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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलरिलेशनशिपRelationship Tips: अपने पार्टनर को भूलकर भी न बताएं ये बातें, नर्क बन जाएगा शादीशुदा जीवन

Relationship Tips: अपने पार्टनर को भूलकर भी न बताएं ये बातें, नर्क बन जाएगा शादीशुदा जीवन

Marriage Advice: अब रिश्तों में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि समझदारी, भरोसा और सही समय पर सही बात कहना भी बेहद जरूरी हो गया है. कई लोग मानते हैं कि पति-पत्नी के बीच कोई राज नहीं होना चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 28 May 2026 02:26 PM (IST)
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Things You Should Never Tell Your Partner: आज के दौर में शादीशुदा रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे. अब रिश्तों में सिर्फ प्यार ही नहीं, बल्कि समझदारी, भरोसा और सही समय पर सही बात कहना भी बेहद जरूरी हो गया है. कई लोग मानते हैं कि पति-पत्नी के बीच कोई राज नहीं होना चाहिए, लेकिन रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें सोच-समझकर ही साझा करना चाहिए. कई बार जरूरत से ज्यादा ईमानदारी रिश्तों में दूरी और तनाव बढ़ा सकती है.

इस बात का हमेशा रखें ध्यान

रिलेशनशिप के मुताबिक, हर छोटी-बड़ी भावना या मन की उलझन पार्टनर को बताना हमेशा सही फैसला नहीं होता. कई बार गुस्से, तनाव या अस्थायी इमोशन में कही गई बातें लंबे समय तक रिश्ते में कड़वाहट पैदा कर सकती हैं. अगर कोई व्यक्ति हर समय अपनी निराशा, उलझन या रिश्ते को लेकर असुरक्षा जाहिर करता रहे, तो सामने वाले के मन में भी डर और असहजता बढ़ सकती है.

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फाइनेंशियल बातों का भी रखना चाहिए ध्यान

रिलेशनशिप से जुड़े जानकारों का मानना है कि करियर को लेकर असमंजस या आर्थिक अस्थिरता की बातें भी बहुत संभलकर करनी चाहिए. नौकरी छोड़ने, करियर बदलने या भविष्य को लेकर लगातार चिंता जाहिर करने से रिश्ते में तनाव बढ़ सकता है. क्योंकि शादीशुदा जीवन सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों से भी चलता है. ऐसे में पार्टनर कई बार आर्थिक सुरक्षा को लेकर परेशान हो सकता है.

कमियां सीधे बताने से बचना चाहिए

इसके अलावा कई लोग रिश्ते में पूरी ईमानदारी दिखाने के नाम पर अपने पार्टनर की कमियां सीधे-सीधे बताने लगते हैं. जैसे गुस्सैल व्यवहार, ज्यादा फोन इस्तेमाल करना या इमोशनल दूरी की शिकायत. एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर बात कहने का तरीका गलत हो, तो सामने वाला इसे सलाह नहीं बल्कि हमला समझ सकता है. यही वजह है कि कई रिश्तों में छोटी बातें भी बड़े झगड़े की वजह बन जाती हैं.

इस बात का जरूर रखें ध्यान

एक्सपर्ट यह भी मानते हैं कि दूसरे लोगों के प्रति अट्रेक्शन जैसी बातें रिश्ते में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं. कई लोग इसे ईमानदारी समझकर साझा कर देते हैं, लेकिन ऐसी बातें पार्टनर के मन में असुरक्षा और अविश्वास पैदा कर सकती हैं. शादीशुदा रिश्ते में भरोसा सबसे अहम माना जाता है और ऐसी कन्फेशन उस भरोसे को कमजोर कर सकती है. 

अकेलेपन का दोष देना

आजकल मेंटल अकेलापन भी शादीशुदा जीवन की बड़ी समस्या बनता जा रहा है. कई लोग रिश्ते में रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं. हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस तरह की भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका बेहद मायने रखता है. अगर बात सही तरीके और सही माहौल में न कही जाए, तो सामने वाला खुद को दोषी महसूस कर सकता है और रिश्ते में दूरी बढ़ सकती है.

हर बात तुरंत बोलने से बचना चाहिए

रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स के अनुसार, हर सच तुरंत बोल देना समझदारी नहीं होती. कई बार रिश्ते को बचाने के लिए शब्दों को संतुलित करना जरूरी होता है. शादी सिर्फ प्यार का रिश्ता नहीं, बल्कि भरोसे और भावनात्मक संतुलन की साझेदारी भी है. ऐसे में कौन-सी बात कब और कैसे कही जाए, यह समझना बेहद जरूरी माना जाता है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Published at : 28 May 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
Husband Wife Relationship Married Life Relationship Tips
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