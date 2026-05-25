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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपSilent Breakup: बिना झगड़े टूट रहे हैं आजकल के रिश्ते, साइलेंट ब्रेकअप का ट्रेंड युवाओं पर पड़ रहा भारी

Silent Breakup: बिना झगड़े टूट रहे हैं आजकल के रिश्ते, साइलेंट ब्रेकअप का ट्रेंड युवाओं पर पड़ रहा भारी

Communication In Relationships: आजकल कई रिश्ते बिना किसी बड़े झगड़े के धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं। इसे ही अब साइलेंट ब्रेकअप या सॉफ्ट एग्जीक्यूशन कहा जा रहा है. चलिए इसके बारे में बताते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 25 May 2026 05:37 PM (IST)
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Signs Your Relationship Is Quietly Ending: रिश्तों में ब्रेकअप का मतलब कभी जोरदार बहस, रोना-धोना या आखिरी बातचीत हुआ करता था. लेकिन अब डेटिंग और रिश्तों की दुनिया तेजी से बदल रही है. आजकल कई रिश्ते बिना किसी बड़े झगड़े के धीरे-धीरे खत्म हो रहे हैं। इसे ही अब साइलेंट ब्रेकअप या सॉफ्ट एग्जीक्यूशन कहा जा रहा है. इस तरह के रिश्ते में कोई व्यक्ति सीधे यह नहीं कहता कि रिश्ता खत्म हो चुका है. बल्कि वह धीरे-धीरे खुद को इमोशनल रूप से दूर करने लगता है. बातचीत कम हो जाती है, मिलने की कोशिशें खत्म होने लगती हैं और रिश्ता बिना किसी ऑफिशियल अंत के चुपचाप टूटने लगता है.

कैसे खत्म हो रहा है रिश्ता?

शुरुआत में अक्सर यह बदलाव समझ नहीं आता. पहले जो लंबी बातचीत, देर रात की चैट और साथ बिताए गए खास पल होते थे, उनकी जगह छोटे जवाब, औपचारिक बातें और सिर्फ इमोजी रह जाते हैं. सामने वाला व्यक्ति हमेशा व्यस्त दिखने लगता है। कभी काम का बहाना, कभी थकान, तो कभी खुद के लिए समय चाहिए होने की बात. धीरे-धीरे एहसास होता है कि रिश्ते को बचाने की कोशिश सिर्फ एक ही व्यक्ति कर रहा है. मैसेज वही करता है, प्लान वही बनाता है और दूसरा इंसान सिर्फ मौजूद रहता है. 

क्या है इस तरह रिश्ते खत्म होने की वजह?

रिलेशनशिप थेरेपिस्ट्स के मुताबिक इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है टकराव से बचने की आदत. कई लोग सीधे ब्रेकअप की बातचीत से डरते हैं क्योंकि उन्हें सामने वाले की नाराजगी, दुख या सवालों का सामना करने से परेशानी होती है. इसलिए वे रिश्ते को धीरे-धीरे खत्म होने देते हैं. आजकल एक और चीज तेजी से देखने को मिल रही है जिसे वेपनाइज्ड थेरेपी स्पीक कहा जाता है. जैसे कि मेरे पास अभी इमोशनल कैपसिटी नहीं है या मैं इमोशनली अवेलेबल नहीं हूं. सुनने में ये बातें समझदार लगती हैं, लेकिन कई बार यह जिम्मेदारी से बचने का तरीका बन जाती हैं. डेटिंग ऐप्स और लगातार नए विकल्प मिलने की मानसिकता ने भी रिश्तों को ज्यादा अस्थायी बना दिया है.

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क्या यह ज्यादा दुख देता है?

सॉइकोलॉजिस्ट का मानना है कि साइलेंट ब्रेकअप कई बार सामान्य ब्रेकअप से ज्यादा दर्दनाक होता है. क्योंकि यहां रिश्ता खत्म होने की कोई स्पष्ट रेखा नहीं होती. इंसान लगातार हर मैसेज, हर देरी और हर बदलाव का मतलब निकालने की कोशिश करता रहता है. दिमाग बार-बार यही सोचता है कि शायद सामने वाला सिर्फ तनाव में है, या शायद गलती खुद से हुई है. यही इमोशनल अनिश्चितता चिंता और मानसिक थकान बढ़ा देती है. यह समस्या सिर्फ युवाओं तक सीमित नहीं है. अब क्वाइट डिवोर्स जैसे मामले लंबे समय से शादीशुदा लोगों में भी दिखाई दे रहे हैं. खासतौर पर कई महिलाएं, जो सालों तक रिश्ते और परिवार की इमोशनल जिम्मेदारी संभालती रहती हैं, एक समय बाद मानसिक रूप से रिश्ता छोड़ देती हैं, जबकि कानूनी तौर पर शादी जारी रहती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 25 May 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
Relationship Problems Modern Dating Silent Breakup
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