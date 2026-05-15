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Krunal Pandya House: 30 करोड़ का घर और 8 बेडरूम, मुंबई में किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं क्रुणाल पंड्या का आशियाना
Krunal Pandya 30 Crore Mumbai Home: क्रुणाल पंड्या सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर ही नहीं, उसके बाहर भी सुर्खियों में बने रहते हैं. इस बार उनका घर सुर्खियों में है. चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में.
भारतीय क्रिकेटर कुणाल पांड्या अपने शानदार खेल के साथ-साथ अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलने वाले क्रुणाल पंड्या ने अपने भाई हार्दिक पांड्या के साथ मुंबई में बेहद आलीशान घर खरीदा है, जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपये बताई जाती है.
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Published at : 15 May 2026 01:03 PM (IST)
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डॉ .शिरीष मिश्र
Opinion