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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मAlvida Jumma Mubarak 2026: अलविदा जुमा पर आज रमजान का आखिरी दिन, सभी को भेजें जुमातुल विदा मुबारकबाद

Alvida Jumma Mubarak 2026: अलविदा जुमा पर आज रमजान का आखिरी दिन, सभी को भेजें जुमातुल विदा मुबारकबाद

Alvida Jumma Mubarak 2026: रमजान महीने के आखिरी शुक्रवार को ‘अलविदा जुमा’ के रूप में मनाया जाता है. इस बार वर्षों बाद ऐसा संयोग आया है कि, अलविदा जुमा पर रमजान का अंतिम दिन भी है.

By : पल्लवी कुमारी | Updated at : 20 Mar 2026 06:56 AM (IST)
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Alvida Jumma Mubarak 2026: रमजान के पवित्र महीने के आखिरी शुक्रवार को अलविदा जुमा या जुमात-उल-विदा के रूप में मनाया जाता है. इस दिन मस्जिदों में नमाजियों की भारी भीड़ रहती है. रोजा रखकर रोजेदार अल्लाह की इबादत करते हैं.

अलविदा जुमा पर वर्षों बाद खास इत्तेफाक

अलविदा जुमा पर आखिरी रमजान- इस बार अलविदा जुमा बेहद खास संयोग में पड़ा है. अलविदा जुमा पर रमजान का आखिरी दिन भी रहने वाला है. बता दें कि भारत में 21 मार्च 2026 को ईद-उल-फितर की तिथि निर्धारित की गई है. ऐसे में रमजान का आखिरी दिन और अलविदा जुमा एक ही रहने वाला है.

दो अलविदा जुमा का संयोग- इस साल कुछ ऐसा संयोग बना जिससे मुसलमानों ने एक नहीं बल्कि दो बार अलविदा जुमा की नमाज अदा की. दरअसल तिथि निर्धारित न होने के कारण शुक्रवार, 13 मार्च को भी अलविदा जुमा की नमाज पढ़ी गई थी, अब एक बार फिर से आज अलविदा जुमा की नमाज होगी. इसे अल्लाह का दिया तोहफा माना जा रहा है.

जुम्मे पर ईद- अलविदा जुमा और ईद दोनों ही बेहद खास दिन होते है और इन दोनों ही दिनों की नमाज भी विशेष होती है. इस साल ऐसा संयोग बना है कि, जुम्मे के दिन ही ईद भी मनाई जा रही है. बता दें कि सउदी अरब, कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), बहरीन, यमन, फ़िलिस्तीन, तुर्की, लेबनान, जॉर्डन, फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ़्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आदि जैसे कई देशों में आज 20 मार्च को ईद मनाई जा रही है. हालांकि भारत में शनिवार, 21 मार्च को ईद रहेगी.

आज अलविदा जुमा के इस खास अवसर पर नमाज के बाद लोग एक दूसरे को जुमात-उल-विदा या अलविदा जुमा की मुबारकबाद भी देते हैं. आप भी अपने परिवार, करीबियों, दोस्तों या प्रियजनों को अलविदा जुमा की मुबारकबाद देना चाहते हैं तो यहां कुछ देखें बेहतरीन मैसेज संदेश, जो आपके बहुत काम आएंगी. मुबारकबाद के इन संदेशों को आप वॉट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं या स्टेटस पर भी लगा सकते हैं.

रुखसत हो रहा है रमजान, रहमतों की बरसात साथ लेकर,
दुआ है मेरी रब से, लौट आए ये महीना खुशियां हजार लेकर.
अलविदा जुमा मुबारक!


Alvida Jumma Mubarak 2026: अलविदा जुमा पर आज रमजान का आखिरी दिन, सभी को भेजें जुमातुल विदा मुबारकबाद

हसरत है कि फिर ये मुकद्दस रमजान आए,
इबादतों का दौर और बरकतों का पैगाम आए.
जुमा-तुल-विदा मुबारक!
रमजान के आखिरी जुमे की नमाज आपके जीवन में खुशियां और अमन लेकर आए.
जुमातुल विदा मुबारक


Alvida Jumma Mubarak 2026: अलविदा जुमा पर आज रमजान का आखिरी दिन, सभी को भेजें जुमातुल विदा मुबारकबाद


मिले हर कदम पर रजा-ए-खुदा
फ़ना हो लब्ज-ए-गम यही है दुआ
बरसती रहे सदा रहमत-ए-खुदा
अलविदा जुम्मा मुबारक.


Alvida Jumma Mubarak 2026: अलविदा जुमा पर आज रमजान का आखिरी दिन, सभी को भेजें जुमातुल विदा मुबारकबाद

रमजान के आखिरी जुमे की नमाज आपके जीवन में खुशियां और अमन लेकर आए.
जुमातुल विदा मुबारक


Alvida Jumma Mubarak 2026: अलविदा जुमा पर आज रमजान का आखिरी दिन, सभी को भेजें जुमातुल विदा मुबारकबाद

तस्वीर-ए-कायनात का अक्स है अल्लाह,
दिल को जो जगा दे वो एहसास है अल्लाह,
ऐ बंदे मोमिन तेरा दिल क्यों उदास है,
हर पल-हर लम्हा तेरे पास है अल्लाह,
अलविदा जुम्मा मुबारक 2026

Alvida Jumma Mubarak 2026: अलविदा जुमा पर आज रमजान का आखिरी दिन, सभी को भेजें जुमातुल विदा मुबारकबाद

ये भी पढ़ें: Eid 2026 Date Confirmed: ईद की डेट का कंफ्यूजन हुआ दूर, सऊदी अरब में 20 और भारत में 21 मार्च को होगी ईद
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पल्लवी कुमारी

पल्लवी कुमारी (Pallawi Kumari)

धर्म-ज्योतिष विशेषज्ञ | डिजिटल मीडिया पत्रकार | कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट
पल्लवी कुमारी एक कुशल डिजिटल पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें मीडिया उद्योग में 7 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC, नई दिल्ली) की पूर्व छात्रा पल्लवी, जटिल धार्मिक और ज्योतिषीय विषयों को शोध-आधारित, सरल और प्रभावी भाषा में प्रस्तुत करने में विशेषज्ञता रखती हैं.

वर्तमान में ABP News के साथ एक कंटेंट राइटर के रूप में जुड़ीं पल्लवी, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विश्वसनीय और मूल्यवान सामग्री तैयार करने के लिए जानी जाती हैं.

मुख्य विशेषज्ञता (Core Expertise)
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अपने सात वर्षों के करियर में, पल्लवी ने देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में अपनी लेखनी का लोहा मनवाया है:

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मेरा उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक जीवन के बीच एक पुल बनना है, ताकि पाठक प्रामाणिक जानकारी को सरलता से अपने जीवन में उतार सकें."
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Published at : 20 Mar 2026 06:56 AM (IST)
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