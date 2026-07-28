गैस पर जले दूध के निशान कैसे हटाएं? जानें आसान उपाय

Remove Burnt Tea Stains From Gas Stove: किचन में चाय या दूध बनाते समय थोड़ी सी नजर हटी और बर्तन से दूध उबलकर गैस पर फैल गया. ऐसा लगभग हर घर में होता है. परेशानी तब बढ़ती है, जब गिरा हुआ दूध गैस की गर्म सतह पर जलकर चिपक जाता है. शुरुआत में सफेद दिखने वाला दूध कुछ देर बाद भूरे या काले जिद्दी निशान में बदल सकता है. कई बार सामान्य साबुन और पानी से रगड़ने के बाद भी ये दाग पूरी तरह नहीं निकलते. ज्यादा जोर लगाकर रगड़ने से गैस की सतह पर स्क्रैच आने का खतरा भी रहता है. ऐसे में कुछ आसान तरीकों की मदद से जले दूध और चाय के निशानों को साफ किया जा सकता है.

बेकिंग सोडा से करें सफाई

गैस पर दूध या चाय जलकर चिपक गई है तो बेकिंग सोडा काम आ सकता है. सबसे पहले गैस को पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद जले हुए हिस्से पर थोड़ा पानी लगाकर बेकिंग सोडा छिड़क दें. कुछ देर इसे ऐसे ही रहने दें. फिर मुलायम स्पंज की मदद से धीरे-धीरे दाग को रगड़ें. बेकिंग सोडा जमी हुई गंदगी को ढीला करने में मदद करता है, जिससे उसे हटाना आसान हो सकता है. आखिर में साफ गीले कपड़े से सतह को पोंछ दें.





बेकिंग सोडा का पेस्ट लगाएं

अगर दूध काफी ज्यादा जल चुका है और निशान आसानी से नहीं निकल रहा है तो बेकिंग सोडा का पेस्ट इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए बेकिंग सोडा में थोड़ा गर्म पानी या नींबू का रस मिलाकर गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. इसे जले हुए हिस्से पर अच्छी तरह फैला दें और करीब 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें. इससे सूखा और जला हुआ दूध धीरे-धीरे नरम होने लगेगा. इसके बाद स्पंज या मुलायम ब्रश से हल्के हाथों से रगड़कर साफ करें.

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पुराने टूथब्रश से साफ करें किनारे

दूध उबलकर गिरने पर वह अक्सर बर्नर के आसपास और छोटे किनारों में जाकर जम जाता है. इन जगहों तक स्पंज आसानी से नहीं पहुंच पाता. ऐसे में पुराना टूथब्रश इस्तेमाल किया जा सकता है. बेकिंग सोडा का पेस्ट दाग पर लगाने के बाद टूथब्रश से धीरे-धीरे रगड़ें. ब्रश के छोटे ब्रिसल्स कोनों और बर्नर के आसपास जमा गंदगी तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं. सफाई करते समय ध्यान रखें कि गैस पूरी तरह बंद और ठंडी हो.





नींबू और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल

किचन की सफाई में नींबू भी उपयोगी हो सकता है. जले दूध के हल्के निशान के लिए थोड़ा बेकिंग सोडा छिड़ककर उसके ऊपर नींबू का रस लगाया जा सकता है. इसे कुछ मिनट तक रहने दें और फिर मुलायम स्पंज से साफ करें. अगर गैस की सतह किसी खास मटेरियल की बनी है, तो पहले एक छोटे हिस्से पर इसे आजमाना बेहतर रहेगा.

बहुत जिद्दी दाग पर क्या करें?

अगर घरेलू उपायों के बाद भी जले दूध का निशान नहीं निकल रहा है तो स्टोव के लिए बने क्लीनर का इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, किसी भी क्लीनर को लगाने से पहले उसके लेबल पर दिए गए निर्देश जरूर पढ़ें. गैस स्टोव, ग्लास कुकटॉप और दूसरे प्रकार की कुकिंग सतहों के लिए सफाई का तरीका अलग हो सकता है. गलत केमिकल या ज्यादा कठोर स्क्रबर सतह को नुकसान पहुंचा सकता है.

सफाई के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

जले हुए दूध को साफ करने की जल्दबाजी में चाकू, ब्लेड या दूसरी नुकीली चीज से दाग खुरचना ठीक नहीं है. इससे गैस की सतह पर स्थायी स्क्रैच पड़ सकते हैं. खासतौर पर ग्लास टॉप पर ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए. सफाई शुरू करने से पहले गैस बंद करें और सतह पूरी तरह ठंडी होने का इंतजार करें. बर्नर के आसपास सफाई करते समय ज्यादा पानी डालने से भी बचें. सबसे आसान तरीका यही है कि दूध या चाय गिरने के बाद गैस ठंडी होते ही उसे साफ कर दिया जाए. जितनी देर दाग गर्म सतह पर पड़ा रहेगा, उसके जलकर जिद्दी परत में बदलने की संभावना उतनी ही बढ़ सकती है.

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