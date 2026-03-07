स्पीकर को हटाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा से पहले PM मोदी ने की ओम बिरला की तारीफ, जानें क्या कहा?

पीएम मोदी ने शनिवार को कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की जमकर तारीफ की. पीएम मोदी ने उन्होंने इलाके के विकास का श्रेय दिया. ओम बिरला राजस्थान के कोटा से बीजेपी सांसद भी हैं.

इस एयरपोर्ट की लागत 1,507 करोड़ रुपए है. इससे हाड़ौती इलाके में कनेक्टिविटी, टूरिज्म और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ओम बिरला को विकास का श्रेय देते हुए नए IIIT कैंपस और सड़क से जुड़े प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र किया.

बिरला ने कोटा के विकास के लिए सेवा की भावना से काम किया: मोदी

एयरपोर्ट के शिलान्यास के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस जरूरी प्रोजेक्ट के लिए कोटा के एमपी ओम बिरला की लगातार कोशिशों की तारीफ करना चाहता हूं. उनकी कोशिश हमेशा कोटा के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने और उन्हें नए मौके देने की रही है. चाहे एयरपोर्ट हो, नया IIIT कैंपस हो या सड़कों का विस्तार हो. उन्हें कोटा के विकास के लिए सेवा की भावना से काम किया. उनकी कोशिशों की वजह से ही कोटा और पूरे इलाके के विकास को नई रफ्तार मिल रही है.

पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा स्पीकर एक बेहतरीन स्पीकर और सांसद हैं. वह संविधान और संसदीय प्रणाली के लिए समर्पित हैं. उन्होंने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सदन को मैनेज करने को लेकर भी तारीफ की. साथ ही उनके सम्मान और नेतृत्व पर जोर दिया.

ओम बिरला की तारीफ में क्या बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी?

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ओम बिरला एक बेहतरीन लोकसभा स्पीकर हैं. वह संविधान के लिए पूरी तरह समर्पित हैं. संसदीय प्रणाली का गहरा सम्मान करते हैं. आज वह पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सरकार और विपक्ष से ऊपर खड़े हैं. जब मैं उन्हें सदन में देखता हूं, तो अक्सर सोचता हूं कि शायद यह शिक्षा के शहर से आने का असर है. वह एक काबिल नेता की तरह सदन को मैनेज करते हैं. सबको साथ लेकर चलते हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि वह सदन में हमारे सभी सांसद को बहुत अच्छे से संभालते हैं. उनकी रिक्वेस्ट और भावनाओं की इज्जत करते हैं. वह एक ऐसे स्पीकर हैं, जो सांसदों की बहुत इज्जत करते हैं. भले ही ऊंचे परिवारों के कुछ घमंडी, बिगड़े हुए स्टूडेंट आकर अपनी गुस्सैल आदतें छोड़ने से मना कर दें, फिर भी वह सदन के हेड के तौर पर सबको मैनेज करते हैं. वह किसी की बेइज्ज़ती नहीं करते. वह बर्दाश्त भी करते हैं. पीएम ने कहा कि सबकी कड़ी बातों को सुनना अच्छा लगता है. शायद इसीलिए सदन में उन्हें इतना पसंद किया जाता है.

विपक्ष लाया स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन

पीएम मोदी की यह प्रतिक्रिया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद आई है. इस पर 118 सांसदों ने साइन किए ते. बजट सेशन का दूसरा फेज 9 मार्च से शुरू होगा. कांग्रेस के तीन सांसद स्पीकर बिरला को हटाने की मांग वाला एक प्रस्ताव लाने वाले हैं. उन पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी नेताओं को सदन में बोलने से रोकने का आरोप है. इनमें कांग्रेस के मोहम्मद जावेद, कोडिकुन्निल सुरेश और मल्लू रवि ने स्पीकर पर अपनी पार्टी समर्थन करने और विपक्ष की महिलाओं के खिलाफ बेवजह आरोप लगाने का आरोप लगाया है.

जनता से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए विपक्ष के सांसदों को बिरला ने पूरे संसदीय कार्यकाल के लिए सस्पेंड कर दिया है, लेकिन सत्ताधारी दल के सदस्यों को पूर्व पीएम के खिलाफ बेइज्जती करने के लिए डांटा नहीं गया. इस पूरे मामले में बीजेपी और अपोजिशन कांग्रेस ने अपने लोकसभा सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी किया है. इसमें 9 से 11 मार्च तक सदन में मौजूदगी की उम्मीद की गई है.