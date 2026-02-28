कलेशी गर्लफ्रेंड से बदला... ब्रेकअप के बाद हेयरकट क्यों करवा रहे लोग, कहां से आया ये ट्रेंड? 

आपने देखा होगा कि आजकल लोग ब्रेकअप होने पर अचानक बाल कटवा लेते हैं. जहां पहले ये ट्रेंड सिर्फ फिल्मों में देखने को मिलता है लेकिन आज के समय में लोग इस ट्रेंड को अपनी असल जिंदगी में भी अपना रहे हैं. दरअसल, आज के डेटिंग कल्चर में यह एक तरह का इमोशनल रिसेट बनता जा रहा है. रिश्ता खत्म होने के बाद लोग खुद को कमरे में बंद करने के बजाय अपने ऊपर काम करने, कॉन्फिडेंस वापस पाने और नई शुरुआत का रास्ता चुन रहे हैं. इसी बदलाव को हाल में एक स्ट्रीट-साइड मेकओवर पॉप-अप में भी देखा गया, जहां ब्रेकअप की कहानियां और नए हेयरकट साथ-साथ नजर आए.

डेटिंग कल्चर में आ रहा बदलाव

आज का युवा ब्रेकअप को अंत नहीं बल्कि नए चैप्टर की शुरुआत मान रहा है. कई डेटर्स मानते हैं कि सेल्फ केयर एनर्जी ही असली ग्लो अप है. यानी पहले खुद को संभालो फिर आगे बढ़ो. करीब 60 प्रतिशत लोग अब रिश्तों में साफ इरादों और स्पष्ट बातचीत को अहम मानते हैं. इस माहौल में हेयरकट एक छोटे लेकिन असरदार रिवाज की तरह उभरा है जो यह दिखाता है कि आप पुरानी बातों को पीछे छोड़ चुके हैं. मनोविज्ञान के अनुसार, ब्रेकअप सिर्फ पार्टनर को खाेना नहीं होता है, बल्कि अपनी पहचान का एक हिस्सा भी टूट जाता है. जर्नल पर्सेनिलिटी एंड सोशल साइकोलॉजी बुलेटिन में छपी रिसर्च बताती है कि जब रिश्ता खत्म होता है तो इंसान को सेल्फ-कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में कमी महसूस होती है. यानी जो पहचान पहले साझा थी, वह अचानक धुंधली हो जाती है. ऐसे में बाल कटवाना खुद को दोबारा परिभाषित करने का तरीका बन जाता है.

हेयरकट है कंट्रोल वापस पाने की कोशिश

ब्रेकअप के दौरान अक्सर लोगों को लगता है कि हालात उनके हाथ से निकल गए. वे दूसरे की भावनाओं को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने लुक पर फैसला जरूर ले सकते हैं. नया हेयरकट इस बात का संकेत देता है कि अब आप अपने फैसले खुद ले रहे हैं. यह बदलाव बाहर से छोटे दिख सकता है, लेकिन अंदर से मजबूत एहसास देता है कि जिंदगी आगे बढ़ रही है.

हेयरकट, एक विजुअल रिसेट

बाल हमारी पहचान का सबसे दिखने वाला हिस्सा माना जाता है. ऐसे में जब कोई बड़ा इमोशनल झटका लगता है, तो कई लोग बाल छोटे करवा लेते हैं या नया हेयर कलर ट्राई करते हैं. दरअसल यह तरीका खुद को और दुनिया को मैसेज देने जैसा है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे.

ये भी पढ़ें-Global Mind Health Report 2025: 84 देशों की स्टडी में भारतीय युवा 60वें स्थान पर, मेंटल हेल्थ को लेकर बढ़ी चिंता