Navratri 2025: देशभर में नवरात्रि का महापर्व शुरू हो गया है. इस दौरान भक्त मां दुर्गा के आशीर्वाद के लिए व्रत रखते हैं. 9 दिन का यह पर्व केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि इस दौरान शरीर को भी तरोताज रखना बहुत जरूरी होता है. व्रत के नियमों के अनुसार प्याज-लहसुन और कई प्रकार के अनाज और मसाले से परहेज किया जाता है, जिससे शरीर में एनर्जी बनाए रखना बहुत मुश्किल हो सकता है.

ऐसे में हल्के, सात्विक और एनर्जी से भरपूर ड्रिंक्स आपको दिनभर एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद करते हैं. नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वाले लोग इन ड्रिंक्स को मिनटों में तैयार कर सुबह या शाम किसी भी समय पी सकते हैं. चलिए आज आपको बताते हैं व्रत के दौरान बनाए जाने वाली कुछ आसान स्वादिष्ट और सात्विक ड्रिंक्स के बारे में.



बनाना-बादाम शेक



व्रत के दौरान एनर्जी बनाए रखने के लिए बनाना-बादाम शेक एक बेस्ट ऑप्शन माना जाता है. इसे कटे हुए केले, दूध, भुने हुए बादाम और थोड़ा शहद डालकर बनाया जाता है. यह शेक न केवल क्रीमी और टेस्टी होता है बल्कि तुरंत एनर्जी भी देता है. इसे सुबह या दोपहर के समय पीने से पूरे दिन हल्का और फ्रेश महसूस होता है. शेक बनाने के लिए केले को छ‍ीलकर ब्लेंडर में डालें, इसके बाद दूध और शहद मिलाकर स्मूथ ब्लेंड करें. बाद में आप अपनी पसंद के अनुसा, इसमें बर्फ के टुकड़े और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं.



नारियल पानी



नारियल पानी व्रत के दौरान सबसे आसान और रिफ्रेशिंग ड्रिंक मानी जाती है. इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. नारियल पानी तुरंत हाइड्रेशन देने में भी मदद करता है और गर्मी में ठंडक का एहसास कराता है.



बेल शरबत



बेल का शरबत पेट को ठंडक देने और शरीर को तरोताजा रखने में मदद करता है. यह व्रत के दौरान पीने के लिए एक यूनीक और पौष्टिक ऑप्शन माना जाता है. बेल का शरबत बनाने के लिए पके हुए बेल का गूदा निकाल लें. इसके बाद इसे पानी में घोलकर छान लें और शक्कर या मिश्री मिला लें.



दही-फ्रूट स्मूदी



व्रत में फल और दही का सेवन शरीर को एनर्जी एनर्जेटिक रखने के लिए बहुत फायदेमंद होता है. दही फ्रूट स्मूदी मिनरल्स और प्रोटीन से भरपूर होती है. इसे बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी आसानी से बनाया जा सकता है. इसे बनाने के लिए साफ दही को मिक्सर में डालें, इसके बाद अपने पसंद के फलों को धोकर काटकर इसमें मिला लें और स्मूथ ब्लेंड करें. अब इसे आप गिलास में निकालकर पी सकते हैं.



पुदीने वाली छाछ

छाछ व्रत के दौरान पेट को ठंडक देने और पाचन को दुरुस्त रखने के लिए अच्छा ऑप्शन मानी जाती है. पुदीने वाली छाछ बनाने के लिए दही, पानी, सेंधा नमक और पुदीना को फेंटकर तैयार किया जाता है, यह गर्मी में ताजगी और ऊर्जा दोनों प्रदान करती है.



ड्राई फ्रूट-केसर मिल्क

आपको व्रत वाली ड्रिंक में ड्राई फ्रूट और केसर वाला दूध भी ट्राई कर सकते हैं. इस ड्रिंक में दूध, भिगोए हुए ड्राई फ्रूट, केसर और इलायची डालकर हल्का गर्म करें. इसके बाद इसे ठंडा होने पर पी लें. यह ड्रिंक न केवल ऊर्जा बढ़ाती है, बल्कि व्रत के दौरान शरीर को गर्म और संतुलित भी रखती है.

