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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsSnakes In Monsoon: मानसून में घर के पास क्यों आते हैं जहरीले सांप? जानें बचाव के तरीके

Snakes In Monsoon: मानसून में घर के पास क्यों आते हैं जहरीले सांप? जानें बचाव के तरीके

Snake Safety Tips: घर के आसपास सांप दिखाई देने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. खासकर तेज बारिश के बाद सांप खेत, झाड़ियों और अपने बिलों से निकलकर सूखी और सुरक्षित जगह तलाशने लगते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 06 Aug 2026 10:15 AM (IST)
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Which Snakes Enter House First In Rain: बारिश शुरू होते ही घर के आसपास सांप दिखाई देने की घटनाएं बढ़ जाती हैं. खासकर तेज बारिश के बाद सांप खेत, झाड़ियों और अपने बिलों से निकलकर सूखी और सुरक्षित जगह तलाशने लगते हैं. बिलों में पानी भरने के साथ चूहे और मेंढक जैसे जीव भी घरों के आसपास आने लगते हैं, जिनकी तलाश में सांप भी आबादी वाले इलाकों तक पहुंच सकते हैं. यही वजह है कि मानसून के दौरान घर, स्टोर रूम, सीढ़ियों के नीचे, बगीचे और नालियों के आसपास सांप मिलने की संभावना बढ़ जाती है. ऐसे में सवाल उठता है कि बारिश में कौन से सांप घरों के आसपास ज्यादा दिखाई दे सकते हैं और इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए?

बारिश में घर में आ सकता है कॉमन करैत

मानसून के दौरान कॉमन करैत को लेकर खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है. यह बेहद जहरीला सांप है और आमतौर पर रात के समय ज्यादा सक्रिय रहता है. यह अंधेरी और शांत जगहों में छिप सकता है और चूहों की तलाश में घरों के आसपास भी पहुंच सकता है. 

करैत का काटना खासतौर पर खतरनाक माना जाता है, क्योंकि कई बार इसके काटने पर शुरुआत में ज्यादा दर्द महसूस नहीं होता. इसका जहर नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकता है और गंभीर स्थिति में सांस लेने में परेशानी तथा लकवा जैसी समस्या पैदा हो सकती है. इसलिए रात के समय घर के अंधेरे हिस्सों में बिना रोशनी के जाने से बचना चाहिए.


Snakes In Monsoon: मानसून में घर के पास क्यों आते हैं जहरीले सांप? जानें बचाव के तरीके

इंडियन कोबरा भी पहुंच सकता है घर के पास

इंडियन कोबरा भारत में पाए जाने वाले सबसे पहचाने जाने वाले जहरीले सांपों में शामिल है. बारिश के दौरान इसके प्राकृतिक ठिकानों में पानी भरने पर यह सूखी जगह की तलाश में बाहर निकल सकता है. खेतों, खुले मैदानों, बगीचों और इंसानी बस्तियों के आसपास भी कोबरा देखा जा सकता है. कोबरा का जहर नर्वस सिस्टम पर असर डालता है. इसके काटने पर सांस लेने में परेशानी जैसी गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है. घर के आसपास चूहे ज्यादा हैं तो सांपों के आने की संभावना भी बढ़ सकती है, क्योंकि चूहे कई सांपों का शिकार होते हैं.

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रसेल वाइपर और सॉ-स्केल्ड वाइपर से भी रहें सावधान

रसेल वाइपर आमतौर पर घास वाले इलाकों और खेतों में पाया जाता है. इसका शरीर मोटा होता है और पीठ पर गहरे रंग के अंडाकार निशान दिखाई देते है. इसका जहर खून और शरीर के ऊतकों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है.


Snakes In Monsoon: मानसून में घर के पास क्यों आते हैं जहरीले सांप? जानें बचाव के तरीके

वहीं, सॉ-स्केल्ड वाइपर आकार में छोटा होता है और रेतीले, सूखे तथा झाड़ियों वाले इलाकों में ज्यादा पाया जाता है. बारिश में घर के आसपास घास, झाड़ियां या सामान का ढेर है तो ऐसी जगहों पर हाथ-पैर रखने से पहले सावधानी बरतनी चाहिए.

घर के आसपास सांप होने के ये हो सकते हैं संकेत

सांप हमेशा सीधे दिखाई दे, यह जरूरी नहीं है। कई बार घर के आसपास कुछ संकेत उसकी मौजूदगी की तरफ इशारा कर सकते हैं. सांप की उतरी हुई केंचुल इनमें सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले संकेतों में से एक है.यह पुराने फर्नीचर के पीछे, लकड़ी के ढेर, बगीचे के कचरे या शांत कोनों में मिल सकती है. धूल या मिट्टी में लहरदार निशान भी किसी सांप के गुजरने का संकेत हो सकते हैं. ये निशान स्टोर रूम, गैराज या ऐसी जगहों पर ज्यादा आसानी से दिखाई देते हैं जहां लोगों का आना-जाना कम होता है. किसी अंधेरे कोने से फुफकार जैसी आवाज सुनाई दे तो वहां खुद जाकर जांच करने से बचें.

घर में सांप घुसने से कैसे बचाएं?

मानसून शुरू होने से पहले घर के आसपास की सफाई पर खास ध्यान देना चाहिए. बड़ी घास और झाड़ियों को समय-समय पर साफ करें। लकड़ी, पुराने डिब्बे, ईंट और बेकार सामान का ढेर घर की दीवार से लगाकर न रखें. ऐसी जगहें सांपों को छिपने के लिए सुरक्षित ठिकाना दे सकती हैं. दरवाजों के नीचे ज्यादा खाली जगह है तो उसे बंद करें. दीवारों में मौजूद दरारों और छेदों को भी ठीक करवाएं. नालियों और पाइप के खुले हिस्सों को उचित जाली से सुरक्षित किया जा सकता है. घर में चूहों की समस्या है तो उसे भी नियंत्रित करना जरूरी है.

रात में बाहर निकलते समय टॉर्च या पर्याप्त रोशनी का इस्तेमाल करें. बगीचे में काम करते समय बंद जूते और दस्ताने पहनना बेहतर है. पत्तियों, लकड़ियों या पुराने सामान के ढेर में सीधे हाथ डालने से बचें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 06 Aug 2026 10:15 AM (IST)
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