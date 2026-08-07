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क्या आपके कमरे में भी आती हैं छिपकलियां? जानें भगाने का सही तरीका

How To Keep Lizards Away: रात के समय जलने वाली ट्यूबलाइट, एलईडी या बल्ब के आसपास अक्सर कई उड़ने वाले कीड़े जमा हो जाते हैं. यही कारण है कि छिपकलियां भी दीवारों और छत पर उसी जगह दिखाई देती हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 07 Aug 2026 12:11 PM (IST)
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क्या आपने कभी गौर किया है कि पूरे घर में छिपकलियां कम दिखाई देती हैं, लेकिन एक खास कमरे में बार-बार नजर आती हैं? कई लोग इसे संयोग या किसी मान्यता से जोड़ते हैं, जबकि इसकी असली वजह उस कमरे का वातावरण और वहां मौजूद चीजें होती हैं. अगर किसी कमरे में छिपकलियां बार-बार आ रही हैं, तो समझिए कि वहां उन्हें रहने और भोजन पाने के लिए अनुकूल माहौल मिल रहा है.

 कमरे में कीड़े-मकोड़े ज्यादा होना

छिपकलियों का मुख्य भोजन छोटे-छोटे कीड़े होते हैं. मच्छर, मक्खियां, मकड़ियां, चींटियां, पतंगे और दूसरे रेंगने वाले कीड़े उन्हें आसानी से आकर्षित करते हैं. अगर किसी कमरे में इन कीड़ों की संख्या ज्यादा है, तो छिपकलियां बार-बार वहीं आएंगी क्योंकि उन्हें भोजन की तलाश में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती.

 रात में तेज रोशनी जलना

रात के समय जलने वाली ट्यूबलाइट, एलईडी या बल्ब के आसपास अक्सर कई उड़ने वाले कीड़े जमा हो जाते हैं. यही कारण है कि छिपकलियां भी दीवारों और छत पर उसी जगह दिखाई देती हैं. उनके लिए यह आसानी से शिकार करने की सबसे अच्छी जगह होती है.


क्या आपके कमरे में भी आती हैं छिपकलियां? जानें भगाने का सही तरीका

नमी और पानी की उपलब्धता

छिपकलियों को जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत होती है. यदि किसी कमरे के पास बाथरूम है, पाइप से हल्का रिसाव हो रहा है या फर्श पर अक्सर नमी बनी रहती है, तो यह जगह उनके लिए ज्यादा आकर्षक बन जाती है. लंबे समय तक बनी रहने वाली सीलन भी उन्हें वहां रुकने का मौका देती है.

कमरे में छिपने की पर्याप्त जगह

स्टोर रूम, कम इस्तेमाल होने वाले कमरे या ऐसे कमरे जहां ज्यादा सामान रखा हो, वहां छिपकलियों को आसानी से छिपने की जगह मिल जाती है. अलमारी के पीछे, फर्नीचर के नीचे, दीवारों की दरारों या पर्दों के पीछे वे दिनभर आराम करती हैं और रात में भोजन की तलाश में बाहर निकलती हैं.

 बाहर से आने का आसान रास्ता

अगर किसी कमरे की खिड़की, वेंटिलेशन, दरवाजे के किनारों या दीवारों में छोटे-छोटे गैप हैं, तो छिपकलियां आसानी से अंदर आ सकती हैं. कई बार पूरा घर बंद होने के बावजूद एक ही कमरे में उनके आने की वजह यही रास्ते होते हैं.


क्या आपके कमरे में भी आती हैं छिपकलियां? जानें भगाने का सही तरीका

 फल और पौधे भी बन सकते हैं वजह

हालांकि ज्यादातर घरों में दिखने वाली छिपकलियां कीड़े खाती हैं, लेकिन कुछ प्रजातियां फलों या पौधों की ओर भी आकर्षित होती हैं. अगर कमरे में लंबे समय तक फल खुले रखे जाते हैं या वहां इंडोर प्लांट्स हैं, तो यह भी उन्हें आकर्षित कर सकता है. खुले फलों पर वे मुंह लगा सकती हैं, इसलिए उन्हें हमेशा ढककर या फ्रिज में रखना बेहतर माना जाता है.

इसे भी पढ़ें - How To Prevent Lizards: क्या दीवार पर छिपकली देखकर लगता है डर? किचन और कमरों से भगाने का 1 पक्का इलाज

क्या छिपकलियां नुकसान पहुंचाती हैं?

घर की सामान्य छिपकलियां इंसानों पर हमला नहीं करतीं और न ही मच्छरों या मक्खियों की तरह सीधे बीमारियां फैलाती हैं. हालांकि उनके मल, मूत्र और लार में साल्मोनेला जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं. यदि उनका मल खाने-पीने की चीजों या रसोई की सतह पर गिर जाए, तो फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ सकता है. इसलिए जहां छिपकलियां ज्यादा आती हों, वहां साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए.

एक ही कमरे में छिपकलियां आने से कैसे रोकें?

कमरे में मच्छरों, मक्खियों और दूसरे कीड़ों की संख्या कम रखें
रात में जरूरत न होने पर तेज रोशनी जलाकर न छोड़ें
पानी का रिसाव तुरंत ठीक कराएं और नमी जमा न होने दें
दीवारों, खिड़कियों और दरवाजों की दरारों या गैप को अच्छी तरह सील करें
कमरे में अनावश्यक सामान और कबाड़ जमा न होने दें
फल और खाने-पीने की चीजों को हमेशा ढककर रखें
छिपकलियों का मल दिखे तो तुरंत साफ करें और सतह को कीटाणुनाशक से साफ करें

अगर घर में एक-दो छिपकलियां दिखाई दें तो आमतौर पर चिंता की बात नहीं होती. लेकिन यदि उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और लगभग हर दिन एक ही कमरे में कई छिपकलियां नजर आने लगी हैं, तो संभव है कि आसपास उनका ठिकाना बन गया हो. ऐसी स्थिति में केवल उन्हें भगाना काफी नहीं होता, बल्कि उनके आने की वजह और छिपने की जगहों की पहचान करना जरूरी होता है.

इसे भी पढ़ें- Snakes In Monsoon: मानसून में घर के पास क्यों आते हैं जहरीले सांप? जानें बचाव के तरीके

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 07 Aug 2026 11:01 AM (IST)
Tags :
House Lizards Why Lizards Come Inside House Lizards In Same Room
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