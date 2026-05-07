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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAaj Ka Panchang 7 May 2026: आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी पर जनेऊ, मुंडन का शुभ मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 7 May 2026: आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी पर जनेऊ, मुंडन का शुभ मुहूर्त, राशिफल और पूरा पंचांग देखें

Aaj Ka Panchang 7 May 2026: ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और गुरुवार है. आज का अभिजीत मुहूर्त राहुकाल, चंद्रमा का समय, गोचर, शुभ-अशुभ समय और इस दिन का उपाय जानें.

By : जागृति सोनी बरसले | Updated at : 07 May 2026 08:12 AM (IST)
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Hindi Panchang, 7 मई 2026: ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और गुरुवार है. ये दिन श्रीहरि को बेहद प्रिय है. गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा कर दीपक जलाने से बृहस्पति मजबूत होता है. गुरुवार को किसी शुभ कार्य पर जाने से पहले माथे पर हल्दी या केसर-हल्दी का तिलक लगाएं, इससे भाग्य मजबूत होता है. कार्य बिना रुकावट के संपन्न होते हैं. 

7 मई का पंचांग 2026 (Hindi Panchang 7 May 2026)

तिथि

पंचमी (6 मई 2026 सुबह 7.51 - 7 मई 2026, सुबह 10.15)
वार गुरुवार
नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा
योग साध्य, रवि योग
सूर्योदय सुबह 5.36
सूर्यास्त
 शाम 7.00
चंद्रोदय
 सुबह 12.06, 8 मई
चंद्रोस्त
 सुबह 8.26
चंद्र राशि
 धनु
  • चौघड़िया मुहूर्त
सुबह का चौघड़िया
शुभ सुबह 10.37 - दोपहर 1.58
शाम का चौघड़िया
लाभ रात 7.27 - रात 9.39
  • राहुकाल और अशुभ समय (Aaj Ka Rahu kaal)
राहुकाल (इसमें शुभ कार्य न करें) दोपहर 1.58 - दोपहर 3.39
यमगण्ड काल सुबह 5.36 - सुबह 7.16
गुलिक काल
 सुबह 8.57 - सुबह 10.37
विडाल योग शाम 6.46 - सुबह 10.35, 8 मई
  • ग्रहों की स्थिति (Grah Gochar 7 May 2026)
सूर्य मेष
चंद्रमा धनु
मंगल मीन
बुध मेष
गुरु मिथुन
शुक्र वृषभ
शनि मीन
राहु कुंभ
केतु सिंह

7 मई 2026 का राशिफल

ये राशिफल पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास के अनुसार है.

  1. मेष राशि (Aries): राजनीति से जुड़े लोगों के लिए उन्नति का दिन, रुके काम पूरे होंगे और शुभ समाचार मिलेगा. करियर में सम्मान व पद के योग, साझेदारी से बचें, परिवार सहयोगी रहेगा, स्वास्थ्य सामान्य.
  2. वृषभ राशि (Taurus): आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी, खर्चों पर नियंत्रण रखें. विरोधियों से सतर्क रहें, धन उधार न लें, प्रेम जीवन अनुकूल, सेहत को लेकर चिंता हो सकती है.
  3. मिथुन राशि (Gemini): मानसिक तनाव और चुनौतियां रहेंगी, घर में पूजा या आयोजन से मेहमान आएंगे. रणनीति साझा न करें, खर्च नियंत्रित रखें, नए व्यक्ति से मुलाकात संभव, तनाव से बचें.
  4. कर्क राशि (Cancer): दिन सुखद और शांतिपूर्ण, कानूनी मामलों में सफलता मिलेगी. पेंडिंग काम पूरे करें, प्रॉपर्टी निवेश शुभ, नया रिश्ता बन सकता है, मानसिक शांति बनी रहेगी.
  5. सिंह राशि (Leo): बिजनेस के लिए अच्छा दिन, नए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे. मेहनत बढ़ाएं, योजनाबद्ध काम से फायदा, परिवार संग समय बिताएंगे, ऊर्जा भरपूर रहेगी.
  6. कन्या राशि (Virgo): दिन लाभदायक लेकिन ऑफिस राजनीति से बचें. काम पर ध्यान दें, निवेश सोच-समझकर करें, परिवार में विवाद से बचें, मानसिक तनाव हो सकता है.
  7. तुला राशि (Libra): चुनौतियों भरा दिन, जल्दबाजी में निर्णय न लें. डेटा या जानकारी सुरक्षित रखें, खर्च बढ़ सकते हैं, रिश्तों में सुधार होगा, सेहत पर ध्यान दें.
  8. वृश्चिक राशि (Scorpio): दिन मिलाजुला, पुरानी समस्याएं उभर सकती हैं. पढ़ाई पर ध्यान दें, घर खरीदने के योग, रिश्तों में धैर्य रखें, सेहत का ख्याल रखें.
  9. धनु राशि (Sagittarius): आत्मविश्वास और सुख-समृद्धि का दिन, करियर में सफलता मिलेगी. मेहनत से पहचान बनेगी, सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी, पारिवारिक सहयोग मिलेगा, सेहत अच्छी.
  10. मकर राशि (Capricorn): खर्च बढ़ सकते हैं, बजट संतुलित रखें. बिजनेस योजनाएं आगे बढ़ेंगी, आय के नए स्रोत बनेंगे, परिवार के साथ समय बिताएंगे, ऊर्जा बनी रहेगी.
  11. कुंभ राशि (Aquarius): मेहनत का फल मिलेगा, पिताजी का सहयोग तनाव कम करेगा. नए संपर्क लाभ देंगे, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, वाणी पर नियंत्रण रखें, तनाव से बचें.
  12. मीन राशि (Pisces): दिन शुभ और उत्साहवर्धक, रुकी इच्छाएं पूरी होंगी. नए काम की प्रेरणा मिलेगी, महिला सहयोग से लाभ, दांपत्य जीवन मधुर, संतान की सेहत का ध्यान रखें.

आज का उपाय 

घर में हल्दी मिले जल का छिड़काव करें, मान्यता है इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.

आज का लकी कलर 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author जागृति सोनी बरसले

जागृति सोनी बरसले (Jagriti Soni Bursle)

धर्म, ज्योतिष और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं पर शोध आधारित लेखन करने वाली डिजिटल पत्रकार

जागृति सोनी बर्सले धर्म, ज्योतिष, वास्तु और भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़े विषयों की अनुभवी डिजिटल पत्रकार और लेखिका हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 10 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह ABP Live (Abplive.com) में बतौर कंसल्टेंट कार्यरत हैं, जहां वह व्रत-त्योहार जैसे नवरात्रि, करवा चौथ, दिवाली, होली, एकादशी, प्रदोष व्रत, हरियाली तीज आदि, धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय घटनाओं, शुभ मुहूर्त, वास्तु और फेंगशुई, पंचांग जैसे विषयों पर शोध आधारित और प्रमाणिक लेख लिखती हैं.

विशेषज्ञता (Expertise)

जागृति सोनी बर्सले विशेष रूप से इन विषयों पर लेखन करती हैं:

  • व्रत-त्योहार और भारतीय धार्मिक परंपराएं
  • वैदिक ज्योतिष और ग्रह-नक्षत्र आधारित घटनाएं
  • शुभ मुहूर्त और धार्मिक विधि-विधान
  • वास्तु शास्त्र और फेंगशुई
  • आध्यात्मिक मान्यताएं और सांस्कृतिक परंपराएं

उनके लेखों में धार्मिक विषयों को केवल आस्था के दृष्टिकोण से नहीं बल्कि शास्त्रीय स्रोतों और प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.

शिक्षा और पृष्ठभूमि

जागृति सोनी बर्सले ने पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से की है.

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर डॉट कॉम से की, जहां डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने धर्म, समाज और संस्कृति से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर लेख लिखे.

डिजिटल मीडिया में काम करते हुए उन्होंने टेक्स्ट और वीडियो दोनों फॉर्मेट में काम किया है और वीडियो सेक्शन में सीनियर प्रोड्यूसर के रूप में भी लंबे समय तक योगदान दिया है. इस अनुभव ने उन्हें आधुनिक डिजिटल पत्रकारिता के विभिन्न फॉर्मेट को समझने और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की क्षमता दी है.

शास्त्रीय अध्ययन और शोध

जागृति सोनी बर्सले की विशेष रुचि धर्म और ज्योतिष के शास्त्रीय अध्ययन में है.

उन्हें प्राचीन धार्मिक ग्रंथों जैसे:

  • धर्म सिंधु
  • मुहूर्त चिंतामणि

का अच्छा ज्ञान है. इन ग्रंथों के आधार पर वह व्रत-त्योहार, पूजा-विधि, ज्योतिषीय घटनाओं और मुहूर्त से जुड़े विषयों को सरल, प्रमाणिक और शोधपरक तरीके से पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं.

योगदान

जागृति सोनी बर्सले एक फ्रीलांस लेखक के रूप में भी कई मंचों पर आध्यात्म, भारतीय संस्कृति और ज्योतिष से जुड़े विषयों पर लेख लिख चुकी हैं.

उनका उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को सरल भाषा में विश्वसनीय जानकारी के साथ प्रस्तुत करना है, ताकि पाठक इन विषयों को समझ सकें और सही जानकारी प्राप्त कर सकें.

व्यक्तिगत रुचियां

अध्यात्म और भारतीय परंपराओं के अध्ययन के प्रति उनकी गहरी रुचि है. खाली समय में उन्हें आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ना पसंद है. यह अध्ययन उनके लेखन को और अधिक गहन, तथ्यपूर्ण और संदर्भ आधारित बनाता है.
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Published at : 07 May 2026 07:41 AM (IST)
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