हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपAlpine Divorce: ब्रेकअप और तलाक के बाद अब आया 'अल्पाइन डिवोर्स', जानिए क्यों वायरल हो रहा है ये डरावना शब्द?

Alpine Divorce: ब्रेकअप और तलाक के बाद अब आया 'अल्पाइन डिवोर्स', जानिए क्यों वायरल हो रहा है ये डरावना शब्द?

What Is Alpine Divorce: आज के दौर में कब, कौन और कहां आपको धोखा दे जाए, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि अब इसको लेकर अल्पाइन डिवोर्स क्या है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 02 Mar 2026 09:04 AM (IST)
Preferred Sources

Why Is Alpine Divorce Trending: आज के दौर में रिश्तों में ब्रेकअप और तलाक अब बड़ी बात नहीं रहे. लेकिन हाल के महीनों में सोशल मीडिया पर एक नया और डरावना शब्द वायरल हो रहा है 'अल्पाइन डिवोर्स.'  सुनने में यह किसी पहाड़ी छुट्टी की अजीब कहानी जैसा लगता है, मगर ऑनलाइन इसे एक खौफनाक तरीके से जोड़ा जा रहा है, जिसमें पार्टनर को पहाड़ों में अकेला छोड़ दिया जाता है. चलिए आपको विस्तार से बताते हैं इस नए ट्रेंड के बारे में. 

क्या होता है अल्पाइन डिवोर्स?

दरअसल अल्पाइन डिवोर्स कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है. यह एक बोलचाल का इंटरनेट शब्द है, जिसका मतलब है ट्रेकिंग या पहाड़ी यात्रा के दौरान अपने साथी को जानलेवा हालात में छोड़ देना. आप कल्पना कीजिए, आप बर्फीली चोटियों या सुनसान पहाड़ी रास्तों पर ट्रेक कर रहे हों और अचानक आपका साथी आपको वहीं छोड़कर गायब हो जाए. ऊंचाई वाले इलाकों जैसे स्विस आल्प्स या स्कॉटलैंड के हाइलैंड्स का नाम इसमें इसलिए जुड़ा है क्योंकि वहां मौसम और परिस्थितियां जल्दी खतरनाक हो सकती हैं.

कब शुरू हुआ यह सिलसिला?

इस शब्द की जड़ें 1893 में लिखी गई लेखक रॉबर्ट बार की एक कहानी 'एन अल्पाइन डिवोर्स' तक जाती हैं. उस कहानी में एक पति अपनी पत्नी को स्विट्जरलैंड की यात्रा के दौरान खतरनाक हालात में छोड़ने की योजना बनाता है. वह काल्पनिक कथा थी, मगर आज इंटरनेट ने उसी विचार को एक नए, डरावने स्लैंग में बदल दिया है. 2026 की शुरुआत में यह शब्द सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा. कई महिलाओं ने अपने अनुभव साझा किए, जहां वे ट्रेक के दौरान खुद को असुरक्षित या अकेला महसूस कर रही थीं. कुछ पोस्ट्स में इसे 'सर्वाइवर मोमेंट' की तरह पेश किया गया, जैसे किसी ने मजाक में या गुस्से में साथी को पीछे छोड़ दिया हो. कमेंट सेक्शन में लोगों ने इसे 'अल्पाइन डिवोर्स' कहकर पुकारना शुरू कर दिया.

 

क्या ये रेड फ्लैग है रिश्तों में?

कुछ लोग इसेब्लैक ह्यूमर मानते हैं, तो कुछ इसे रिश्तों में दिखने वाले गंभीर रेड फ्लैग की तरह देखते हैं. हैशटैग्स के जरिए यह ट्रेंड और फैल गया, जहां लोग पहाड़ों में सुरक्षा सलाह भी देने लगे कि जैसे अपना नक्शा और सामान खुद रखें, किसी पर पूरी तरह निर्भर न रहें. सॉइकोलॉजिकल रूप से यह ट्रेंड विश्वासघात के डर को छूता है, खासकर अकेलेपन और असुरक्षा की वह भावना, जो किसी सुनसान जगह में और तेज हो जाती है. कोविड के बाद आउटडोर ट्रिप्स बढ़ीं, और साथ ही रिश्तों की मुश्किलें भी ज्यादा खुलकर सामने आने लगीं.

इसे भी पढ़ें- Ideal Age Gap In Relationships: लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ

Published at : 02 Mar 2026 09:04 AM (IST)
Tags :
Alpine Divorce Meaning What Is Alpine Divorce Alpine Divorce Trend
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

रिलेशनशिप
Alpine Divorce: ब्रेकअप और तलाक के बाद अब आया 'अल्पाइन डिवोर्स', जानिए क्यों वायरल हो रहा है ये डरावना शब्द?
ब्रेकअप और तलाक के बाद अब आया 'अल्पाइन डिवोर्स', जानिए क्यों वायरल हो रहा है ये डरावना शब्द?
रिलेशनशिप
Relationship Red Flags: नया-नया इश्क और नई-नई है डेटिंग, रिलेशनशिप में जाने से पहले ऐसे पहचानें रेड फ्लैग
नया-नया इश्क और नई-नई है डेटिंग, रिलेशनशिप में जाने से पहले ऐसे पहचानें रेड फ्लैग
रिलेशनशिप
कलेशी गर्लफ्रेंड से बदला... ब्रेकअप के बाद हेयरकट क्यों करवा रहे लोग, कहां से आया ये ट्रेंड? 
कलेशी गर्लफ्रेंड से बदला... ब्रेकअप के बाद हेयरकट क्यों करवा रहे लोग, कहां से आया ये ट्रेंड? 
रिलेशनशिप
Ideal Age Gap In Relationships: लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ
लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप के लिए पार्टनर में कितना ऐज गैप जरूरी? साइंस के हिसाब से जानें सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

Khamnei Death: Trump को खुली धमकी..खामेनेई की मौत से गुस्से में ईरान | Iran Israel War | Khamenei
Iran Israel War: खामेनेई की मौत से भड़का ईरान, सड़कों पर तांडव! | Khamenai Death | War News
महाविनाश की सबसे बड़ी 'सनसनी' !
Israel Iran War: विश्व तनाव चरम पर, ईरान-इज़राइल संघर्ष और मिसाइल हमलों की चेतावनी | Netanyahu
Sandeep Chaudhary: Khamenei को ट्रेस कर रहा था America..खुला राज! | Iran Israel War | Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel Attack on Iran: फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
फिर दिखा पाकिस्तान का दोगलापन, पहले अमेरिकी हमलों की आलोचना फिर ईरान की कार्रवाई को भी कोसा, कहा- हम इसकी कड़ी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हमले में अमेरिका-इजरायल ही नहीं बल्कि...', खामेनेई की मौत को लेकर किस पर भड़के AIMIM नेता?
'हमले में अमेरिका-इजरायल ही नहीं बल्कि...', खामेनेई की मौत को लेकर किस पर भड़के AIMIM नेता?
विश्व
US Israel Iran Strike: 'अमेरिका के और भी लोग मारे जाएंगे...', ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप ने ये क्यों कहा? इजरायली सेना ने क्या बताया
'अमेरिका के और भी लोग मारे जाएंगे...', ईरान पर हमलों के बीच ट्रंप ने ये क्यों कहा? इजरायली सेना ने क्या बताया
क्रिकेट
T-20 World Cup Semifinal: टीम इंडिया सहित ये चार टीमें हुईं पक्की, जानिए सेमीफाइनल मैचों का पूरा शेड्यूल और वेन्यू
T-20 World Cup Semifinal: टीम इंडिया सहित ये चार टीमें हुईं पक्की, जानिए सेमीफाइनल मैचों का पूरा शेड्यूल और वेन्यू
बिजनेस
जिसका डर था वहीं हुआ... ग्लोबल मार्केट में 10 परसेंट बढ़ी कच्चे तेल की कीमत, भारत पर क्या होगा असर?
जिसका डर था वहीं हुआ... ग्लोबल मार्केट में 10 परसेंट बढ़ी कच्चे तेल की कीमत, भारत पर क्या होगा असर?
बॉलीवुड
O Romeo BO Day 17: 'द केरल स्टोरी' ने बिगाड़ा 'ओ रोमियो' का खेल, तीसरे वीकेंड पर ठंडी रही शाहिद की फिल्म, जानें- 17 दिनोंं का टोटल कलेक्शन
'द केरल स्टोरी' ने बिगाड़ा 'ओ रोमियो' का खेल, तीसरे वीकेंड पर ठंडी रही शाहिद की फिल्म
स्टॉक मार्केट
उधर ईरान में जंग, इधर खौफ के साये में निवेशक; क्या आज शेयर बाजार पर टूटेगा बिकवाली का कहर?
उधर ईरान में जंग, इधर खौफ के साये में निवेशक; क्या आज शेयर बाजार पर टूटेगा बिकवाली का कहर?
रिलेशनशिप
Alpine Divorce: ब्रेकअप और तलाक के बाद अब आया 'अल्पाइन डिवोर्स', जानिए क्यों वायरल हो रहा है ये डरावना शब्द?
ब्रेकअप और तलाक के बाद अब आया 'अल्पाइन डिवोर्स', जानिए क्यों वायरल हो रहा है ये डरावना शब्द?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget