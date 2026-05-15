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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थSummer Fatigue: गर्मियों में बार-बार महसूस हो रही थकान, जान लें यह किस बीमारी का संकेत?

Summer Fatigue: गर्मियों में बार-बार महसूस हो रही थकान, जान लें यह किस बीमारी का संकेत?

Summer Fatigue: भीषण गर्मी में लगातार थकान, कमजोरी और सांस फूलना सिर्फ मौसम का असर नहीं, बल्कि किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि समय रहते इन संकेतों को समझ लें.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 May 2026 08:21 AM (IST)
Summer Fatigue: भीषण गर्मी में लगातार थकान, कमजोरी और सांस फूलना सिर्फ मौसम का असर नहीं, बल्कि किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि समय रहते इन संकेतों को समझ लें.

जैसे-जैसे मई का महीना खत्म हो रहा है, वैसे- वैसे जून जुलाई जैसे महीने पास आ रहे हैं. अभी से ही तेज धूप, पसीना, और चिपचिपाहट लोगों को परेशान करने लगी है. ऐसे में चिंता की बात यह है कि मई जैसे महीने में ही तापमान 40 डिग्री के पार जाने के बाद लोगों ने अभी से अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि इस बार की गर्मी कितनी भीषण होने वाली है. गर्मी ने अभी से ही अपना रिकार्ड तोड़ दिया है, जहां जो गर्मी जून- जुलाई में पड़ती थी वे अभी से पड़ रही है, ऐसे में इस हालात ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. इस बीच डॉक्टर भी Peak Heat यानी 11 से 3 बजे के बीच के दौरान घर पर रहने की सलाह दे रहे हैं.

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ऐसे में बहुत से लोगों ने अपने शरीर में अजीब से बदलाव नोटिस किए हैं. जैसे गर्मी में थोड़ा बहुत थक जाना आम बात है लेकिन अगर कोई बिना ज्यादा काम किए भी अत्यधिक थकान महसूस करना, थोड़ा सा सीढ़ी चड़ लेने पर सांस फूलना, हाथ पैरो में दर्द होना ऐसे में इन परेशानियों को नजरअंदाज करना एक बड़ी गलती हो सकती है. ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा महसूस करना आपका भ्रम नहीं है बल्कि आपके शरीर पर पड़ रहे बोझ के कारण हो रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, गर्मी में होने वाली थकावट शरीर में छिपी बीमारी का संकेत भी हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि समय रहते इन संकेतों को समझ लें.
ऐसे में बहुत से लोगों ने अपने शरीर में अजीब से बदलाव नोटिस किए हैं. जैसे गर्मी में थोड़ा बहुत थक जाना आम बात है लेकिन अगर कोई बिना ज्यादा काम किए भी अत्यधिक थकान महसूस करना, थोड़ा सा सीढ़ी चड़ लेने पर सांस फूलना, हाथ पैरो में दर्द होना ऐसे में इन परेशानियों को नजरअंदाज करना एक बड़ी गलती हो सकती है. ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि ऐसा महसूस करना आपका भ्रम नहीं है बल्कि आपके शरीर पर पड़ रहे बोझ के कारण हो रहा है. डॉक्टरों के अनुसार, गर्मी में होने वाली थकावट शरीर में छिपी बीमारी का संकेत भी हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि समय रहते इन संकेतों को समझ लें.
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गर्मियों में शरीर से पसीने के जरिए काफी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाता है. ऐसे में अगर समय-समय पर पानी नहीं पिया जाए तो शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या होने लगती है. जिसके कारण कमजोरी, चक्कर आना, सिर भारी लगना और बार-बार थकान महसूस होना शुरू होने लगता है. साथ ही कई लोग दिनभर काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि पानी पीना ही भूल जाते हैं. यही लापरवाही बाद में उनके शरीर को अंदर से कमजोर कर देती है. ऐसे में डॉक्टर ये भी सलाह देते हैं कि गर्मियों में सिर्फ इस बात का इंतजार ना करें कि आपको प्यास लगेगी तब ही पानी पीएंगे, ऐसे वक्त में प्यास लगने का इंतजार न करें, बल्कि थोड़ी-थोड़ी देर में पानी, नींबू पानी या नारियल पानी लेते रहें.
गर्मियों में शरीर से पसीने के जरिए काफी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाता है. ऐसे में अगर समय-समय पर पानी नहीं पिया जाए तो शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या होने लगती है. जिसके कारण कमजोरी, चक्कर आना, सिर भारी लगना और बार-बार थकान महसूस होना शुरू होने लगता है. साथ ही कई लोग दिनभर काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि पानी पीना ही भूल जाते हैं. यही लापरवाही बाद में उनके शरीर को अंदर से कमजोर कर देती है. ऐसे में डॉक्टर ये भी सलाह देते हैं कि गर्मियों में सिर्फ इस बात का इंतजार ना करें कि आपको प्यास लगेगी तब ही पानी पीएंगे, ऐसे वक्त में प्यास लगने का इंतजार न करें, बल्कि थोड़ी-थोड़ी देर में पानी, नींबू पानी या नारियल पानी लेते रहें.
Published at : 15 May 2026 08:21 AM (IST)
Tags :
Health Awareness Weakness In Summer Heatwave Health Issues Doctor Health Advice

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