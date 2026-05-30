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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिप37 की हो अब तक शादी नहीं की...कोरियन लड़की का जवाब दिल जीत लेगा, क्यों लिया सिंगल रहने का फैसला?

37 की हो अब तक शादी नहीं की...कोरियन लड़की का जवाब दिल जीत लेगा, क्यों लिया सिंगल रहने का फैसला?

दक्षिण कोरिया की 37 वर्षीय कंटेंट क्रिएटर टिफनी सॉन्ग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. टिफिन ने अपने वीडियो में बताया कि आखिर उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की.

By : कविता गाडरी | Updated at : 30 May 2026 04:13 PM (IST)
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'37 साल की हो गई हो, अब तक शादी क्यों नहीं की?' यह सवाल दुनियाभर की कई महिलाओं को अक्सर सुनना पड़ता है. अब इस मुद्दे पर दक्षिण कोरिया की 37 वर्षीय कंटेंट क्रिएटर टिफनी सॉन्ग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. टिफिन ने अपने वीडियो में बताया कि आखिर उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की और कैसे उनके अंकल की एक सलाह ने उनकी पूरी सोच बदल दी.

टिफनी सॉन्ग ने इंस्टाग्राम रील में बताया कि करीब 10 साल पहले जब उन्होंने अपना पीएचडी प्रोग्राम छोड़ दिया, तब वह जिंदगी में काफी खोया हुआ महसूस कर रही थीं. उस समय उन्हें लगा था कि शायद शादी ही जिंदगी का अगला रास्ता है. टिफनी ने कहा मैं उसे वक्त बहुत परेशान थी, मुझे लग रहा था कि अब जिंदगी में हासिल करने के लिए कुछ नहीं बचा. तब मैंने शादी को एक तरह के एस्केप यानी सहारे के रूप में देखना शुरू कर दिया था.

अंकल की सलाह ने बदली जिंदगी

टिफनी सॉन्ग के अनुसार, उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव उनके अंकल की एक बात से आया. उन्होंने कहा मेरे अंकल ने मुझे कहा था कि सबसे पहले खुद को प्राथमिकता दो, शादी से पहले तुम्हारी खुशी जरूरी है. टिफनी ने बताया कि इसी सलाह ने उन्हें खुद को समझने और जिंदगी को अपने तरीके से जीने का हौसला दिया. उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने सिर्फ अकेलेपन या सहारे के लिए शादी कर ली तो शायद वह कभी खुश नहीं रह पाती.

 
 
 
 
 
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शादी होमवर्क नहीं, एक गिफ्ट है

टिफनी सॉन्ग वीडियो में बताती है कि 37 साल की उम्र में वह खुद को पूरी तरह संतुष्ट और कॉन्फिडेंट मानती हैं. उन्होंने कहा कि अब मुझे नहीं लगता कि जिंदगी पूरी करने के लिए शादी जरूरी है. शादी अब मेरे लिए कोई होमवर्क नहीं बल्कि एक गिफ्ट की तरह है, जो कभी भी जिंदगी में आ सकता है. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा मैरिज इस ए गिफ्ट, नॉट ए होमवर्क खुद के साथ खुश रहना सबसे ज्यादा जरूरी है.

सोशल मीडिया पर लोगों ने भी किया सपोर्ट

टिफनी सॉन्ग का वीडियो वायरल होने के बाद हजारों लोग उनके समर्थन में उतर आए. एक यूजर ने लिखा शादी अकेलेपन को भरने का तरीका नहीं हो सकती है. दूसरे यूजर ने कहा 36 से 38 साल जिंदगी जीने की सबसे शानदार उम्र होती है, घूमो, खुद को एक्सप्लोरर करो. वहीं एक और यूजर कमेंट में लिखता है शादी हर किसी के लिए जरूरी नहीं होती, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. वहीं एक महिला यूजर ने कमेंट किया मैं भी जल्दी 37 की होने वाली हूं और मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ. एक और यूजर ने लिखा स्वास्थ्य और आर्थिक मजबूती को प्राथमिकता देना सबसे जरूरी है न की शादी को. कई लोगों ने टिफनी सॉन्ग के अंकल की भी तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत समझदारी वाली सलाह दी है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 30 May 2026 04:13 PM (IST)
Tags :
Korean Woman Viral Video 37 Year Old Single Woman Marriage Is Not Compulsory Tiffany Song Viral Reel Single Girl
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