कपड़ा छू-छूकर देखते हैं उसकी क्वालिटी तो आज ही बदलें तरीका, ये सिग्नल करते हैं मदद

हम में से कई लोग कपड़े खरीदते समय सिर्फ डिजाइन, रंग या ब्रांड देखकर फैसला कर लेते हैं. लेकिन सच यही है कि कपड़े की क्वालिटी सबसे ज्यादा मायने रखती है. अच्छे कपड़े लंबे समय तक चलते हैं, कंर्फटेबल होते हैं और पहनने में आपको स्टाइलिश भी दिखाते हैं. वहीं, लो क्वालिटी कपड़े जल्दी खराब हो जाते हैं, फटते हैं या रंग उतर जाता है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप सिर्फ लेबल और कपड़े को छूकर उसकी क्वालिटी पहचान सकते हैं. ये आसान तरीका आपको हर बार सही कपड़ा चुनने में मदद करेगा.

लेबल का रंग और लिखा हुआ रंग देखें

कपड़े का लेबल और उस पर लिखा रंग भी क्वालिटी के बारे में संकेत देता है. ऐसे में अगर कपड़े का लेबल ब्लैक कलर में है और लिखा गोल्डन में है तो ये कपड़ा प्रीमियम क्वालिटी का होता है. मतलब सबसे बेहतरीन फैब्रिक और शानदार फिनिश देता है. इसके अलावा अगर कपड़े का लेबल ब्लैक कलर में है और लिखा वाइट में है तो ये कपड़ा सुपीरियर क्वालिटी का होता है. थोड़ा हाई क्वालिटी, आरामदायक और लंबे समय तक टिकने वाला होता है. वहीं अगर कपड़े का लेबल वाइट कलर में है और लिखा ब्लैक में है तो ये कपड़ा मीडियम क्वालिटी का होता है. डेली पहनने के लिए बेस्ट, रोजमर्रा के कामों के लिए ठीक है. लेकिन अगर कपड़े का लेबल बहुत ही थीन और फिसलने वाला है तो कपड़ा बहुत ही लो क्वालिटी का है. ऐसे कपड़ा को ज्यादा प्राइज में मत खरीदों.

लेबल की बनावट पर ध्यान दें और कपड़े को छूकर महसूस करें

लेबल पतला, फिसलन वाला या जल्दी झुलसने वाला है, तो समझ जाएँ कि कपड़े की क्वालिटी लो है. ऐसे कपड़े जल्दी खराब हो जाते हैं. कपड़े को हाथ में लेकर महसूस करें कि यह मुलायम है या खुरदुरा, फैब्रिक में ज्यादा स्टिफनेस तो नहीं, क्या यह स्लिम या भारी लगता है, अच्छे कपड़े हाथ में मुलायम और टिकाऊ महसूस होते हैं. साथ ही कपड़े की क्वालिटी सिर्फ फैब्रिक से नहीं, बल्कि सिलाई और स्टिचिंग से भी पता चलती है. अच्छे कपड़े में सटीक और मजबूत सिलाई होती है और ढीली या अधूरी सिलाई वाले कपड़े जल्दी फटते हैं.

