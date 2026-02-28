हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपकलेशी गर्लफ्रेंड से बदला... ब्रेकअप के बाद हेयरकट क्यों करवा रहे लोग, कहां से आया ये ट्रेंड? 

कलेशी गर्लफ्रेंड से बदला... ब्रेकअप के बाद हेयरकट क्यों करवा रहे लोग, कहां से आया ये ट्रेंड? 

आज का युवा ब्रेकअप को अंत नहीं बल्कि नए चैप्टर की शुरुआत मान रहा है. कई डेटर्स मानते हैं कि सेल्फ केयर एनर्जी ही असली ग्लो अप है. यानी पहले खुद को संभालो फिर आगे बढ़ो.

By : कविता गाडरी | Updated at : 28 Feb 2026 11:36 AM (IST)
Preferred Sources

आपने देखा होगा कि आजकल लोग ब्रेकअप होने पर अचानक बाल कटवा लेते हैं. जहां पहले ये ट्रेंड सिर्फ फिल्मों में देखने को मिलता है लेकिन आज के समय में लोग इस ट्रेंड को अपनी असल जिंदगी में भी अपना रहे हैं. दरअसल, आज के डेटिंग कल्चर में यह एक तरह का इमोशनल रिसेट बनता जा रहा है. रिश्ता खत्म होने के बाद लोग खुद को कमरे में बंद करने के बजाय अपने ऊपर काम करने, कॉन्फिडेंस वापस पाने और नई शुरुआत का रास्ता चुन रहे हैं. इसी बदलाव को हाल में एक स्ट्रीट-साइड मेकओवर पॉप-अप में भी देखा गया, जहां ब्रेकअप की कहानियां और नए हेयरकट साथ-साथ नजर आए.

डेटिंग कल्चर में आ रहा बदलाव 

आज का युवा ब्रेकअप को अंत नहीं बल्कि नए चैप्टर की शुरुआत मान रहा है. कई डेटर्स मानते हैं कि सेल्फ केयर एनर्जी ही असली ग्लो अप है. यानी पहले खुद को संभालो फिर आगे बढ़ो. करीब 60 प्रतिशत लोग अब रिश्तों में साफ इरादों और स्पष्ट बातचीत को अहम मानते हैं. इस माहौल में हेयरकट एक छोटे लेकिन असरदार रिवाज की तरह उभरा है जो यह दिखाता है कि आप पुरानी बातों को पीछे छोड़ चुके हैं. मनोविज्ञान के अनुसार, ब्रेकअप सिर्फ पार्टनर को खाेना नहीं होता है, बल्कि अपनी पहचान का एक हिस्सा भी टूट जाता है. जर्नल पर्सेनिलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी बुलेटिन में छपी रिसर्च बताती है कि जब रिश्ता खत्म होता है तो इंसान को सेल्फ-कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में कमी महसूस होती है. यानी जो पहचान पहले साझा थी, वह अचानक धुंधली हो जाती है. ऐसे में बाल कटवाना खुद को दोबारा परिभाषित करने का तरीका बन जाता है. 

हेयरकट है कंट्रोल वापस पाने की कोशिश

ब्रेकअप के दौरान अक्सर लोगों को लगता है कि हालात उनके हाथ से निकल गए. वे दूसरे की भावनाओं को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने लुक पर फैसला जरूर ले सकते हैं. नया हेयरकट इस बात का संकेत देता है कि अब आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं. यह बदलाव बाहर से छोटे दिख सकता है, लेकिन अंदर से मजबूत एहसास देता है कि जिंदगी आगे बढ़ रही है. 

हेयरकट, एक विजुअल रिसेट

बाल हमारी पहचान का सबसे दिखने वाला हिस्सा माना जाता है. ऐसे में जब कोई बड़ा इमोशनल झटका लगता है, तो कई लोग बाल छोटे करवा लेते हैं या नया हेयर कलर ट्राई करते हैं. दरअसल यह तरीका खुद को और दुनिया को मैसेज देने जैसा है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे.

ये भी पढ़ें-Global Mind Health Report 2025: 84 देशों की स्टडी में भारतीय युवा 60वें स्थान पर, मेंटल हेल्थ को लेकर बढ़ी चिंता

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 28 Feb 2026 11:36 AM (IST)
Relationship Breakup Haircut Post Breakup Change New Hairstyle
