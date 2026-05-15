गर्मियों में शरीर से पसीने के जरिए काफी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकल जाता है. ऐसे में अगर समय-समय पर पानी नहीं पिया जाए तो शरीर में डिहाइड्रेशन की समस्या होने लगती है. जिसके कारण कमजोरी, चक्कर आना, सिर भारी लगना और बार-बार थकान महसूस होना शुरू होने लगता है. साथ ही कई लोग दिनभर काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि पानी पीना ही भूल जाते हैं. यही लापरवाही बाद में उनके शरीर को अंदर से कमजोर कर देती है. ऐसे में डॉक्टर ये भी सलाह देते हैं कि गर्मियों में सिर्फ इस बात का इंतजार ना करें कि आपको प्यास लगेगी तब ही पानी पीएंगे, ऐसे वक्त में प्यास लगने का इंतजार न करें, बल्कि थोड़ी-थोड़ी देर में पानी, नींबू पानी या नारियल पानी लेते रहें.