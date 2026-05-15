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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलKrunal Pandya House: 30 करोड़ का घर और 8 बेडरूम, मुंबई में किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं क्रुणाल पंड्या का आशियाना

Krunal Pandya House: 30 करोड़ का घर और 8 बेडरूम, मुंबई में किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं क्रुणाल पंड्या का आशियाना

Krunal Pandya 30 Crore Mumbai Home: क्रुणाल पंड्या सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर ही नहीं, उसके बाहर भी सुर्खियों में बने रहते हैं. इस बार उनका घर सुर्खियों में है. चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 May 2026 01:03 PM (IST)
Krunal Pandya 30 Crore Mumbai Home: क्रुणाल पंड्या सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर ही नहीं, उसके बाहर भी सुर्खियों में बने रहते हैं. इस बार उनका घर सुर्खियों में है. चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में.

भारतीय क्रिकेटर कुणाल पांड्या अपने शानदार खेल के साथ-साथ अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलने वाले क्रुणाल पंड्या ने अपने भाई हार्दिक पांड्या के साथ मुंबई में बेहद आलीशान घर खरीदा है, जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपये बताई जाती है.

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मुंबई के पॉश इलाके खार वेस्ट में स्थित यह सी-फेसिंग अपार्टमेंट रुस्टमजी पैरामाउंट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंड्या ब्रदर्स ने यह प्रॉपर्टी साल 2021 में खरीदी थी. करीब 3,838 स्क्वायर फीट में फैला यह घर अरब सागर का शानदार नजारा देता है.
मुंबई के पॉश इलाके खार वेस्ट में स्थित यह सी-फेसिंग अपार्टमेंट रुस्टमजी पैरामाउंट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पंड्या ब्रदर्स ने यह प्रॉपर्टी साल 2021 में खरीदी थी. करीब 3,838 स्क्वायर फीट में फैला यह घर अरब सागर का शानदार नजारा देता है.
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यह आलीशान घर 8 बेडरूम वाला है और इसे फोर-बाय-फोर में डिजाइन किया गया है. घर में फैमिली एरिया और एंटरटेनमेंट स्पेस को काफी बड़ा रखा गया है, जबकि प्राइवेट हिस्सों को अलग तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आराम और प्राइवेसी दोनों मिल सकें.
यह आलीशान घर 8 बेडरूम वाला है और इसे फोर-बाय-फोर में डिजाइन किया गया है. घर में फैमिली एरिया और एंटरटेनमेंट स्पेस को काफी बड़ा रखा गया है, जबकि प्राइवेट हिस्सों को अलग तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आराम और प्राइवेसी दोनों मिल सकें.
Published at : 15 May 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
Krunal Pandya HARDIK PANDYA Krunal Pandya House

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