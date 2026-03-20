Happy Cheti Chand 2026 Wishes: झूलेलाल जी करें सबका उद्धार...चेटी चंड की शुभकामनाएं

Happy Cheti Chand 2026 Wishes: आज चेटीचंड है, इसे झूलेलाल जयंती भी कहते हैं. इस मौके पर आप भी अपनों को चेटी चंड की शुभकामनाएं भेज सकते हैं. आर्टिकल में झूलेलाल जंयती की अनेक शुभकामनाएं हम आपके लिए लेकर आए हैं. उससे पहले इस दिन का महत्व जान लें. चेटी चंड का दिन भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस के रूप में मनाया जाता है. मान्यता है कि उन्होंने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए जन्म लिया और अपने भक्तों को अत्याचारों से मुक्ति दिलाई. भगवान झूलेलाल को जल का देवता माना जाता है, इसलिए इस दिन जल की पूजा की जाती है. यह प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी पर्व है.

सिंधी समाज का नया साल इसी दिन से शुरू होता है. इसलिए इसे नए आरंभ और नई उम्मीदों का प्रतीक माना जाता है. भक्तजन भगवान झूलेलाल की प्रतिमा की पूजा करते हैं और उनसे सुख-समृद्धि की कामना करते हैं. इस दिन “बहराना साहिब” निकाला जाता है, जिसमें दीप, फल, नारियल और कलश सजाकर जल के पास ले जाया जाता है.

जल के देव भगवान झूलेलाल

आपकी हर मनोकामना पूरी करें,

आपके जीवन में खुशियों की लहरें लाएं.

चेटीचंड की शुभकामनाएं

आओ मिलकर मनाएं खुशियों का त्योहार,

झूलेलाल जी करें सबका उद्धार.

आपके जीवन में खुशियां हों अपार

झूलेलाल जयंती की शुभकामनाएं

नए साल की नई शुरुआत,

खुशियों की बरसात हो,

हर दिन आपका खास हो.

चेटी चंड की शुभकामनाएं

जय झूलेलाल” की गूंज से

हर दिल में उमंग छाए,

भगवान झूलेलाल की कृपा से

आपका जीवन सुखमय बन जाए

झूलेलाल जी का आशीर्वाद

हमेशा आपके साथ बना रहे,

हर दिन खुशियों से भरा रहे.

चेटीचंड की शुभकामनाएं

आपका जीवन दीप की तरह

हमेशा उज्जवल और खुशहाल रहे।

चेटी चंड मंगलमय हो.

भगवान झूलेलाल से प्रार्थना है कि आपके जीवन में उनके

आशीष से सदैव सुख, शांति और भाईचारा स्थापित रहे.

झूलेलाल जयंती की शुभकामनाएं

झूलेलाल जी का आशीर्वाद

हमेशा आपके साथ बना रहे.

आपका हर दिन मंगलमय हो.

चेटी चंड की शुभकामनाएं.

झूलेलाल जी की कृपा से

आपके सभी सपने पूरे हों,

और जीवन में खुशियां ही खुशियां हों.

चेटी चंड की ढेरों शुभकामनाएं.

Cheti Chand 2026 Date: चेटीचंड कल, कैसे होती है भगवान झेलेलाल की पूजा, क्या है महत्व जानें

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