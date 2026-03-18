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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपMen Vs Women In Love: मर्दों को पहले होता है इश्क या औरतों को? आपकी गलतफहमी दूर कर देगी यह नई स्टडी

Men Vs Women In Love: मर्दों को पहले होता है इश्क या औरतों को? आपकी गलतफहमी दूर कर देगी यह नई स्टडी

Relationship Behavior Men Vs Women: प्यार को लेकर हमारे समाज में एक धारण है कि महिलाएं ज्यादा भावुक होती हैं, जल्दी जुड़ जाती हैं. चलिए आपको बताते हैं कि रिसर्च क्या कहती है?

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 18 Mar 2026 01:47 PM (IST)
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Do Men Fall In Love Faster Than Women: प्यार को लेकर एक आम धारणा लंबे समय से चली आ रही है कि महिलाएं ज्यादा भावुक होती हैं, जल्दी जुड़ जाती हैं और रिश्ते को संभालकर रखती हैं, जबकि पुरुष कम खुलते हैं, कम इमोशनल होते हैं और जल्दी पीछे हट जाते हैं. लेकिन हाल की वैज्ञानिक रिसर्च इस सोच को काफी हद तक गलत साबित करती है. नई स्टडीज बताती हैं कि पुरुष भी उतनी ही गहराई से प्यार करते हैं, बस उनका तरीका और समय अलग होता है.

क्या निकला है रिसर्च में?

दो हालिया साइकोलॉजिकल स्टडी ने यह समझने की कोशिश की कि पुरुष और महिलाएं प्यार को कैसे महसूस करते हैं. इन रिसर्च से साफ हुआ कि दोनों के बीच अंतर है, लेकिन यह अंतर कम या ज्यादा का नहीं, बल्कि कैसे और कब का है. पहली स्टडी, जो 2025 में BMC journals में पब्लिश हुई, उसमें 18 से 25 साल के 808 युवाओं पर रिसर्च की गई. इसमें पाया गया कि पुरुष आमतौर पर महिलाओं से करीब एक महीने पहले प्यार में पड़ जाते हैं. वहीं महिलाएं प्यार को थोड़ा ज्यादा तीव्रता से महसूस करती हैं और अपने पार्टनर के बारे में ज्यादा सोचती हैं.

रिसर्चर्स का मानना है कि यह अंतर हमारे इवोल्यूशन से जुड़ा हो सकता है. पुरुषों के लिए जल्दी प्यार में पड़ना और कमिटमेंट दिखाना एक तरह से जरूरी था, जबकि महिलाओं ने पार्टनर चुनने में ज्यादा सावधानी बरतने की प्रवृत्ति विकसित की. इसलिए अगर कोई पुरुष पहले "आई लव यू" कहता है, तो जरूरी नहीं कि वह दिखावा कर रहा हो, यह उसकी नैचुरल प्रवृत्ति हो सकती है.

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भावनाओं को लेकर क्या होता है असर?

दूसरी स्टडी, जो 2024 में की गई, ने रिश्तों के अलग-अलग चरणों में प्यार के अनुभव को समझने की कोशिश की. इसमें हजारों लोगों की भावनाओं को रियल टाइम में ट्रैक किया गया. नतीजों में सामने आया कि सगाई के दौरान महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा प्यार महसूस करती हैं, लेकिन शादी के शुरुआती दो सालों में उनके इमोशनल अनुभव में थोड़ी गिरावट देखी जाती है. वहीं पुरुषों का प्यार धीरे-धीरे और ज्यादा स्थिर रहता है. इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाएं शादी के बाद कम प्यार करती हैं. बल्कि यह दिखाता है कि रिश्ते के साथ प्यार का रूप बदलता है. कई बार जिम्मेदारियां और रोजमर्रा की जिंदगी उस शुरुआती उत्साह को थोड़ा कम कर देती हैं.

क्या अंतर है दोनों स्टडी में?

इन दोनों स्टडीज से एक बात साफ होती है कि पुरुष और महिलाएं अलग-अलग तरीके से प्यार करते हैं, लेकिन दोनों ही गहराई से जुड़ने में सक्षम हैं. प्यार का सफर हर किसी के लिए अलग होता है कोई जल्दी पहुंचता है, कोई धीरे, लेकिन मंजिल एक ही होती है. सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने पार्टनर के प्यार करने के तरीके को समझें, उसकी गहराई और उसका बदलता रूप को देखें. क्योंकि यही समझ किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 18 Mar 2026 01:47 PM (IST)
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