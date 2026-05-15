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Summer Fatigue: गर्मियों में बार-बार महसूस हो रही थकान, जान लें यह किस बीमारी का संकेत?
Summer Fatigue: भीषण गर्मी में लगातार थकान, कमजोरी और सांस फूलना सिर्फ मौसम का असर नहीं, बल्कि किसी गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि समय रहते इन संकेतों को समझ लें.
जैसे-जैसे मई का महीना खत्म हो रहा है, वैसे- वैसे जून जुलाई जैसे महीने पास आ रहे हैं. अभी से ही तेज धूप, पसीना, और चिपचिपाहट लोगों को परेशान करने लगी है. ऐसे में चिंता की बात यह है कि मई जैसे महीने में ही तापमान 40 डिग्री के पार जाने के बाद लोगों ने अभी से अनुमान लगाना शुरू कर दिया है कि इस बार की गर्मी कितनी भीषण होने वाली है. गर्मी ने अभी से ही अपना रिकार्ड तोड़ दिया है, जहां जो गर्मी जून- जुलाई में पड़ती थी वे अभी से पड़ रही है, ऐसे में इस हालात ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. इस बीच डॉक्टर भी Peak Heat यानी 11 से 3 बजे के बीच के दौरान घर पर रहने की सलाह दे रहे हैं.
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Published at : 15 May 2026 08:21 AM (IST)
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डॉ .शिरीष मिश्र
Opinion