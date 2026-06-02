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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलSingle Malt Whisky: कैसे पीनी चाहिए सिंगल मॉल्ट व्हिस्की, जानें क्या है इसे पीने का सबसे सही तरीका?

Single Malt Whisky: कैसे पीनी चाहिए सिंगल मॉल्ट व्हिस्की, जानें क्या है इसे पीने का सबसे सही तरीका?

Single Malt Tasting: कई लोग इसे बिना कुछ मिलाए पीना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग बर्फ या पानी के साथ इसका स्वाद लेना बेहतर मानते हैं. चलिए आपको बताते हैं सही तरीका.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 02 Jun 2026 01:15 PM (IST)
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How To Drink Single Malt Whisky Correctly: सिंगल मॉल्ट व्हिस्की का नाम आते ही अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर इसे पीने का सही तरीका क्या है. कई लोग इसे बिना कुछ मिलाए पीना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग बर्फ या पानी के साथ इसका स्वाद लेना बेहतर मानते हैं. हालांकि व्हिस्की एक्सपर्ट का कहना है कि सिंगल मॉल्ट को एंजॉय करने का कोई एक तय नियम नहीं है, बल्कि सबसे जरूरी है कि आप इसके फ्लेवर और खुशबू को समझते हुए इसका आनंद लें. 

किस बात को समझना सबसे जरूरी?

एक्सपर्ट के मुताबिक, सिंगल मॉल्ट पीने से पहले उसकी खासियत जानना जरूरी है. यह किस तरह के बैरल में तैयार हुई है, उसकी उम्र कितनी है और उसमें किस तरह की खुशबू व स्वाद मौजूद हैं, इन बातों को समझने से टेस्टिंग का अनुभव और बेहतर हो जाता है. व्हिस्की चखते समय जल्दबाजी करने के बजाय छोटे-छोटे घूंट लेने की सलाह दी जाती है. धीरे-धीरे सिप लेने से व्हिस्की का स्वाद जीभ के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचता है और उसमें मौजूद मिठास, मसालेदार नोट्स या स्मोकी फ्लेवर को आसानी से महसूस किया जा सकता है. 

खुशबू क्यों होती है जरूरी?

खुशबू भी व्हिस्की टेस्टिंग का अहम हिस्सा मानी जाती है. जानकारों का कहना है कि घूंट लेने से पहले व्हिस्की को सूंघना चाहिए. ऐसा करने से उसके भीतर छिपे फ्लेवर और अरोमा को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है. यही वजह है कि प्रोफेशनल टेस्टिंग के दौरान खुशबू पर विशेष ध्यान दिया जाता है. बहुत से लोग यह मानते हैं कि असली सिंगल मॉल्ट हमेशा नीट यानी बिना कुछ मिलाए पीनी चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट इससे पूरी तरह सहमत नहीं हैं. उनके अनुसार व्हिस्की में कुछ बूंद पानी मिलाने से उसकी खुशबू और स्वाद खुलकर सामने आ सकते हैं. पानी अल्कोहल की तीव्रता को भी थोड़ा कम करता है, जिससे नए लोगों के लिए इसे पीना आसान हो जाता है.

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क्या बर्फ डालकर पीना चाहिए?

cotswoldsdistillery की रिपोर्ट के अनुसार, बर्फ डालकर पीने से व्हिस्की अधिक ठंडी और रिफ्रेशिंग लग सकती है, लेकिन इससे उसके कुछ फ्लेवर दब सकते हैं. अगर कोई व्यक्ति ठंडी व्हिस्की पसंद करता है तो बड़े आइस क्यूब्स या व्हिस्की स्टोन्स का इस्तेमाल बेहतर विकल्प माना जाता है, क्योंकि इससे स्वाद पर कम असर पड़ता है. एक्सपर्ट का मानना है कि सिंगल मॉल्ट व्हिस्की का सबसे सही तरीका वही है जो आपको पसंद आए. चाहे आप इसे नीट पिएं, पानी की कुछ बूंदों के साथ लें या फिर किसी क्लासिक कॉकटेल में शामिल करें, सबसे महत्वपूर्ण बात इसका स्वाद और अनुभव लेना है. नए लोगों को  बताया जाता है कि वे अलग-अलग तरीकों से इसे आजमाएं और अपनी पसंद का तरीका खोजें.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 02 Jun 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
Single Malt Whisky Whisky Drinking Tips Whisky Tasting Guide
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