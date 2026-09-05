How To Keep Milk Fresh For Longer In Refrigerator: दूध को खराब होने से बचाने के लिए हम उसे फ्रिज में रख देते हैं. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फ्रिज में रखने के बावजूद दूध जल्दी खट्टा होने लगता है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो सिर्फ दूध की क्वालिटी या फ्रिज को इसका जिम्मेदार मानना सही नहीं होगा. दरअसल, दूध को फ्रिज में रखने का तरीका और हमारी रोजमर्रा की कुछ आदतें भी उसकी ताजगी पर असर डाल सकती हैं.

फ्रिज के अंदर हर जगह एक जैसा तापमान नहीं रहता. कुछ हिस्से ज्यादा ठंडे होते हैं, जबकि कुछ जगहों पर तापमान बार-बार बदलता रहता है. खासतौर पर फ्रिज का दरवाजा ऐसा हिस्सा है, जहां तापमान में सबसे ज्यादा उतार-चढ़ाव हो सकता है. हर बार फ्रिज खोलने पर बाहर की गर्म हवा अंदर जाती है और दरवाजे में रखा सामान इस बदलाव के सीधे संपर्क में आता है.

फ्रिज के दरवाजे में दूध रखना पड़ सकता है भारी

दूध की बोतल या पैकेट को फ्रिज के दरवाजे में बने स्लॉट में रखना आसान लगता है. उसकी जगह भी बिल्कुल सही दिखाई देती है. लेकिन दूध के लिए यह फ्रिज की सबसे अच्छी जगह नहीं है. दरवाजा बार-बार खुलने और बंद होने के कारण यहां का तापमान बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा अस्थिर रहता है.





दूध लंबे समय तक ऐसे तापमान में रहे, तो उसके जल्दी खराब होने की संभावना बढ़ सकती है. यही वजह है कि दूध को फ्रिज के दरवाजे के बजाय अंदर की शेल्फ पर रखना बेहतर माना जाता है. खासतौर पर फ्रिज के बीच या निचले हिस्से की शेल्फ दूध के लिए ज्यादा उपयुक्त हो सकती है, क्योंकि वहां तापमान अपेक्षाकृत ठंडा और स्थिर रहता है.

सिर्फ फ्रिज की जगह ही वजह नहीं

अगर आप दूध को सही जगह पर रखने के बावजूद उसके जल्दी खट्टा होने से परेशान हैं, तो अपनी कुछ आदतों पर भी ध्यान देना जरूरी है. सबसे आम गलती है दूध को जरूरत से ज्यादा देर तक बाहर छोड़ देना. मान लीजिए आपने सुबह चाय या नाश्ते के लिए दूध निकाला और इस्तेमाल करने के बाद उसे वापस फ्रिज में रखने में काफी समय लगा दिया. इस दौरान दूध कमरे के तापमान के संपर्क में रहता है. गर्म वातावरण में बैक्टीरिया तेजी से बढ़ सकते हैं और दूध के जल्दी खराब होने की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए जितना दूध चाहिए, उतना ही निकालें और बाकी दूध को तुरंत फ्रिज में वापस रख दें. नाश्ता करते समय दूध की बोतल या पैकेट को लंबे समय तक टेबल पर छोड़ना उसकी शेल्फ लाइफ के लिए अच्छा नहीं है.





फ्रिज का तापमान भी रखें सही

दूध को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए फ्रिज का तापमान भी महत्वपूर्ण है. आम तौर पर रेफ्रिजरेटर का तापमान करीब 37 डिग्री फारेनहाइट यानी लगभग 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखना अच्छा माना जाता है. तापमान 40 डिग्री फारेनहाइट यानी करीब 4.4 डिग्री सेल्सियस के करीब या उससे ऊपर जाने पर बैक्टीरिया के बढ़ने का जोखिम बढ़ सकता है. इसलिए अगर फ्रिज में रखा दूध बार-बार जल्दी खट्टा हो रहा है, तो सिर्फ दूध की जगह बदलने के बजाय फ्रिज का तापमान भी जांचें. फ्रिज को जरूरत से ज्यादा भर देने या बार-बार लंबे समय तक दरवाजा खुला रखने से भी अंदर का तापमान स्थिर नहीं रह पाता.

बाजार से दूध लाने का समय भी रखता है मायने

दूध को ज्यादा समय तक ताजा रखने की शुरुआत घर पहुंचने के बाद नहीं, बल्कि खरीदारी के समय से हो जाती है. अगर आप किराने की खरीदारी कर रहे हैं, तो दूध को सबसे आखिर में लेना बेहतर है. इससे दूध को गर्म वातावरण में कम समय बिताना पड़ेगा. घर पहुंचने के बाद भी दूध को सीधे फ्रिज में रख दें. उसे बाकी सामान जमाने या दूसरे काम निपटाने तक किचन काउंटर पर छोड़ना सही आदत नहीं है.

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फ्रिज का दरवाजा किन चीजों के लिए रखें?

फ्रिज के दरवाजे में ऐसी चीजें रखना ज्यादा बेहतर है जो जल्दी खराब नहीं होतीं. जैसे केचप, मस्टर्ड, सोया सॉस, जैम, सलाद ड्रेसिंग और बोतलबंद पेय. इन चीजों पर तापमान में होने वाले छोटे-मोटे बदलाव का असर दूध या क्रीम की तुलना में कम पड़ता है. यही सावधानी क्रीम, हाफ एंड हाफ और व्हिपिंग क्रीम जैसे दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी लागू होती है. यहां तक कि नॉन-डेयरी मिल्क को भी खोलने के बाद पर्याप्त ठंडे तापमान में रखना जरूरी है.

दूध को ज्यादा दिनों के लिए रखना हो तो?

अगर दूध को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है, तो उसे फ्रीज भी किया जा सकता है. हालांकि इसके लिए फ्रीजर-सेफ कंटेनर इस्तेमाल करना चाहिए और ऊपर थोड़ी जगह छोड़नी चाहिए, क्योंकि जमने पर दूध फैलता है. कंटेनर को अच्छी तरह बंद करके उस पर तारीख लिखना भी उपयोगी है. जमे हुए दूध को इस्तेमाल करने से पहले कमरे के तापमान पर छोड़ने के बजाय फ्रिज में रखकर धीरे-धीरे पिघलाना बेहतर है. पिघलने के बाद दूध की बनावट थोड़ी बदल सकती है, लेकिन इसे अच्छी तरह हिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है.

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