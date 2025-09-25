हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलNavratri Bhog Idea: नवरात्रि व्रत के लिए घर पर बनाएं आलू से बने ये टेस्टी लड्डू, नोट कर लें रेसिपी

Navratri Bhog Idea: नवरात्रि व्रत के लिए घर पर बनाएं आलू से बने ये टेस्टी लड्डू, नोट कर लें रेसिपी

Navratri Bhog Idea: आप भी नवरात्रि में कोई नई और खास रेसिपी की ढूंढ रहे हैं जो झटपट तैयार हो जाए और टेस्ट भी इतना शानदार हो कि खाने वाले तारीफ किए बिना न रह सकें तो आलू लच्छा लड्डू जरूर ट्राई करें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 25 Sep 2025 04:50 PM (IST)
Preferred Sources

Navratri Bhog Idea: नवरात्रि का त्योहार पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है. नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है और व्रत रखे जाते हैं. भक्त सुबह-शाम माता रानी का ध्यान करते हैं, आरती करते हैं और भोग चढ़ाते हैं. हर दिन अलग-अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं जो व्रत में भी खाए जा सकें और मां को अर्पित किए जा सकते हैं.

अगर आप भी इस बार नवरात्रि में कोई नई और खास रेसिपी की ढूंढ रहे हैं जिसे बनाना आसान हो, झटपट तैयार हो जाए और टेस्ट भी इतना शानदार हो कि खाने वाले तारीफ किए बिना न रह सके तो ये आलू लच्छा लड्डू की रेसिपी जरूर ट्राई करें. इन लड्डू खास बात यह है कि इसे बिना ज्यादा मेहनत के कम सामान में बनाया जा सकता है और यह व्रत के लिए एकदम परफेक्ट हैं. 

आलू लच्छा लड्डू की रेसिपी

1. आलू लच्छा लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आलू को छीलकर अच्छे से धो लें फिर सभी आलू को कद्दूकस कर लें. अब इन कद्दूकस किए हुए आलू को तुरंत पानी में डाल दें ताकि उसका रंग काला न हो. 

2. इसके बाद एक गहरी कढ़ाई में लगभग 1 लीटर पानी लें और उसे उबालने रखें. जब पानी में उबाल आ जाए तो उसमें एक चुटकी हल्दी डालें और फिर उसमें कद्दूकस किया हुआ आलू डालें. अब गैस बंद कर दें और कढ़ाई को ढक्कन से ढक दें.

3. अब आलू को एक छन्नी में डालकर सारा पानी छान लें. करछी से हल्का दबाकर एक्स्ट्रा पानी निकाल दें ताकि आलू सुखे रहें. 

4. अब एक साफ कढ़ाई लें और उसमें ये उबले हुए आलू डालकर मीडियम आंच पर भूनें. जब हल्की नमी आने लगे तो उसमें चीनी मिला दें और अच्छे से चलाते रहें. आलू और चीनी मिलकर जब पकने लगे और थोड़ा पानी छोड़ने लगे, तो समझें कि सही से बन रहे हैं. 

5. इसके बाद इसमें मावा, नारियल का बुरादा और इलायची पाउडर डालें फिर लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरह मिला लें और तब तक पकाएं जब तक मिक्सचर गाढ़ा न हो जाए. 

6. जब मिक्सचर गाढ़ा हो जाए, तब गैस बंद कर दें और उसे कुछ देर के लिए ठंडा होने दें.जब यह थोड़ा हल्का गर्म रहे, तो सॉफ्ट हाथों से इसके लड्डू बनाएं.हर लड्डू को नारियल के बुरादे में लपेटें ताकि वह और भी सुंदर और टेस्टी लगे. आपके आलू लच्छा लड्डू अब पूरी तरह से तैयार हैं. इन लड्डुओं को पूजा की थाली में भोग लगाएं. 

यह भी पढ़ें Navratri 2025: नवरात्रि के व्रत में कहीं कम न हो जाए एनर्जी, ट्राई करें आसान और सात्विक ड्रिंक्स

 

Published at : 25 Sep 2025 04:50 PM (IST)
Tags :
Navratri Recipes Fasting Recipes LIfestyle Navratri 2025 Navratri Bhog Aloo Lachha Laddu Recipe Aloo Lachha Laddu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के NGO में विदेशी फंडिंग... CBI ने लद्दाख में डाला डेरा, खंगाली जा रही बैंक अकाउंट्स की पूरी हिस्ट्री
एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के NGO में विदेशी फंडिंग... CBI ने लद्दाख में डाला डेरा, खंगाली जा रही बैंक अकाउंट्स की पूरी हिस्ट्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
Advertisement

वीडियोज

H-1B Visa Fee Hike vs China’s New K Visa: Global Tech Talent के लिए कौन बनेगा Magnet?| Paisa Live
IPO Alert: Jain Resource Recycling IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
India Test Squad: वेस्ट इंडीज के खिलाफ़ Team India का ऐलान, Shubman Gill कप्तान
CJI Remark Controversy: SC फैसले पर Anirudhacharya का विवादित बयान, CJI पर टिप्पणी
Communal Clash: Davangere में 'I Love Mohammed' बैनर पर बवाल, पथराव से तनाव
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के NGO में विदेशी फंडिंग... CBI ने लद्दाख में डाला डेरा, खंगाली जा रही बैंक अकाउंट्स की पूरी हिस्ट्री
एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के NGO में विदेशी फंडिंग... CBI ने लद्दाख में डाला डेरा, खंगाली जा रही बैंक अकाउंट्स की पूरी हिस्ट्री
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
'सरकार ने नोएडा में पंचायतों से अधिकार छीन लिए', सपा चीफ अखिलेश यादव का बीजेपी पर आरोप
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
BCCI ने वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए किया टीम इंडिया का एलान, इन 5 स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह
बॉलीवुड
रोहित शर्मा की 'साली' हैं सलमान खान की Ex भाभी, क्रिकेटर की वाइफ से है सीमा का ये खास रिश्ता
सलमान खान की Ex भाभी हैं रोहित शर्मा की 'साली', क्रिकेटर की वाइफ से है खास रिश्ता
दिल्ली NCR
स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तारी से बचने के लिए बदल रहा है भेष, 17 छात्राओं ने लगाया है शोषण का आरोप
स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तारी से बचने के लिए बदल रहा है भेष, 17 छात्राओं ने लगाया है शोषण का आरोप
यूटिलिटी
Deen Dayal Lado Lakshmi Yojana: दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऐप लॉन्‍च, किस तरह करें अप्‍लाई, जान लें प्रोसेस
दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का ऐप लॉन्‍च, किस तरह करें अप्‍लाई, जान लें प्रोसेस
हेल्थ
Yawning Ealth Problem: सुबह उठते ही उबासी ली और टूट गई रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर से जानें क्यों हुआ ऐसा?
सुबह उठते ही उबासी ली और टूट गई रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर से जानें क्यों हुआ ऐसा?
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget