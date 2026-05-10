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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलJob Quit Tips: जल्दबाजी में नौकरी छोड़ने का फैसला पड़ सकता है भारी, पहले जान लें ये जरूरी बातें

Job Quit Tips: जल्दबाजी में नौकरी छोड़ने का फैसला पड़ सकता है भारी, पहले जान लें ये जरूरी बातें

New Career Opportunities: नौकरी और जीवन का उद्देश्य हमेशा एक ही चीज नहीं होते. लंबे समय से लोगों को यह सिखाया गया है कि वही काम करो जिससे प्यार हो, लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 10 May 2026 12:39 PM (IST)
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Things To Do Before Quitting Your Job: नौकरी छोड़ने का विचार कई बार अचानक नहीं आता. धीरे-धीरे जमा हुई थकान, ऑफिस की राजनीति, कम वेतन या खुद को नजरअंदाज महसूस करना इंसान को उस मोड़ पर ला खड़ा करता है, जहां सब कुछ छोड़ देने का मन होने लगता है. लेकिन इस्तीफा देने से पहले थोड़ा ठहरकर सोचना जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी भी बन सकता है. इसलिए नौकरी छोड़ने से पहले कुछ बातों को समझ लेना बेहद जरूरी है. 

जिंदगी में किस बात को समझना सबसे जरूरी

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नौकरी और जीवन का उद्देश्य हमेशा एक ही चीज नहीं होते. लंबे समय से लोगों को यह सिखाया गया है कि वही काम करो जिससे प्यार हो, लेकिन असल जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती. हर नौकरी आपको पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर सकती. कई बार नौकरी सिर्फ आर्थिक स्थिरता देने का जरिया होती है, ताकि आप अपने अगले कदम के बारे में सोच सकें. इसलिए यह उम्मीद छोड़ देना बेहतर है कि हर नौकरी आपके जीवन का मकसद बन जाएगी.

नौकरी आपके जीवन में व्यक्तिगत असफलता नहीं होती 

इसके साथ ही खुद को केवल अपने पद या वेतन से जोड़कर देखना भी गलत है. आपकी पहचान सिर्फ आपके ऑफिस के नाम या कुर्सी से तय नहीं होती. हो सकता है कि इस बार आपकी परफॉर्मेंस अच्छी न रही हो या आपको मनचाहा सम्मान न मिला हो, लेकिन इससे आपकी असली कीमत कम नहीं हो जाती, आप एक अच्छे इंसान, दोस्त, साथी या परिवार के सदस्य भी हैं. जब इंसान अपनी आत्मसम्मान को नौकरी से अलग करना सीख लेता है, तब वह पेशेवर उतार-चढ़ाव को व्यक्तिगत असफलता की तरह नहीं देखता.

इंसान की जिंदगी सिर्फ ऑफिस तक नहीं

काम के दबाव से बाहर निकलने के लिए अपने लिए कुछ छोटे-छोटे पल बनाना भी जरूरी है. जैसे सुबह थोड़ी देर टहलना, पसंदीदा गाने सुनना या किसी पुराने शौक को फिर से शुरू करना. ये छोटी चीजें आपको याद दिलाती हैं कि जिंदगी सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं है. धीरे-धीरे यही आदतें मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती हैं.

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नौकरी करते हुए तलाशें नए विकल्प

अगर आपको लगता है कि नौकरी छोड़ना ही सही फैसला है, तो पहले दूसरे विकल्पों को समझना शुरू करें. कोई नया कोर्स करें, दूसरे क्षेत्र के लोगों से बात करें या फ्रीलांस काम की संभावना तलाशें. नौकरी करते हुए नए रास्ते ढूंढना ज्यादा सुरक्षित होता है, क्योंकि इससे आर्थिक दबाव कम रहता है और सोचने का समय भी मिलता है.

फैसला लेने से पहले खुद को समय दीजिए

सबसे जरूरी बात यह है कि काम के बाहर भी अपनी एक दुनिया बनाइए. अच्छे दोस्त, परिवार, शौक और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना उतना ही जरूरी है जितना करियर. जब खुशी और आत्मविश्वास सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहते, तब नौकरी की परेशानियां भी इंसान को पूरी तरह नहीं तोड़ पातीं. इसलिए फैसला लेने से पहले खुद को समय दीजिए, तैयारी कीजिए और फिर पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़िए.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 10 May 2026 12:39 PM (IST)
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