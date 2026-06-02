किन लोगों को नहीं खाना चाहिए अंडे की जर्दी, जानें इससे क्या हो सकता है नुकसान?

Egg Yolk Good Or Bad: अंडा हम सभी को बहुत पसंद होता है. सुबह के नाश्ते में अंडा खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. अंडे के दो भाग होते हैं. बाहर का हिस्सा सफेद होता है और अंदर का हिस्सा पीला होता है. इस पीले हिस्से को 'अंडे की जर्दी' कहते हैं. अंडे का सफेद हिस्सा सबको फायदा करता है. लेकिन पीले हिस्से में फैट और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है. इसलिए यह पीला हिस्सा कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है. आइए समझते हैं कि किन लोगों को इसे नहीं खाना चाहिए.

जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो

हमारे शरीर में एक तरह का फैट होता है जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं. अंडे के पीले हिस्से में यह कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा होता है. जिन लोगों के शरीर में पहले से ही कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, उन्हें यह पीला हिस्सा नहीं खाना चाहिए. इसे खाने से खून की नसें बंद हो सकती हैं.

दिल की बीमारी वाले लोग

जिन लोगों को दिल की बीमारी होती है, उन्हें डॉक्टर कम फैट वाला खाना खाने को कहते हैं. अंडे की जर्दी में फैट बहुत ज्यादा होता है. इसे खाने से दिल पर दबाव बढ़ता है. इसलिए दिल के मरीजों को सिर्फ सफेद हिस्सा ही खाना चाहिए.

शुगर या डायबिटीज के मरीज

शुगर की बीमारी वाले लोगों को मीठे के साथ-साथ फैट वाले खाने से भी बचना चाहिए. ज्यादा जर्दी खाने से शुगर के मरीजों को दिल की बीमारी होने का डर रहता है. डॉक्टर हमेशा शुगर के मरीजों को सोच-समझकर अंडा खाने की सलाह देते हैं.

सेहत और वजन का ध्यान रखने वाले लोग

अंडे का पीला हिस्सा ऊर्जा से भरपूर होता है. जो लोग अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, वे अक्सर इसे कम मात्रा में खाते हैं क्योंकि इसमें कैलोरी ज्यादा होती है. वजन को सही रखने के लिए सफेद और पीला हिस्सा सही तालमेल में खाना चाहिए.

यह भी पढ़ें: Heel Pain Is A Big Problem: सुबह उठते ही एड़ियों में होता है तेज दर्द, जानें यह किस बीमारी का संकेत?

पेट और पाचन की बात

कुछ लोगों का पेट बहुत नाजुक होता है और उन्हें भारी खाना पचाने में थोड़ी मुश्किल होती है. अंडे का पीला हिस्सा सफेद हिस्से के मुकाबले थोड़ा भारी होता है. इसलिए, जिन बच्चों या बड़ों का पेट जल्दी खराब हो जाता है, उन्हें इसे कम मात्रा में लेना चाहिए.

एएक स्वस्थ बच्चे या बड़े इंसान के लिए रोज एक पूरा अंडा खाना आमतौर पर अच्छा होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं. लेकिन अगर किसी को कोई बीमारी है, तो उन्हें अपनी डाइट में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले हमेशा डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए.

यह भी पढ़ें: Detox Your Body Tips: क्या आपका शरीर Detox मांग रहा है? पहचानें संकेत और जानें उपाय

Check out below Health Tools-

Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator