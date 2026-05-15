यह आलीशान घर 8 बेडरूम वाला है और इसे फोर-बाय-फोर में डिजाइन किया गया है. घर में फैमिली एरिया और एंटरटेनमेंट स्पेस को काफी बड़ा रखा गया है, जबकि प्राइवेट हिस्सों को अलग तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि आराम और प्राइवेसी दोनों मिल सकें.