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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsRoti Making Tips: रोटी नहीं फूल रही, कहीं आटा गूंथने में ये गलती तो नहीं कर रहे?

Roti Making Tips: रोटी नहीं फूल रही, कहीं आटा गूंथने में ये गलती तो नहीं कर रहे?

Kitchen Tips: अगर आटा गूंथने के बाद कड़ा महसूस हो रहा है, तो संभव है कि उसमें पानी कम पड़ा हो. बहुत कम पानी डालने से आटा सूखा और सख्त हो सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 12 Sep 2026 10:05 AM (IST)
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Why Rotis Do Not Puff Up On Tawa: रोटी का फूलना देखने में भले ही छोटी सी बात लगे, लेकिन जब रोटी तवे पर अच्छे से फूलकर गुब्बारे जैसी हो जाती है, तो समझ आता है कि आटा और उसे बनाने का तरीका सही रहा है. वहीं अगर रोटी बार-बार सपाट रह जाती है, सूखी या सख्त हो जाती है, तो इसकी वजह सिर्फ बेलने या तवे की गर्मी नहीं होती. कई बार गलती आटा गूंथते समय ही हो जाती है.

रोटी को अच्छा फूलाने के लिए आटे का सही होना सबसे जरूरी है. अगर आटा बहुत कड़ा है, बहुत ढीला है या ठीक से गूंथा नहीं गया है, तो बाद में कितनी भी सावधानी से रोटी बेल लें, उसके फूलने में परेशानी आ सकती है.

आटा न बहुत सख्त हो, न बहुत चिपचिपा

रोटी के लिए आटा नरम और मुलायम होना चाहिए. हाथ से छूने पर यह आसानी से दब जाए और बहुत ज्यादा चिपके भी नहीं. अगर आटा गूंथने के बाद कड़ा महसूस हो रहा है, तो संभव है कि उसमें पानी कम पड़ा हो. बहुत कम पानी डालने से आटा सूखा और सख्त हो सकता है. ऐसा आटा बेलते समय किनारों से फटने लगता है और इससे बनी रोटी भी नरम होने के बजाय कड़ी हो सकती है. दूसरी तरफ पानी बहुत ज्यादा पड़ जाए तो आटा चिपचिपा हो जाता है और उसे बेलना मुश्किल हो जाता है. इसलिए पानी एक साथ डालने के बजाय थोड़ा-थोड़ा करके डालें. लगभग एक कप आटे के लिए करीब 150 मिलीलीटर गुनगुना पानी इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि पानी की सही मात्रा आटे की किस्म पर भी निर्भर करती है.


Roti Making Tips: रोटी नहीं फूल रही, कहीं आटा गूंथने में ये गलती तो नहीं कर रहे?

आटा गूंथते समय ये गलती न करें

कई लोग आटा नरम करने के चक्कर में उसे जरूरत से ज्यादा गूंथते रहते हैं. अच्छी रोटी के लिए आटे को ठीक से गूंथना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा गूंथने से हर बार बेहतर नतीजा नहीं मिलता. आटा इतना नरम होना चाहिए कि दबाने पर हल्का सा वापस अपनी जगह आ जाए. अगर यह बहुत कड़ा है और बेलते समय बार-बार सिकुड़ रहा है, तो सिर्फ जोर लगाकर गूंथते रहने के बजाय उसकी नमी पर ध्यान दें. आटा तैयार होने के बाद उसे तुरंत बेलना भी सही नहीं है. उसे कुछ समय आराम देना जरूरी है.

गूंथे हुए आटे को आराम जरूर दें

आटा गूंथने के बाद उसे ढककर करीब 20 से 30 मिनट के लिए छोड़ दें. इससे आटा सेट होता है और उसमें मौजूद ग्लूटेन को आराम मिलता है. इससे आटा ज्यादा आसानी से बेलने लायक बनता है और रोटी के फूलने में भी मदद मिलती है. अगर आटा बेलते समय बार-बार सिकुड़ रहा है, तो हो सकता है कि आपने उसे पर्याप्त समय आराम नहीं दिया हो. आटे को ढककर रखने से वह सूखता भी नहीं है. कुछ लोग आटा गूंथकर तुरंत लोइयां बनाकर बेलना शुरू कर देते हैं. जल्दबाजी में किया गया यह काम रोटी की बनावट पर असर डाल सकता है. इसलिए गूंथने के बाद थोड़ा इंतजार करना बेहतर है.


Roti Making Tips: रोटी नहीं फूल रही, कहीं आटा गूंथने में ये गलती तो नहीं कर रहे?

कौन सा आटा इस्तेमाल कर रहे हैं, यह भी मायने रखता है

रोटी बनाने के लिए गेहूं का आटा यानी अट्‌टा इस्तेमाल करना बेहतर रहता है. आटे की किस्म बदलने पर पानी की जरूरत और उसकी बनावट भी बदल सकती है. इसलिए अगर आटा जरूरत से ज्यादा चिपक रहा है या बहुत सख्त हो रहा है, तो सिर्फ गूंथने के तरीके को दोष देने के बजाय आटे की किस्म पर भी ध्यान दें.

आटा सही है, फिर भी रोटी नहीं फूल रही?

अगर आटा नरम है, अच्छी तरह गूंथा गया है और उसे आराम भी दिया है, फिर भी रोटी नहीं फूल रही, तो अगली चीज बेलने का तरीका है. रोटी की मोटाई हर जगह लगभग बराबर रखें. कहीं बहुत मोटी और कहीं बहुत पतली रोटी होने पर वह एक जैसी नहीं पकती और भाप भी बराबर नहीं बन पाती. बहुत ज्यादा सूखा आटा लगाकर बेलने से भी रोटी सूखी और सख्त हो सकती है. बस हल्का सा सूखा आटा लगाएं और अतिरिक्त आटा झाड़ दें. रोटी को जितना हो सके गोल और बराबर मोटाई का बेलें. बेलते समय बहुत ज्यादा दबाव डालने की जरूरत नहीं है. हल्के और बराबर हाथ से बेलने की कोशिश करें.

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तवे की गर्मी को भी नजरअंदाज न करें

कभी-कभी आटा सही होने के बावजूद तवे की गर्मी रोटी को फूलने नहीं देती. तवा बहुत ठंडा होगा तो रोटी धीरे-धीरे सूखने लगेगी और फूलने से पहले ही सख्त हो सकती है. वहीं बहुत ज्यादा गर्म तवे पर रोटी बाहर से जल्दी पक या जल सकती है, जबकि अंदर ठीक से नहीं पकती. रोटी सेंकने से पहले तवे को अच्छी तरह गर्म करें. तवे पर पानी की कुछ बूंदें डालकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है. पानी तुरंत चटककर जल्दी सूख जाए तो तवा काफी गर्म है. रोटी डालने के बाद उसे बार-बार पलटने की जरूरत नहीं है. जब हल्के बुलबुले दिखाई देने लगें, तब उसे पलटें. दूसरी तरफ हल्के भूरे निशान आने के बाद दोबारा पलटकर हल्के हाथ से दबाने पर रोटी फूल सकती है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 12 Sep 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Roti Roti Making Roti Dough
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