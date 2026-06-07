हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsLow Shower Water Pressure: प्लंबर को बुलाने से पहले ये जुगाड़ करके देखें, एकदम ठीक चलने लगेगा शॉवर

Low Shower Water Pressure: प्लंबर को बुलाने से पहले ये जुगाड़ करके देखें, एकदम ठीक चलने लगेगा शॉवर

Shower Water Pressure Problems: ज्यादातर मामलों में शॉवर का प्रेशर कम होने की वजह शॉवर हेड में जमा गंदगी और कैल्शियम की परत होती है.खनिज पदार्थ शॉवर के छोटे-छोटे छेद में जमा होने लगते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 07 Jun 2026 11:47 AM (IST)
Preferred Sources

How To Fix Low Shower Water Pressure At Home: सुबह नहाने के लिए शॉवर चालू किया और पानी की धार इतनी धीमी निकली कि पूरा मूड खराब हो गया? आमतौर पर ऐसी स्थिति में लोग तुरंत प्लंबर को बुलाने का सोचते हैं, लेकिन कई बार समस्या इतनी बड़ी नहीं होती कि उसके लिए पैसे खर्च किए जाएं. कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर आप शॉवर की पानी की धार को पहले जैसा तेज बना सकते हैं. 

शॉवर में क्यों प्रेशर कम बनता है?

दरअसल, ज्यादातर मामलों में शॉवर का प्रेशर कम होने की वजह शॉवर हेड में जमा गंदगी और कैल्शियम की परत होती है. समय के साथ पानी में मौजूद खनिज पदार्थ शॉवर के छोटे-छोटे छेद में जमा होने लगते हैं, जिससे पानी का बहाव प्रभावित होता है. अच्छी बात यह है कि इस समस्या को घर बैठे ही ठीक किया जा सकता है.

कैसे ठीक कर सकते हैं समस्या?

इसके लिए सबसे पहले शॉवर हेड को निकाल लें. अब एक बर्तन में बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिलाएं. शॉवर हेड को इस घोल में 3 से 4 घंटे के लिए डुबोकर छोड़ दें. अगर जमा गंदगी ज्यादा है तो इसे रातभर भी रखा जा सकता है. सिरका कैल्शियम और खनिजों की जमी हुई परत को धीरे-धीरे घोल देता है.

इसे भी पढ़ें: मसालदानी में रखी हल्दी असली है या नकली, ऐसे करें पहचान

अच्छे तरीके से साफ करना

इसके बाद एक पुराने टूथब्रश की मदद से शॉवर हेड को अच्छी तरह साफ करें. खासकर उन छिद्रों को साफ करें जहां से पानी निकलता है. सफाई के बाद इसे साफ पानी से धोकर दोबारा फिट कर दें. कई बार सिर्फ इस उपाय से ही शॉवर की धार में बड़ा फर्क दिखाई देने लगता है. 

इन चीजों की भी जांच करना जरूरी

अगर इसके बावजूद पानी का प्रेशर कम है, तो शॉवर के ड्रेन की भी जांच करें. बाल, साबुन की परत और अन्य गंदगी ड्रेन में जमा होकर पानी के बहाव को प्रभावित कर सकती है. प्लंजर या ड्रेन क्लीनर की मदद से ड्रेन की सफाई करने पर भी समस्या दूर हो सकती है. कुछ घरों में पानी का प्रेशर रेगुलेटर भी लगा होता है. यदि इसकी सेटिंग कम हो गई हो तो शॉवर में पानी की धार कमजोर पड़ सकती है. ऐसे में रेगुलेटर की जांच कर उसे सही स्तर पर सेट करना मददगार हो सकता है. होम एक्सपर्ट का मानना है कि शॉवर हेड और ड्रेन की नियमित सफाई करने से इस तरह की समस्याओं से काफी हद तक बचा जा सकता है. हर कुछ महीनों में शॉवर हेड को सिरके से साफ करने की आदत पानी के बहाव को बेहतर बनाए रखती है.

हालांकि, यदि इन उपायों के बाद भी समस्या बनी रहती है, तो पाइपलाइन, वाल्व या पानी की सप्लाई में कोई तकनीकी खराबी हो सकती है. ऐसी स्थिति में प्लंबर की मदद लेना बेहतर रहेगा. 

इसे भी पढ़ें: Fridge Smell Removal Tips: फ्रिज से नहीं जा रही बदबू, ये हैक्स आएंगे आपके बहुत काम

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 07 Jun 2026 11:47 AM (IST)
Tags :
Low Shower Water Pressure Shower Water Pressure Problems Shower Head Cleaning
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Low Shower Water Pressure: प्लंबर को बुलाने से पहले ये जुगाड़ करके देखें, एकदम ठीक चलने लगेगा शॉवर
प्लंबर को बुलाने से पहले ये जुगाड़ करके देखें, एकदम ठीक चलने लगेगा शॉवर
Home Tips
घर बनवा रहे या करा रहे पेंटिंग तो हो जाएं अलर्ट, आपका पेंट आग और जहरीले धुएं का कारण तो नहीं?
घर बनवा रहे या करा रहे पेंटिंग तो हो जाएं अलर्ट, आपका पेंट आग और जहरीले धुएं का कारण तो नहीं?
Home Tips
House Fire Causes: घर में आग लगने की सबसे बड़ी वजह होती हैं ये चीजें, तुरंत चेक करें चेक
घर में आग लगने की सबसे बड़ी वजह होती हैं ये चीजें, तुरंत चेक करें चेक
Home Tips
Balcony Garden: एसी-कूलर का खर्च होगा कम, घर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखेंगे बालकनी वाले ये खास पौधे
एसी-कूलर का खर्च होगा कम, घर को प्राकृतिक रूप से ठंडा रखेंगे बालकनी वाले ये खास पौधे
Advertisement

वीडियोज

E20 Petrol vs Power Petrol | क्या Power Petrol वाकई बेहतर है? #e20petrol #autolive
Maruti Suzuki WagonR : India's first flex fuel car | #marutisuzuki #wagonr #flexfuel #autolive
Big Breaking | Khan Sir Controversy: खान सर के कोचिंग सील को लेकर आई बड़ी खबर |Patna Coaching Firing
LPG Price Hike: रसोई पर महंगाई की मार! जानिए देश भर में कितनी बढ़ीं सिलेंडर की कीमतें | Breaking
Khan Sir Controversy: हमला, गिरफ्तारी और अब कोचिंग सील...बुरे फंसे खान सर! | Patna Coaching Firing
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत की जन्मदर फिनलैंड से भी नीचे! 10 साल में रिकॉर्ड गिरावट, एलन मस्क ने जताई चिंता
भारत की जन्मदर फिनलैंड से भी नीचे! 10 साल में रिकॉर्ड गिरावट, एलन मस्क ने जताई चिंता
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: फिर बढ़े रसोई गैस के दाम, अब लखनऊ में इतने दाम में मिलेगा घरेलू LPG सिलेंडर
यूपी: फिर बढ़े रसोई गैस के दाम, अब लखनऊ में इतने दाम में मिलेगा घरेलू LPG सिलेंडर
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup: वर्ल्ड कप टीम के साथ आए इराक के फुटबॉलर को अमेरिका ने किया डिटेन, घंटों चली पूछताछ
वर्ल्ड कप टीम के साथ आए इराक के फुटबॉलर को अमेरिका ने किया डिटेन, घंटों चली पूछताछ
इंडिया
क्या ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से बहरामपुर सीट छोड़ने को कहा? पूर्व क्रिकेटर ने खुद सामने आकर बताई सच्चाई
क्या ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से बहरामपुर सीट छोड़ने को कहा? पूर्व क्रिकेटर ने खुद सामने आकर बताई सच्चाई
बॉलीवुड
Amrita Rao Birthday: 'कृष' से लेकर 'बचना ऐ हसीनों' तक, अमृता राव ने ठुकराई ये बड़ी फिल्में, सलमान खान को भी कर चुकी हैं मना
'कृष' से लेकर 'बचना ऐ हसीनों' तक, अमृता राव ने ठुकराई ये बड़ी फिल्में, सलमान खान को भी कर चुकी हैं मना
विश्व
अमेरिका-ईरान बातचीत के बीच तेहरान पहुंचे पाकिस्तान के गृहमंत्री, शहबाज-मुनीर ने भेजा संदेश, मध्यस्थता पर उठ चुके हैं सवाल
अमेरिका-ईरान बातचीत के बीच तेहरान पहुंचे PAK के गृहमंत्री, शहबाज-मुनीर ने भिजवाया संदेश
बिजनेस
Petrol-Diesel Price: क्या घरेलू सिलेंडर के साथ आज पेट्रोल-डीजल की भी बढ़ी कीमत? चेक करें लेटेस्ट रेट
क्या घरेलू सिलेंडर के साथ आज पेट्रोल-डीजल की भी बढ़ी कीमत? चेक करें लेटेस्ट रेट
हेल्थ
Hidden Cholesterol Marker: क्या कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने पर भी आ सकता है हार्ट अटैक? एक्सपर्ट से जानें
क्या कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने पर भी आ सकता है हार्ट अटैक? एक्सपर्ट से जानें
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget