेगी और व्यवहार में भी उतार–चढ़ाव रहेगा. ऑफिस में आपकी राय मायने रखेगी, लेकिन लोग आपकी depth को तुरंत नहीं समझेंगे. रिश्तों में आपकी स्वतंत्रता की चाह Partner को Confused कर सकती है. छात्रों के लिए imagination और creative thinking top पर.

Career: आपकी राय महत्वपूर्ण.
Love: mood रिश्ते पर असर डालेगा.
Education: imagination peak पर.
Health: stress + dehydration.
Finance: लाभ–हानि दोनों संभव.
उपाय: अनाथ बच्चों को फल दें.
Lucky Color: Blue । Lucky Number: 2

मीन (Pisces) राशिफल, 29 नवंबर 2025

कुंभ चंद्रमा आज आपके Subconscious mind को Activate करेगा. आप कम बोलेंगे, ज्यादा सोचेंगे. काम में आप शांत रहकर गलतियों से बचेंगे. रिश्तों में आप सुनने वाले मोड में रहेंगे, इससे अनावश्यक विवाद टलेगा. छात्रों के लिए Deep Study, Meditation और Revision बहुत अच्छा रहेगा. सेहत में Emotional Fatigue और हल्की थकान.

Career: शांत निर्णय लाभ देंगे.
Love: सुनना ज्यादा, बोलना कम बेहतर.
Education: गहरी पढ़ाई लाभकारी.
Health: Emotional fatigue.
Finance: खर्च नियंत्रित रखें.
उपाय: विष्णु जी को पीला पुष्प चढ़ाएं.
Lucky Color: Sea Green । Lucky Number: 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 29 Nov 2025 06:13 AM (IST)
