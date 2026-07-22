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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsSticker Removal Tips: नए बर्तनों पर लगे स्टीकर को मिनटों में हटाएं, नहीं बचेगा गोंद का निशान

Sticker Removal Tips: नए बर्तनों पर लगे स्टीकर को मिनटों में हटाएं, नहीं बचेगा गोंद का निशान

Kitchen Cleaning Hacks: प्राइस टैग या ब्रांड के स्टीकर हटाना अक्सर सबसे मुश्किल काम बन जाता है. कई बार स्टीकर तो निकल जाता है, लेकिन उसका गोंद बर्तन पर चिपका रह जाता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 22 Jul 2026 02:53 PM (IST)
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How To Remove Stickers From New Utensils: नए बर्तन खरीदते समय उन पर लगे प्राइस टैग या ब्रांड के स्टीकर हटाना अक्सर सबसे मुश्किल काम बन जाता है. कई बार स्टीकर तो निकल जाता है, लेकिन उसका गोंद बर्तन पर चिपका रह जाता है. इसे नाखून या किसी तेज चीज से खुरचने पर बर्तन पर खरोंच भी पड़ सकती है. अगर आप भी इस परेशानी से जूझते हैं, तो कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से बिना नुकसान पहुंचाए स्टीकर और उसका गोंद आसानी से साफ कर सकते हैं.

WD-40 की मदद लें

अगर घर में WD-40 मौजूद है, तो यह स्टीकर हटाने का सबसे आसान तरीका हो सकता है. सबसे पहले स्टीकर पर थोड़ा-सा WD-40 स्प्रे करें और 2 से 3 मिनट तक छोड़ दें. इससे गोंद ढीला पड़ने लगता है. इसके बाद मुलायम सूती कपड़े से हल्के हाथों से रगड़ें. जरूरत पड़े तो किसी प्लास्टिक कार्ड या कुंद चीज की मदद से स्टीकर निकालें. ध्यान रखें कि चाकू या किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे स्टील पर निशान पड़ सकते हैं. आखिर में बर्तन को साबुन और पानी से धो लें.

खाने का तेल भी करेगा कमाल

अगर WD-40 उपलब्ध नहीं है, तो घर में रखा कोई भी तेल काम आ सकता है. जैतून का तेल, बेबी ऑयल या सामान्य कुकिंग ऑयल की कुछ बूंदें स्टीकर पर लगाएं. पहले कोशिश करें कि सूखा स्टीकर जितना निकल सके, उतना निकाल लें. इसके बाद तेल लगाकर करीब 5 मिनट के लिए छोड़ दें. समय पूरा होने पर मुलायम कपड़े से उसी दिशा में धीरे-धीरे पोंछें, जिस दिशा में स्टील की फिनिश दिखाई देती है. इससे गोंद आसानी से निकल जाएगा और बर्तन की चमक भी बनी रहेगी. अगर पहली बार में पूरा गोंद न हटे, तो यही प्रक्रिया दोबारा दोहरा सकते हैं.

अल्कोहल से भी हट जाएगा गोंद

रबिंग अल्कोहल या सामान्य अल्कोहल भी स्टीकर हटाने में काफी असरदार माना जाता है. एक पेपर टॉवल या मुलायम कपड़े पर थोड़ा-सा अल्कोहल डालें और उसे स्टीकर के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए रखें. इससे गोंद नरम होने लगेगा। इसके बाद धीरे-धीरे रगड़ते हुए स्टीकर निकाल दें. अगर कुछ गोंद बच जाए, तो दोबारा अल्कोहल लगाकर साफ करें.

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किन बातों का रखें ध्यान?

स्टीकर हटाते समय जल्दबाजी न करें. तेज ब्लेड, चाकू या स्टील स्क्रबर का इस्तेमाल करने से नए बर्तनों पर हमेशा के लिए खरोंच पड़ सकती है. हमेशा मुलायम कपड़ा, पेपर टॉवल या प्लास्टिक कार्ड जैसी चीजों का ही इस्तेमाल करें. आखिर में बर्तन को अच्छी तरह धोकर सुखा लें. अगर पानी और साबुन से स्टीकर नहीं निकल रहा है, तो इन आसान तरीकों की मदद से कुछ ही मिनटों में जिद्दी गोंद भी साफ हो जाएगा.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 22 Jul 2026 02:53 PM (IST)
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