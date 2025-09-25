Navratri Bhog Idea: नवरात्रि का त्योहार पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है. नौ दिनों तक मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा की जाती है और व्रत रखे जाते हैं. भक्त सुबह-शाम माता रानी का ध्यान करते हैं, आरती करते हैं और भोग चढ़ाते हैं. हर दिन अलग-अलग तरह के पकवान बनाए जाते हैं जो व्रत में भी खाए जा सकें और मां को अर्पित किए जा सकते हैं.

अगर आप भी इस बार नवरात्रि में कोई नई और खास रेसिपी की ढूंढ रहे हैं जिसे बनाना आसान हो, झटपट तैयार हो जाए और टेस्ट भी इतना शानदार हो कि खाने वाले तारीफ किए बिना न रह सके तो ये आलू लच्छा लड्डू की रेसिपी जरूर ट्राई करें. इन लड्डू खास बात यह है कि इसे बिना ज्यादा मेहनत के कम सामान में बनाया जा सकता है और यह व्रत के लिए एकदम परफेक्ट हैं.

आलू लच्छा लड्डू की रेसिपी

1. आलू लच्छा लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले आलू को छीलकर अच्छे से धो लें फिर सभी आलू को कद्दूकस कर लें. अब इन कद्दूकस किए हुए आलू को तुरंत पानी में डाल दें ताकि उसका रंग काला न हो.

2. इसके बाद एक गहरी कढ़ाई में लगभग 1 लीटर पानी लें और उसे उबालने रखें. जब पानी में उबाल आ जाए तो उसमें एक चुटकी हल्दी डालें और फिर उसमें कद्दूकस किया हुआ आलू डालें. अब गैस बंद कर दें और कढ़ाई को ढक्कन से ढक दें.

3. अब आलू को एक छन्नी में डालकर सारा पानी छान लें. करछी से हल्का दबाकर एक्स्ट्रा पानी निकाल दें ताकि आलू सुखे रहें.

4. अब एक साफ कढ़ाई लें और उसमें ये उबले हुए आलू डालकर मीडियम आंच पर भूनें. जब हल्की नमी आने लगे तो उसमें चीनी मिला दें और अच्छे से चलाते रहें. आलू और चीनी मिलकर जब पकने लगे और थोड़ा पानी छोड़ने लगे, तो समझें कि सही से बन रहे हैं.

5. इसके बाद इसमें मावा, नारियल का बुरादा और इलायची पाउडर डालें फिर लगातार चलाते हुए इसे अच्छी तरह मिला लें और तब तक पकाएं जब तक मिक्सचर गाढ़ा न हो जाए.

6. जब मिक्सचर गाढ़ा हो जाए, तब गैस बंद कर दें और उसे कुछ देर के लिए ठंडा होने दें.जब यह थोड़ा हल्का गर्म रहे, तो सॉफ्ट हाथों से इसके लड्डू बनाएं.हर लड्डू को नारियल के बुरादे में लपेटें ताकि वह और भी सुंदर और टेस्टी लगे. आपके आलू लच्छा लड्डू अब पूरी तरह से तैयार हैं. इन लड्डुओं को पूजा की थाली में भोग लगाएं.

