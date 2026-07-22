नए बर्तनों पर लगे स्टीकर को मिनटों में हटाएं, नहीं बचेगा गोंद का निशान

How To Remove Stickers From New Utensils: नए बर्तन खरीदते समय उन पर लगे प्राइस टैग या ब्रांड के स्टीकर हटाना अक्सर सबसे मुश्किल काम बन जाता है. कई बार स्टीकर तो निकल जाता है, लेकिन उसका गोंद बर्तन पर चिपका रह जाता है. इसे नाखून या किसी तेज चीज से खुरचने पर बर्तन पर खरोंच भी पड़ सकती है. अगर आप भी इस परेशानी से जूझते हैं, तो कुछ आसान घरेलू तरीकों की मदद से बिना नुकसान पहुंचाए स्टीकर और उसका गोंद आसानी से साफ कर सकते हैं.

WD-40 की मदद लें

अगर घर में WD-40 मौजूद है, तो यह स्टीकर हटाने का सबसे आसान तरीका हो सकता है. सबसे पहले स्टीकर पर थोड़ा-सा WD-40 स्प्रे करें और 2 से 3 मिनट तक छोड़ दें. इससे गोंद ढीला पड़ने लगता है. इसके बाद मुलायम सूती कपड़े से हल्के हाथों से रगड़ें. जरूरत पड़े तो किसी प्लास्टिक कार्ड या कुंद चीज की मदद से स्टीकर निकालें. ध्यान रखें कि चाकू या किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इससे स्टील पर निशान पड़ सकते हैं. आखिर में बर्तन को साबुन और पानी से धो लें.

खाने का तेल भी करेगा कमाल

अगर WD-40 उपलब्ध नहीं है, तो घर में रखा कोई भी तेल काम आ सकता है. जैतून का तेल, बेबी ऑयल या सामान्य कुकिंग ऑयल की कुछ बूंदें स्टीकर पर लगाएं. पहले कोशिश करें कि सूखा स्टीकर जितना निकल सके, उतना निकाल लें. इसके बाद तेल लगाकर करीब 5 मिनट के लिए छोड़ दें. समय पूरा होने पर मुलायम कपड़े से उसी दिशा में धीरे-धीरे पोंछें, जिस दिशा में स्टील की फिनिश दिखाई देती है. इससे गोंद आसानी से निकल जाएगा और बर्तन की चमक भी बनी रहेगी. अगर पहली बार में पूरा गोंद न हटे, तो यही प्रक्रिया दोबारा दोहरा सकते हैं.

अल्कोहल से भी हट जाएगा गोंद

रबिंग अल्कोहल या सामान्य अल्कोहल भी स्टीकर हटाने में काफी असरदार माना जाता है. एक पेपर टॉवल या मुलायम कपड़े पर थोड़ा-सा अल्कोहल डालें और उसे स्टीकर के ऊपर 2 से 3 मिनट के लिए रखें. इससे गोंद नरम होने लगेगा। इसके बाद धीरे-धीरे रगड़ते हुए स्टीकर निकाल दें. अगर कुछ गोंद बच जाए, तो दोबारा अल्कोहल लगाकर साफ करें.

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किन बातों का रखें ध्यान?

स्टीकर हटाते समय जल्दबाजी न करें. तेज ब्लेड, चाकू या स्टील स्क्रबर का इस्तेमाल करने से नए बर्तनों पर हमेशा के लिए खरोंच पड़ सकती है. हमेशा मुलायम कपड़ा, पेपर टॉवल या प्लास्टिक कार्ड जैसी चीजों का ही इस्तेमाल करें. आखिर में बर्तन को अच्छी तरह धोकर सुखा लें. अगर पानी और साबुन से स्टीकर नहीं निकल रहा है, तो इन आसान तरीकों की मदद से कुछ ही मिनटों में जिद्दी गोंद भी साफ हो जाएगा.

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